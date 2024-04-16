Александр Мостовой: «С детьми я не виделся 5 лет – они живут в Испании, их можно считать европейцами. Ждем, когда весь этот мрак закончится, чтобы встретиться снова»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой рассказал, что давно не виделся со своими детьми.

«С детьми я не виделся пять лет – они живут в испанской Марбелье. У них своя жизнь, все уже взрослые, а я не могу приехать из-за нынешней ситуации. Чтобы куда-то поехать, надо быть челноком. Ждем, когда весь этот мрак закончится, чтобы встретиться снова. А так, благодаря интернету и социальным сетям созваниваемся с ними практически каждый день.

Они не изъявляли желания переехать в Россию – такого никогда не было. Так же как и у меня не было желания переехать в Испанию. Дети всю жизнь жили там и никогда не были здесь. Они родились там и их можно считать европейцами.

Первое время переживали за меня и всю ситуацию, но сейчас все нормально. Главное, что у них там все хорошо – испанские солнце, море и ветер. Марбелья – один из самых главных курортов в стране. Это как Монако во Франции.

В ближайшее время не планирую ехать в Испанию. Как только все закончится, так сразу и поеду к детям, но пока – нет. Последний раз был в Испании пять лет назад, а в Европе еще до ковида, в 2019-м. Ездили на турнир ветеранов в Ригу и итальянский Римини. С тех пор ни разу не выезжал за пределы России», – сказал экс-футболист.

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79 комментариев
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Мостовой: с детьми я не виделся 5 лет. Да и смысла не вижу. Чеканить они не умеют, нигде не играют.
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В целом слетать через Турцию не так уж сложно, но когда все деньги уходят на школу тренеров, то проблематично, конечно)
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ну, царь человек не бедный, думаю, если бы сильно хотел, то по любому бы увиделся с детьми.
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Теперь у Мостового наконец-то появилась причина приехать в Испанию, чтобы и в испанских СМИ говорить об Абаскале
+74
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Ответ Pixel 8
ну, царь человек не бедный, думаю, если бы сильно хотел, то по любому бы увиделся с детьми.
с этими женщинами?

а, вы про моста
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+54
Ответ Макс Отицкий
¿Quién es ese Abascal? ¿Acaso sabe perseguir una pelota?
El checanit’.
+34
-2
+32
Не знаю какие у них отношения. Но все же 5 лет не видится вживую с детьми/родителями это вряд ли хороший сигнал. Да, логистика стала чуть сложнее, но это все еще довольно просто, тем более в Испанию. К тому же по какой-нибудь родительской визе итп
+29
-2
+27
<<этот мрак>>, как Мостовой говорит,продолжается последние два года,а в за остальные три года,кого он будет винит? Абаскалья наверное
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Спорим, если он помоет голову, то дети его не узнают.
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Царь, ну если сильно захотеть, можно чеканя мяч дойти до Испании, тем более к детям.
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Мудрый царь - отдал детей при европейском дворе учиться
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0
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Саша, был же удобный случай: Абаскаль уезжал в Испанию, мог бы что-то детям от тебя передать.
+15
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Какая-то надуманная проблема. Почему нельзя встретиться с детьми на нейтральной территории куда всем удобно подлететь, например в Дубае?
+17
-2
+15
Ответ Peter Parker
Не знаю какие у них отношения. Но все же 5 лет не видится вживую с детьми/родителями это вряд ли хороший сигнал. Да, логистика стала чуть сложнее, но это все еще довольно просто, тем более в Испанию. К тому же по какой-нибудь родительской визе итп
Мостовому даже виза не нужна - у него португальский паспорт есть
+15
0
+15
Ответ Pixel 8
ну, царь человек не бедный, думаю, если бы сильно хотел, то по любому бы увиделся с детьми.
Очень плотный график у него ))
Какие ещё могут быть объяснения , а если серьезно ,
то лучше бы он сказал корреспонденту , когда о семье спросили :
Следующий вопрос !
+12
-2
+10
Ответ Peter Parker
Теперь у Мостового наконец-то появилась причина приехать в Испанию, чтобы и в испанских СМИ говорить об Абаскале
¿Quién es ese Abascal? ¿Acaso sabe perseguir una pelota?
+10
-2
+8
к родственникам сейчас вполне можно летать, и визы дают, и полёты доступны
+8
-1
+7
Видимо он не общается со своими детьми, потому что они в футбол не играли
+8
-1
+7
Ответ el ruso guapo
Мостовой: с детьми я не виделся 5 лет. Да и смысла не вижу. Чеканить они не умеют, нигде не играют.
Сын же играл в каких-то лигах пониже. Чеканить умеет
+13
-7
+6
Ответ Alex1104
Сын же играл в каких-то лигах пониже. Чеканить умеет
Это ещё хуже ...почти как Слуцкий )
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Значит нет сильного желания встретится ни у папочки, ни у деток.
Слетать через Стамбул или Белград не проблема при наличии желания и денег.
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0
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Ответ 20 лет в офсайде
Какая-то надуманная проблема. Почему нельзя встретиться с детьми на нейтральной территории куда всем удобно подлететь, например в Дубае?
Желание, вот главная причина. У меня знакомый летает спокойно к дочке в Германию.
+5
-1
+4
Ответ Леван Сиукаев
<<этот мрак>>, как Мостовой говорит,продолжается последние два года,а в за остальные три года,кого он будет винит? Абаскалья наверное
Ковид был ещё.
+3
0
+3
Дети на северном полюсе, что 5 лет не видел? Саша меньше желчи, слетай к детишкам, перезагрузись
+3
0
+3
а что за "мрак"? сво же это спасение России и великая победа над нацизмом, не?...
+3
0
+3
Нельзя это. В Испанию долго лететь. Вдруг позвонят спросить его мнение по поводу какого-то тренера, а он недоступен будет.
+3
0
+3
Как говорится - было бы желание. Нет проблем уехать в Испанию, просто что-то не то, видимо, в отношениях с детьми
+3
0
+3
Как 90ми-то пахнуло с этой фразой "Чтобы куда-то поехать, надо быть челноком"! Чел реально там застрял и отказывается выходить. Вот так люди и становятся "бабками": в наше время трава была зеленее...
У таких и прическа на века, кстати. )
+6
-3
+3
Дело конечно семейное, но пересечься с детьми, например, в Стамбуле, куда и им, и тебе полет без пересадок - не большая проблема. Было бы желание, а его видимо нет.
+3
0
+3
Ответ Аврал
Монако во Франции?)Надо бы поставить в известность тамошнего принца.
Монако (официальное название — Княжество Монако) — карликовое государство, ассоциированное с Францией, расположенное на юге Европы на берегу Лигурийского моря.
На суше граничит с Францией. Является одной из самых маленьких и наиболее густонаселённых стран мира.
Княжество широко известно благодаря казино в Монте-Карло и проводимому здесь этапу чемпионата Формулы-1 — «Гран-при Монако».
Если не придираться к Мостовому, то понять его логику можно.😄
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