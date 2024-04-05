Палмер забил 8 пенальти в этой АПЛ за «Челси». Только у Лэмпарда было больше – 10 голов в сезоне-2009/10

Теги Манчестер Юнайтед Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия рейтинги Коул Палмер Футбол

Коул Палмер приблизился к рекорду Фрэнка Лэмпарда по голам с пенальти за сезон.

Вчера «Челси» победил «МЮ» в 31-м туре АПЛ со счетом 4:3. Хавбек «синих» Коул Палмер забил три гола, два из которых – с пенальти.

21-летний англичанин забил 16 голов за «Челси» в этом сезоне Премьер-лиги, восемь из них – с 11-метровой отметки.

Только Фрэнк Лэмпард забил больше 11-метровых за лондонцев в одном сезоне АПЛ – 10 мячей в сезоне-2009/10.

Палмер провел 26 матчей в этом сезоне чемпионата Англии, забил 16 голов и отдал 8 голевых передач. Его статистика представлена здесь.

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2 комментария
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пеналмер
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Молодец пацан, железные нервы. И как Пеп не дал ему раскрыться.... Понятно, что в Сити на позиции конкуренция лихая. но Фодена-то раскачал, мог бы и Палмера довести до кондиции. В любом случае рад за Коула - шанс использовал моментально и на сто процентов.
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