«Меня облили мочой. А я сказал: «Я уже пробовал «золотой дождь». Лучше оскорбляйте меня». Экс-вратарь Аргентины Бургос об инциденте во время карьеры

Экс-тренер «Атлетико» Херман Бургос заявил, что его обливали мочой.

Бургос, выступавший за «Атлетико» и сборную на позиции вратаря, рассказал, что ему пришлось испытать во время карьеры. Бывший помощник Диего Симеоне высказался об этом, комментируя оскорбительное высказывание в адрес Ламина Ямаля.

«В меня бросили мочой, облили ей. А я сказал: «Я уже пробовал «золотой дождь» (сексуальная практика, связанная с мочеиспусканием – Sports). Пожалуйста, [лучше] оскорбляйте меня».

Вратарь не может уйти [с поля]. Он всегда оказывается в таких ситуациях», – сказал .

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