Гендиректор «Баварии» о чемпионстве «Байера»: «Команда проводит безупречный сезон, хотел поздравить нашего бывшего игрока Алонсо. Это стимул работать еще усерднее, пока трофей не вернется на нашу базу»
Генеральный директор «Баварии» поздравил «Байер» с победой в Бундеслиге.
«Байер» досрочно одержал победу в чемпионате Германии после того, как обыграл «Вердер» (5:0) в 29-м туре.
«Мы поздравляем «Байер».
Команда проводит безупречный сезон, они продемонстрировали смелость, класс и, прежде всего, стабильность, поэтому заслуживают того, чтобы стать чемпионами Германии в этом сезоне.
Я также хотел бы лично поздравить моего коллегу Фернандо Карро, а также нашего бывшего игрока Хаби Алонсо.
Но одно можно сказать наверняка: мы воспринимаем это как прямой стимул работать еще усерднее и не отдыхать, пока трофей не вернется на базу «Баварии» в Мюнхене», – сказал генеральный директор мюнхенского клуба Ян-Кристиан Дрезен.