Симеоне об ЛЧ: «Участие в турнире позволило «Атлетико» иметь этот стадион и нужных нам игроков. Понимаю, фанаты хотят титул, но в Ла Лиге такой возможности нет»
Диего Симеоне оценил важность выступления клуба в Лиге чемпионов.
В субботу мадридцы примут «Жирону» в матче 31-го тура Ла Лиги. Команда Диего Симеоне, набрав 58 очков, занимают четвертую строчку в турнирной таблице испанского чемпионата.
Во вторник в Дортмунде состоится второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», первая встреча завершилась победой «Атлетико» (2:1).
– Вы понимаете, что болельщики хотели бы увидеть полную ротацию состава в эту субботу, чтобы сосредоточиться на Лиге чемпионов?
– Да, я все понимаю. Они смотрят на это с точки зрения фанатов, которые хотят, чтобы команда завоевала титул. В Ла Лиге у нас нет этой возможности.
Тем не менее участие в Лиге чемпионов на протяжении 12 лет позволило нам иметь тот стадион, который у нас есть, и тех игроков, которые играют так, как нам требуется.
Мы четко понимаем, какие у нас цели и что делает нас лучше, как команду. Сейчас мы сосредоточены на Ла Лиге, а затем, во второй половине дня, подумаем о «Боруссии», – ответил главный тренер «Атлетико».