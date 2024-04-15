Гендиректор «Байера»: «Если бы «Бавария» выиграла Бундеслигу в 12-й раз подряд, было бы скучно. История задолжала «Леверкузену» чемпионство, а «Атлетико» – титул ЛЧ»

Теги Бавария Байер бундеслига Германия Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Генеральный директор «Байера» высказался о чемпионстве.

Клуб из Леверкузена досрочно гарантировал себе победу в чемпионате Германии, набрав 79 очков в 29 турах.

– Как вы относитесь к титулу «Леверкузена»?

– Он исторический. За 120 лет такого не случалось ни разу. Это то, за что клуб боролся в предыдущие сезоны, пять раз занимая второе место, именно поэтому мы известны как «Вицекузен» – как вице-чемпионы.

В 2002 году мы стали финалистами Кубка, заняли второе место в чемпионате и заняли второе место в Лиге чемпионов, проиграв «Реалу». Я всегда говорил, что история задолжала «Леверкузену» чемпионство, а «Атлетико» – титул Лиги чемпионов.

– Как изменился клуб с тех пор, как вы пришли?

– Я пришел в 2018 году. До этого я следил за «Байером», и мне казалось несправедливым, что он ни разу не выиграл лигу. Он проиграл в 2000 году из-за разницы мячей, это было тяжело...

Это семейный клуб, расположенный в небольшом городе с населением 160 000 человек, но имеющий множество болельщиков. Это единственный клуб, который, наряду с «Баварией» и «Боруссией», за последние 45 лет не вылетал во второй дивизион. Исторический клуб для Германии. Мы всегда выступаем на международном уровне, но нам не хватало чемпионского титула, которого мы, наконец, добились в этом году.

– «Бавария» выиграла 11 титулов подряд...

– Для Бундеслиги хорошо, что не всегда побеждает одна и та же команда. Если бы «Бавария» выиграла в 12-й раз подряд, это было бы скучно.

Люди также хотят получить удовольствие от борьбы за титул, а не только от борьбы за выживание и зоны Лиги чемпионов и Лиги Европы... Наличие разных чемпионов – это хорошо для Бундеслиги, и что может быть лучше, чем то, что появился новый? – сказал Фернандо Карро.

