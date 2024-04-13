Анчелотти о реакции фанатов «Мальорки» на Винисиуса: «Свист означает успех. Было известно, что его ждет особая атмосфера»

Карло Анчелотти высказался о реакции фанатов «Мальорки» на Винисиуса Жуниора.

Посетители стадиона « » освистывали бразильца при выходе на замену на 63-й минуте игры 31-го тура и при каждом касании мяча.

«Было известно, что его ждет особая атмосфера. Но после выхода он действовал опасно и был спокоен.

Свист – это нормально. Свист означает успех», – сказал главный тренер « ».