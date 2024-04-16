Фанаты «Барсы» скандировали «Винисиус, умри!» перед матчем ЛЧ с «ПСЖ». Так же было перед игрой с «Наполи»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики Олимпик Льюис Компанис Винисиус Жуниор Футбол

Фанаты «Барселоны» снова желали смерти вингеру «Реала» Винисиусу.

Сегодня каталонский клуб примет «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч закончился победой «блауграны» со счетом 3:2.

Перед игрой группа фанатов «Барсы», собравшаяся рядом с Олимпийским стадионом на горе Монжуик, скандировала: «Винисиус, умри!»

Такую же кричалку болельщики «Барселоны» скандировали перед ответной игрой 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Отмечается, что в этот раз кричащих было больше.

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111 комментариев
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Так бывает когда у тебя комплекс в лице Реала. У вас сейчас матч за выход в полуфинал, но вы все равно думаете о Винисиусе.🤡
+161
-44
+117
Очередное убожество от фанатов барселоны.
+116
-25
+91
Ничего,через пару дней класико,вот там Винисиус и заткнет вонючих туристов очередным хет-триком)
+63
-23
+40
Ответ Владимир Самсонов
Нет, это совсем не комплексы...
Это Больше чем комплексы!
+44
-9
+35
Ответ фк кабинет
Очередное убожество от фанатов барселоны.
Если бы им давали по евро за каждый позор, глядишь и их клубу рычаги не надо было бы полировать всякие, или че они там с этими рычагами делают
+35
-7
+28
Ответ Саша Чёрный
То же самое говорили про Мбаппе
...так ещё не вечер...
+29
-3
+26
Барселона гордится такими своими болельщиками )))
+27
-5
+22
У них важнейший матч сезона, а они о Вини думают ))
+18
-3
+15
Как же им не терпится. Ну подождите чуть-чуть, уже через несколько дней Веня опять вам дежурную трёшку закинет😆
+25
-10
+15
Идиоты
+17
-3
+14
Можете представить чтобы такое кричали болельщики Реала про Ямаля перед матчем с Сити?)
+14
-1
+13
Не понимаю, как это связано. Играли против Наполи, сейчас — против ПСЖ. Причём тут Винисиус из Реала?
+11
0
+11
Идиотизм ))
Лучше бы про Мбаппе позаряжали, при чём тут Винисиус вообще, троллинг должен быть уместным, а тут комплексы какие-то
+10
-2
+8
Ответ Oliver Kromwel
Ну ведь реально фанаты Барсы расисты) Я мог понять такие речевки, если бы они были направлены на игроков ПСЖ - посеять мандраж перед матчем и т.д. Но сейчас-то чем Винисиус провинился? Думаю, Барселону с ее позорными фанатами пора отстранить от футбола
И где здесь расизм?
+14
-6
+8
Норм, ждем еще один хет-трик в грядущем класико.
+13
-5
+8
Ответ meringue
Так бывает когда у тебя комплекс в лице Реала. У вас сейчас матч за выход в полуфинал, но вы все равно думаете о Винисиусе.🤡
любой, кто повелся на этот закинутый в свое время троп про "комплексы барсы перед реалом" и повторяет его как попугай, при том что описываются отношения, ничем не отличающиеся от отношений между двумя любыми соперничающими клубами (не говоря уже о собственно значении понятия "психологический комплекс" и обо всём связанном с этим дискурсом) - дурачок
+39
-31
+8
Ответ Денис Ширинов
Можете представить чтобы такое кричали болельщики Реала про Ямаля перед матчем с Сити?)
Они это и не будут делать у всех на виду, ведь у них нет провинциальных комплексов, как у каталонцев ¯_(ツ)_/¯
+9
-1
+8
Расисты
+12
-5
+7
Нет, это совсем не комплексы...
+16
-11
+5
Ответ Иван Никитенко
как же он всех достал своим нытьем,что даже у адекватных болел барсы не выдерживают нервы
Адекватные болелы барсы) Смешная шутка
+5
0
+5
Ответ pq
любой, кто повелся на этот закинутый в свое время троп про "комплексы барсы перед реалом" и повторяет его как попугай, при том что описываются отношения, ничем не отличающиеся от отношений между двумя любыми соперничающими клубами (не говоря уже о собственно значении понятия "психологический комплекс" и обо всём связанном с этим дискурсом) - дурачок
Ты знаешь, я про этот твой "троп" и не слышал раньше, или просто внимания не обращал, а теперь смотрю на Лапорту, Хави, фанатов, которые в каждом своём вью или комментарии вспоминают Мадридский Реал, и невольно понимаю что если у тебя в голове проблемы "чужого двора" стоят рядом со своими, то у тебя явно проблемы с кукухой.
+13
-8
+5
Типичное ДНК. Больше их не услышим после судебного разбирательства с Негрейрой
+12
-7
+5
Ответ Владимир Самсонов
Нет, это совсем не комплексы...
У больше чем клуба больше чем комплексы)😁😁😁😁😁
+6
-2
+4
Ответ Oliver Kromwel
Ну ведь реально фанаты Барсы расисты) Я мог понять такие речевки, если бы они были направлены на игроков ПСЖ - посеять мандраж перед матчем и т.д. Но сейчас-то чем Винисиус провинился? Думаю, Барселону с ее позорными фанатами пора отстранить от футбола
Клуб должен проводить среди своих фанатов воспитательную работу, а они расти над собой.
+4
0
+4
Ответ Oliver Kromwel
Ну ведь реально фанаты Барсы расисты) Я мог понять такие речевки, если бы они были направлены на игроков ПСЖ - посеять мандраж перед матчем и т.д. Но сейчас-то чем Винисиус провинился? Думаю, Барселону с ее позорными фанатами пора отстранить от футбола
На матч соберется порядка 50000 болельщиков. Среди них несколько десятков идиотов, тут на сайте их не меньше. Так что не разводи пургу.
+4
0
+4
Какой клуб такие и болельщики
+4
-1
+3
Осуждаю. Можно как угодно относиться к человеку, но кричать такое за гранью разумного.
+4
-1
+3
Фаны РМ на Сантьяго Бернабеу - аплодируют отличной игре Ямаля
Фаны БЧК в Париже и Наполи - даже в тысячах км от Вини, желают ему смерти
+5
-2
+3
Не зря фанатов Барсы называют - ягодичные

🍑
+6
-3
+3
Ответ Денис Ширинов
Можете представить чтобы такое кричали болельщики Реала про Ямаля перед матчем с Сити?)
болелы РМ даже поаплодировать хорошей игре соперника не постремаются, какие там умри
+3
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