Я выбежал на поле с фанатами «Байера» – и передам вам частичку счастья ❤️

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67 комментариев
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Если бы существовала справедливость у Реала было бы на чашек 6-7 меньше!
+95
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+47
извините болельщики Баварии, ну реально скучно когда одна и та же команда выигрывает, чемпионат становится слабее и скучнее.
+44
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+38
Ответ Висита Эльмурзаев
Было бы классно, если бы Атлетико выиграл лч, была бы единственная команда из Испании кроме Барселоны и Реала, которая выиграла лч.
«Единственная, кроме двух» - интересное достижение)
+36
-1
+35
Было бы классно, если бы Атлетико выиграл лч, была бы единственная команда из Испании кроме Барселоны и Реала, которая выиграла лч.
+46
-14
+32
Ответ Футбол_это_жизнь
Если бы существовала справедливость у Реала было бы на чашек 6-7 меньше!
Бред сумасшедшего.
+51
-31
+20
Ответ Футбол_это_жизнь
Если бы существовала справедливость у Реала было бы на чашек 6-7 меньше!
что правда то правда.
+43
-24
+19
В прошлом сезоне Боруссия должна была становиться чемпионом. В этом справедливость восторжествовала. Главное, что бы Бавария снова не обескровила конкурентов по чемпионату.
+20
-5
+15
Ответ Great ManUtd
В прошлом сезоне Боруссия должна была становиться чемпионом. В этом справедливость восторжествовала. Главное, что бы Бавария снова не обескровила конкурентов по чемпионату.
Да максимум два сезона продержится байер, а потом все по новой. Бавария слишком монолитна
+14
0
+14
А Нидерландам - звание чемпиона мира
+9
0
+9
Ответ fussballer
А Кейну история ничего не задолжала?
история нет, Леви задолжал. 12 лет рабства
+8
0
+8
Ответ Great ManUtd
В прошлом сезоне Боруссия должна была становиться чемпионом. В этом справедливость восторжествовала. Главное, что бы Бавария снова не обескровила конкурентов по чемпионату.
Боруссия должна была становиться чемпионом и по этому справедливо что Байер стал чемпионом. Логика где ты?
+9
-1
+8
Ответ Quya Piu
извините болельщики Баварии, ну реально скучно когда одна и та же команда выигрывает, чемпионат становится слабее и скучнее.
Да не за что извиняться, я и не видел здесь ни одного сильно расстроившегося от чемпионства Байера болельщика Баварии (сам уже лет 5 пишу, что это было бы полезно). Действительно полезно для всех, и для Байера естественно (с великолепной в целом игрой и результатом), и для БЛ как турнира, и для остальных команд как стимул работать и стремиться, ведь вот оно чемпионство - реально, да ещё и с таким отрывом, да и для самой Баварии полезно, чтобы встряхнуться, пересобраться и стать сильнее.
+8
-1
+7
Ответ mr kovalsky
Не перестанут, пока будут вечно вторыми с тем же количеством лч за всю свою историю, сколько у Тони Крооса
У Барсы столько же ЛЧ, сколько и у Начо!
+6
0
+6
Ответ Футбол_это_жизнь
Если бы существовала справедливость у Реала было бы на чашек 6-7 меньше!
Можно уточнить какие именно 6-7 были левыми?
+8
-3
+5
Ответ Homelander_666
Кубарсики когда-нибудь перестанут завидовать Реалу? Вопрос риторический
Не перестанут, пока будут вечно вторыми с тем же количеством лч за всю свою историю, сколько у Тони Крооса
+7
-2
+5
Ответ Футбол_это_жизнь
Если бы существовала справедливость у Реала было бы на чашек 6-7 меньше!
А у Барсы их было бы 0
+6
-1
+5
А Кейну история ничего не задолжала?
+5
-1
+4
Ответ Футбол_это_жизнь
Если бы существовала справедливость у Реала было бы на чашек 6-7 меньше!
🧯
+15
-11
+4
Ответ Футбол_это_жизнь
Если бы существовала справедливость у Реала было бы на чашек 6-7 меньше!
Кубарсики когда-нибудь перестанут завидовать Реалу? Вопрос риторический
+10
-6
+4
Верим в Атлетико в этом сезоне. Шансы хорошие.
+5
-2
+3
Ответ Musa Bark
«Единственная, кроме двух» - интересное достижение)
Нормальная, учитывая истории Реала и Барселоны
+3
0
+3
Ответ Great ManUtd
В прошлом сезоне Боруссия должна была становиться чемпионом. В этом справедливость восторжествовала. Главное, что бы Бавария снова не обескровила конкурентов по чемпионату.
А мне кажется, что Боруссия в прошлом году тоже не заслужила. Я бы не сказал, что они показывали какой-то суперфутбол. Заслуживал Ливерпуль выиграть больше чем одну АПЛ или Реал с Моуриньо взять ЛЧ, Барса Челси должна была пройти в 2012. А говорить, что Боруссия должна была выиграть крайне тяжело.
+2
0
+2
ещё бы команды Бундеслиги не продавали своих лидеров Баварии, может тогда и появится постоянная конкуренция, а так Мюнхен всегда на 99% чемпион Германии
+3
-1
+2
Ответ Футбол_это_жизнь
Если бы существовала справедливость у Реала было бы на чашек 6-7 меньше!
А у Барсы на 3
+4
-2
+2
Ответ Quya Piu
извините болельщики Баварии, ну реально скучно когда одна и та же команда выигрывает, чемпионат становится слабее и скучнее.
В точку .
+3
-2
+1
Ответ Davy Jones
ещё бы команды Бундеслиги не продавали своих лидеров Баварии, может тогда и появится постоянная конкуренция, а так Мюнхен всегда на 99% чемпион Германии
Напоминает какой-то клуб в рпл...
+1
0
+1
Ответ Ruslan Karvonen
Если состав не растеряют, то в следующей ЛЧ знатно по пылят!
Это не так работает. Вон у Арсенала какой состав и как круто в Апл идут, но в лч постоянные проблемы. Тут опытность важна в еврокубковых турниров
+1
0
+1
Атлетико и особенно Симеоне реально заслуживает ЛЧ.
Такой длительный период на высоком уровне борется с грандами
2x чемпион Испании
2x обладатель лиги Европы
2x финалист ЛЧ
2x суперкубок УЕФА
1x тренер года

Представляю как он переживает тот матч, когда они в концовке упустили ЛЧ...
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Снейдеру - задолжала золотой мяч, сборной Голландии - титул ЧМ, Буффону - Кубок Чемпионов, Спартаку - нормального тренера, Дзюбе - полового партнера, Тарасову - мозги, России - нового пр… ну и тд…
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Чтобы соревноваться с Баварией, немецкие клубы должны свои траты выводить с ними на один уровень. Мне кажется, что Дортмунд, что Байер намеренно экономят, поэтому и побеждает почти всегда Бавария
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