Гендиректор «Байера»: «Если бы «Бавария» выиграла Бундеслигу в 12-й раз подряд, было бы скучно. История задолжала «Леверкузену» чемпионство, а «Атлетико» – титул ЛЧ»

Генеральный директор «Байера» высказался о чемпионстве.

Клуб из Леверкузена досрочно гарантировал себе победу в чемпионате Германии, набрав 79 очков в 29 турах.

– Как вы относитесь к титулу « »?

– Он исторический. За 120 лет такого не случалось ни разу. Это то, за что клуб боролся в предыдущие сезоны, пять раз занимая второе место, именно поэтому мы известны как «Вицекузен» – как вице-чемпионы.

В 2002 году мы стали финалистами Кубка, заняли второе место в чемпионате и заняли второе место в Лиге чемпионов, проиграв «Реалу». Я всегда говорил, что история задолжала «Леверкузену» чемпионство, а « » – титул Лиги чемпионов.

– Как изменился клуб с тех пор, как вы пришли?

– Я пришел в 2018 году. До этого я следил за «Байером», и мне казалось несправедливым, что он ни разу не выиграл лигу. Он проиграл в 2000 году из-за разницы мячей, это было тяжело...

Это семейный клуб, расположенный в небольшом городе с населением 160 000 человек, но имеющий множество болельщиков. Это единственный клуб, который, наряду с «Баварией» и «Боруссией», за последние 45 лет не вылетал во второй дивизион. Исторический клуб для Германии. Мы всегда выступаем на международном уровне, но нам не хватало чемпионского титула, которого мы, наконец, добились в этом году.

– «Бавария» выиграла 11 титулов подряд...

– Для Бундеслиги хорошо, что не всегда побеждает одна и та же команда. Если бы « » выиграла в 12-й раз подряд, это было бы скучно.

Люди также хотят получить удовольствие от борьбы за титул, а не только от борьбы за выживание и зоны Лиги чемпионов и Лиги Европы... Наличие разных чемпионов – это хорошо для Бундеслиги, и что может быть лучше, чем то, что появился новый? – сказал Фернандо Карро.

Я выбежал на поле с фанатами «Байера» – и передам вам частичку счастья ❤️

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