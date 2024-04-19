Кальяри – Ювентус где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 19 апреля
В пятницу, 19 апреля, сыграют Кальяри и Ювентус в 33 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Сарденья».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Кальяри – Ювентус
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Прогноз на матч Кальяри – Ювентус