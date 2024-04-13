Анчелотти о реакции фанатов «Мальорки» на Винисиуса: «Свист означает успех. Было известно, что его ждет особая атмосфера»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Сон Моиш Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти высказался о реакции фанатов «Мальорки» на Винисиуса Жуниора.

Посетители стадиона «Сон Моиш» освистывали бразильца при выходе на замену на 63-й минуте игры 31-го тура Ла Лиги и при каждом касании мяча.

«Было известно, что его ждет особая атмосфера. Но после выхода он действовал опасно и был спокоен.

Свист – это нормально. Свист означает успех», – сказал главный тренер «Реала».

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12 комментариев
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Ответ Bazilic
Анчи, ну ты великий тренер и легендарная личность, ну заткни ты Винисиуса, наори на Рюдигера за этот позор с Холландом, поговори с Белингемом по поводу цирка в матче с МС Почему Анчи боится этих детей…
После того как Джимми Траоре унизил его в финале ЛЧ, он теперь перед африканцами на коленях ползает:))
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Ответ rigobersong
Типичный поклонник риаля, вместо того что бы конструктивно тебе ответить, показать в чем ты не прав и привести доводы, начал угрожать ботоминусами:)) Вся суть:))
Классика, но мы привыкли)
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Хм... Казалось успех выглядит иначе. 🤔
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А, ясно. Не хворай.
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из серии: «если тебе плюют в спину, значит ты впереди всех.»))
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Вини - хозяин барсуков. Ждем голов против сити и бычка
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Дед совсем уже поплыл. Какой успех? Свистят, потому что он в прошлом году слишком буйно отмечал гол перед фанатами Мальорки, провоцировал во время матча и фанатов и игроков соперника, еще и успел зарплатой похвастаться перед игроками Мальорки.
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Ответ Bazilic
Анчи, ну ты великий тренер и легендарная личность, ну заткни ты Винисиуса, наори на Рюдигера за этот позор с Холландом, поговори с Белингемом по поводу цирка в матче с МС Почему Анчи боится этих детей…
Потому что это личные, дорогие игрушки Переса
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Ответ los merengues
Просто интересно. Это попытка троллинга а-ля ригобер? Если да, то в чем смысл? Тебе сейчас полную охапку минусов накидают за шиворот за абсолютно неадекватные реплики. Ну, а если это искреннее непонимание, и ты пишешь серьезно, то будь здоров.
Пусть кидают эти минусы, на это все равно
В чем неадекватность? Неужели мне одному дико наблюдать, как один из величайших людей в истории футбола не может поставить на место бразильскую истеричку?
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Ответ Bazilic
Пусть кидают эти минусы, на это все равно В чем неадекватность? Неужели мне одному дико наблюдать, как один из величайших людей в истории футбола не может поставить на место бразильскую истеричку?
Типичный поклонник риаля, вместо того что бы конструктивно тебе ответить, показать в чем ты не прав и привести доводы, начал угрожать ботоминусами:)) Вся суть:))
+1
-1
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