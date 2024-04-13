Анчелотти о реакции фанатов «Мальорки» на Винисиуса: «Свист означает успех. Было известно, что его ждет особая атмосфера»
Карло Анчелотти высказался о реакции фанатов «Мальорки» на Винисиуса Жуниора.
Посетители стадиона «Сон Моиш» освистывали бразильца при выходе на замену на 63-й минуте игры 31-го тура Ла Лиги и при каждом касании мяча.
«Было известно, что его ждет особая атмосфера. Но после выхода он действовал опасно и был спокоен.
Свист – это нормально. Свист означает успех», – сказал главный тренер «Реала».
В чем неадекватность? Неужели мне одному дико наблюдать, как один из величайших людей в истории футбола не может поставить на место бразильскую истеричку?