Замминистра спорта РФ о Fan ID: «Над нами потолок, чисто гипотетически он может обрушиться, верно? Если какие-то федерации боятся введения карты болельщика в других видах спорта – пусть боятся»

Теги премьер-лига Россия болельщики Министерство спорта России Р-Спорт Fan ID Одес Байсултанов Футбол

В Минспорта заявили, что некоторые спортивные федерации боятся Fan ID.

Закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года. Документ необходим для посещения матчей Мир РПЛ с сезона-2022/23.

«Мы сейчас с вами идем, над нами потолок, и чисто гипотетически он может обрушиться, верно? Если какие-то федерации боятся введения карты болельщика в других видах спорта, пусть боятся. А есть те, которые не боятся.

Выполняются все нормативы, регламенты, чтобы минимизировать любые риски любого направления. Но обязательно находится кто-то, кто опасается. Люди разные бывают, кто-то боится ночью на улицу выходить, а кто-то спокойно гуляет и наслаждается звездами.

То, что положено по закону и регламенту, все сделано. Если есть какие-то предложения, мы всегда открыты», – сказал заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

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21 комментарий
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Поток бессвязных слов
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удалят наверное. Отвалите от стадионов. В одном ТЦ недавно было тыща камер и не было посетитель-ID, умники.
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Замминистра спорта РФ о Fan ID: «Деньги попилены, на фанатов плевать»
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Про потолок это он к чему сказал? Кто-то постиг эту глубину смысла?
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Чем выше рангом чиновник, тем сложнее ему складывать слова в предложения
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Да тут такие законы, что и враги не нужны
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Да что он, мать вашу, несёт?!
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Ответ Надоело париться в бане
Судя по тексту данного товарища, скорее всего ждем обратный эффект - расширение фан уйди на другие виды спорта.
Нет, да и по Кубку России все всё видят. Без фан айди безопасно и больше людей.
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Ответ Ростовский
Считаю что в ближайшие годы отменять Fan id.
Судя по тексту данного товарища, скорее всего ждем обратный эффект - расширение фан уйди на другие виды спорта.
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почему на футбольных стадионах на свежем воздухе есть фан уйди, а на хоккее нет?
кто сможет вразумительно ответить мне на этот вопрос?
на СКА приходит за 20 000 и ничего!
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бугагашечно
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Просто такая сильная... ссыклявая власть!
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А кому это он!??
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Стукните, когда кто-то поймёт аналогию про потолок.
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Вот про потолок, скорее всего, было так:
Журналист спросил у него про fanID, чиновник начал что-то отвечать, посмотрел, вдруг, на потолок и нашёл, что тот в скверном состоянии и может обрушиться. Сказал об этом вслух, а журналист не разобрался и записал сентенцию про потолок в ответ на вопрос про fanID.
Вот так всё было. Более логичного объяснения у меня нет🤷‍♂️
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Кроме как в футболе больше нет отморозков, ради которых и придумали этот фаш фан ай ди.
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Говорит покруче Черчесова!
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Противно...
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Какой умный, а!!!
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Ответ Александр Васильев
почему на футбольных стадионах на свежем воздухе есть фан уйди, а на хоккее нет? кто сможет вразумительно ответить мне на этот вопрос? на СКА приходит за 20 000 и ничего!
А Вы много видели идиотов на хоккее, кидающих фаеры и лезущих драться и выдирающих стулья? Я видел пару раз, у нас в Арене например, но это "цивилизованные" спартачи тогда приезжали🤣
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