«Зенит» подарит билеты на матч со «Спартаком» за оформление Fan ID

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Газпром Арена (Крестовский) Fan ID Футбол

«Зенит» подарит бесплатные билеты на матч со «Спартаком» при оформлении Fan ID.

Клуб из Санкт-Петербурга сделает это в рамках акции, которая пройдет в это воскресенье, 14 апреля. Болельщики, оформившие в этот день карту болельщика в центре, расположенном возле «Газпром Арены», смогут получить бесплатный билет на матч Фонбет Кубка России.

«Зенит» примет «Спартак» в ответной игре полуфинала Пути РПЛ в следующую среду, 17 апреля.  В первом матче сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1.

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32 комментария
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Чужое, халява, взять, взять!
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Ответ Злодей Спб
Очередной заговор против Спартака.
Ну да,когда не знаешь что сказать,с глупым лицом приплети Спартак)).
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А ещё 15 рублей и хот-дог.
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А кормить будут?
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Сейчас Питерские прибегут и оправдают это зашкварное действие)))
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Ответ Spartakus1984
Сейчас Питерские прибегут и оправдают это зашкварное действие)))
Они такие, люди без принципов , за Медведева тут горой который вираж уничтожил
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+4
Ответ Злодей Спб
Очередной заговор против Спартака.
Судя по мощным хлопкам в комментах, диагноз поставлен точно 😎
+3
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Ответ Юрий Буданов
Комментарий удален модератором
Молодец,так их с дивана.Люди ходят отдыхать и смотреть футбол,а ты перди в диван и тут возмущайся,важно твое мнение) Ты ведь не овощ
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А можно отказаться от фай-айди и ещё раз оформить?

Цены на Кубок уж больно кусачие, а обещанных московскими экспертами бесплатных билетов нигде нет кроме вот этой акции
+7
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+2
Ответ Spartakus1984
Ну да,когда не знаешь что сказать,с глупым лицом приплети Спартак)).
Ну, как говорится, не пнёшь - не полетит :)
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вот вам и рисованные доходы питерского политпроекта
+4
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Ответ Михаил Савченко
А можно отказаться от фай-айди и ещё раз оформить? Цены на Кубок уж больно кусачие, а обещанных московскими экспертами бесплатных билетов нигде нет кроме вот этой акции
Комментарий удален модератором
Ответ ТТД Бубнова
А кормить будут?
Радимовской воблой. 🫢😊
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Ну нам на работу на каждую игру приносят бесплатные билет на наш Зенит,не зря наш называют бездомными....
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Бесплатный сыр, только в мышеловке...
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Это как подарить двухнедельное освобождение от барщины при добровольном вступлении в рабство, например
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Матч на кубок обещает быть занимательным. Спартак приедет с новым главным тренером....
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Запугать, купить, повторить
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Комментарий удален модератором
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