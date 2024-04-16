Фанаты «Барсы» скандировали «Винисиус, умри!» перед матчем ЛЧ с «ПСЖ». Так же было перед игрой с «Наполи»
Фанаты «Барселоны» снова желали смерти вингеру «Реала» Винисиусу.
Сегодня каталонский клуб примет «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч закончился победой «блауграны» со счетом 3:2.
Перед игрой группа фанатов «Барсы», собравшаяся рядом с Олимпийским стадионом на горе Монжуик, скандировала: «Винисиус, умри!»
Такую же кричалку болельщики «Барселоны» скандировали перед ответной игрой 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Отмечается, что в этот раз кричащих было больше.
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Беллингем о расизме: «Нужно делать больше для поддержки таких игроков, как Винисиус. Никто не заслуживает таких оскорблений»
Лучше бы про Мбаппе позаряжали, при чём тут Винисиус вообще, троллинг должен быть уместным, а тут комплексы какие-то
Фаны БЧК в Париже и Наполи - даже в тысячах км от Вини, желают ему смерти
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