Симеоне об ЛЧ: «Участие в турнире позволило «Атлетико» иметь этот стадион и нужных нам игроков. Понимаю, фанаты хотят титул, но в Ла Лиге такой возможности нет»

Диего Симеоне оценил важность выступления клуба в Лиге чемпионов.

В субботу мадридцы примут «Жирону» в матче 31-го тура . Команда Диего Симеоне, набрав 58 очков, занимают четвертую строчку в турнирной таблице испанского чемпионата.

Во вторник в Дортмунде состоится второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», первая встреча завершилась победой « » (2:1).

– Вы понимаете, что болельщики хотели бы увидеть полную ротацию состава в эту субботу, чтобы сосредоточиться на Лиге чемпионов?

– Да, я все понимаю. Они смотрят на это с точки зрения фанатов, которые хотят, чтобы команда завоевала титул. В Ла Лиге у нас нет этой возможности.

Тем не менее участие в Лиге чемпионов на протяжении 12 лет позволило нам иметь тот стадион, который у нас есть, и тех игроков, которые играют так, как нам требуется.

Мы четко понимаем, какие у нас цели и что делает нас лучше, как команду. Сейчас мы сосредоточены на Ла Лиге, а затем, во второй половине дня, подумаем о « », – ответил главный тренер «Атлетико».