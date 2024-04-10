«Зенит» подарит билеты на матч со «Спартаком» за оформление Fan ID

«Зенит» подарит бесплатные билеты на матч со «Спартаком» при оформлении Fan ID.

Клуб из Санкт-Петербурга сделает это в рамках акции, которая пройдет в это воскресенье, 14 апреля. Болельщики, оформившие в этот день карту болельщика в центре, расположенном возле « », смогут получить бесплатный билет на матч Фонбет Кубка России.

« » примет « » в ответной игре полуфинала Пути РПЛ в следующую среду, 17 апреля. В первом матче сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1.