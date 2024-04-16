Замминистра спорта РФ о Fan ID: «Над нами потолок, чисто гипотетически он может обрушиться, верно? Если какие-то федерации боятся введения карты болельщика в других видах спорта – пусть боятся»

В Минспорта заявили, что некоторые спортивные федерации боятся Fan ID.

Закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года. Документ необходим для посещения матчей Мир с сезона-2022/23.

«Мы сейчас с вами идем, над нами потолок, и чисто гипотетически он может обрушиться, верно? Если какие-то федерации боятся введения карты болельщика в других видах спорта, пусть боятся. А есть те, которые не боятся.

Выполняются все нормативы, регламенты, чтобы минимизировать любые риски любого направления. Но обязательно находится кто-то, кто опасается. Люди разные бывают, кто-то боится ночью на улицу выходить, а кто-то спокойно гуляет и наслаждается звездами.

То, что положено по закону и регламенту, все сделано. Если есть какие-то предложения, мы всегда открыты», – сказал заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.