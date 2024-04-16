«Меня облили мочой. А я сказал: «Я уже пробовал «золотой дождь». Лучше оскорбляйте меня». Экс-вратарь Аргентины Бургос об инциденте во время карьеры

Теги Атлетико Ла Лига Сборная Аргентины по футболу болельщики Херман Бургос контент Футбол

Экс-тренер «Атлетико» Херман Бургос заявил, что его обливали мочой.

Бургос, выступавший за «Атлетико» и сборную Аргентины на позиции вратаря, рассказал, что ему пришлось испытать во время карьеры. Бывший помощник Диего Симеоне высказался об этом, комментируя оскорбительное высказывание в адрес Ламина Ямаля.

«В меня бросили мочой, облили ей. А я сказал: «Я уже пробовал «золотой дождь» (сексуальная практика, связанная с мочеиспусканием – Sports). Пожалуйста, [лучше] оскорбляйте меня».

Вратарь не может уйти [с поля]. Он всегда оказывается в таких ситуациях», – сказал Бургос.

Ямаля сравнили с попрошайкой. «ПСЖ» и «Барса» ответили бойкотом вещателя, эксперт (легенда «Атлетико») уволен

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39 комментариев
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Новости, которые мы заслужили
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Мне интересно вот что: спортсу есть еще куда понижать уровень планки новостей? 10% контента о спорте и 90% околофутбольной кликбейтной чушни.
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На спортсе половое воспитание!
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Ответ James Franc
Мне интересно вот что: спортсу есть еще куда понижать уровень планки новостей? 10% контента о спорте и 90% околофутбольной кликбейтной чушни.
Как вариант - они могут начать выкладывать видео "дождя", открыть раздел на порнхабе и онлифанс, собирать донаты со стримов из бассейнов, где будут купаться полуголые редакторы... Короче падать ещё есть куда))
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Этому парню есть что обсудить с Дудем ))
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К неисправимым романтикам можно отнести и тех, кто называет «золотым дождем» ракитник - кустарник с желтыми цветами. А также химиков: если химик будет тебе с гордостью рассказывать, что устроил накануне «Золотой дождь», это значит всего лишь, что он проводил реакцию, которая приводит к образованию кристаллов иодида свинца.
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"Какой прекрасный дождик". Оптимистичный человек, что сделает лимонад не только из лимона.
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Похоже после 21:00 Спортс решил публиковать расширенное половое воспитание - раздел "Извращения".
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Вспомнил как Славик и Димон в Нашей Раше заказали у жрицы любви золотой дождь, постеснявшись уточнить что это и представляя что-то экзотическое и необычное)
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Люди, кажется, не понимают ментальность испаноговорящих. Для них все это в порядке вещей (не столько практики, сколько темы для бесед))
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блин ,что происходит на этой планете???
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Спасибо спортс, что уточняешь что обозначает данный термин, а то подумал, что связано с погодными явлениями
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Ходил в душ с тренером? Бывало и у нас....
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Наконец-то у людей прозрение...
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На Чемпионате Африки: «Я уже пробовал «шоколадный град».
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Спортс ру любишь 69?
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Ответ Северный болельщик
К неисправимым романтикам можно отнести и тех, кто называет «золотым дождем» ракитник - кустарник с желтыми цветами. А также химиков: если химик будет тебе с гордостью рассказывать, что устроил накануне «Золотой дождь», это значит всего лишь, что он проводил реакцию, которая приводит к образованию кристаллов иодида свинца.
Или советский мультик "Золотая антилопа", там она осыпает кого- то золотом, как дождём
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Ответ Я всех их сделал
Вспомнил как Славик и Димон в Нашей Раше заказали у жрицы любви золотой дождь, постеснявшись уточнить что это и представляя что-то экзотическое и необычное)
Главное, что не шоколадный камнепад©️👀
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