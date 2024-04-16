Александр Мостовой рассказал, что давно не виделся со своими детьми.

«С детьми я не виделся пять лет – они живут в испанской Марбелье. У них своя жизнь, все уже взрослые, а я не могу приехать из-за нынешней ситуации. Чтобы куда-то поехать, надо быть челноком. Ждем, когда весь этот мрак закончится, чтобы встретиться снова. А так, благодаря интернету и социальным сетям созваниваемся с ними практически каждый день.

Они не изъявляли желания переехать в Россию – такого никогда не было. Так же как и у меня не было желания переехать в Испанию. Дети всю жизнь жили там и никогда не были здесь. Они родились там и их можно считать европейцами.

Первое время переживали за меня и всю ситуацию, но сейчас все нормально. Главное, что у них там все хорошо – испанские солнце, море и ветер. Марбелья – один из самых главных курортов в стране. Это как Монако во Франции.

В ближайшее время не планирую ехать в Испанию. Как только все закончится, так сразу и поеду к детям, но пока – нет. Последний раз был в Испании пять лет назад, а в Европе еще до ковида, в 2019-м. Ездили на турнир ветеранов в Ригу и итальянский Римини. С тех пор ни разу не выезжал за пределы России», – сказал экс-футболист.