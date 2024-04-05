Палмер забил 8 пенальти в этой АПЛ за «Челси». Только у Лэмпарда было больше – 10 голов в сезоне-2009/10

Коул Палмер приблизился к рекорду Фрэнка Лэмпарда по голам с пенальти за сезон.

Вчера « » победил «МЮ» в 31-м туре АПЛ со счетом 4:3. Хавбек «синих» забил три гола, два из которых – с пенальти.

21-летний англичанин забил 16 голов за «Челси» в этом сезоне Премьер-лиги, восемь из них – с 11-метровой отметки.

Только Фрэнк Лэмпард забил больше 11-метровых за лондонцев в одном сезоне – 10 мячей в сезоне-2009/10.

Палмер провел 26 матчей в этом сезоне чемпионата Англии, забил 16 голов и отдал 8 голевых передач. Его статистика представлена здесь.

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