Замминистра спорта РФ о Fan ID: «Над нами потолок, чисто гипотетически он может обрушиться, верно? Если какие-то федерации боятся введения карты болельщика в других видах спорта – пусть боятся»
В Минспорта заявили, что некоторые спортивные федерации боятся Fan ID.
Закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года. Документ необходим для посещения матчей Мир РПЛ с сезона-2022/23.
«Мы сейчас с вами идем, над нами потолок, и чисто гипотетически он может обрушиться, верно? Если какие-то федерации боятся введения карты болельщика в других видах спорта, пусть боятся. А есть те, которые не боятся.
Выполняются все нормативы, регламенты, чтобы минимизировать любые риски любого направления. Но обязательно находится кто-то, кто опасается. Люди разные бывают, кто-то боится ночью на улицу выходить, а кто-то спокойно гуляет и наслаждается звездами.
То, что положено по закону и регламенту, все сделано. Если есть какие-то предложения, мы всегда открыты», – сказал заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.
кто сможет вразумительно ответить мне на этот вопрос?
на СКА приходит за 20 000 и ничего!
Журналист спросил у него про fanID, чиновник начал что-то отвечать, посмотрел, вдруг, на потолок и нашёл, что тот в скверном состоянии и может обрушиться. Сказал об этом вслух, а журналист не разобрался и записал сентенцию про потолок в ответ на вопрос про fanID.
Вот так всё было. Более логичного объяснения у меня нет🤷♂️