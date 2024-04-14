Гендиректор «Баварии» о чемпионстве «Байера»: «Команда проводит безупречный сезон, хотел поздравить нашего бывшего игрока Алонсо. Это стимул работать еще усерднее, пока трофей не вернется на нашу базу»

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Ян-Кристиан Дрезен Футбол

Генеральный директор «Баварии» поздравил «Байер» с победой в Бундеслиге.

«Байер» досрочно одержал победу в чемпионате Германии после того, как обыграл «Вердер» (5:0) в 29-м туре.

«Мы поздравляем «Байер».

Команда проводит безупречный сезон, они продемонстрировали смелость, класс и, прежде всего, стабильность, поэтому заслуживают того, чтобы стать чемпионами Германии в этом сезоне.

Я также хотел бы лично поздравить моего коллегу Фернандо Карро, а также нашего бывшего игрока Хаби Алонсо.

Но одно можно сказать наверняка: мы воспринимаем это как прямой стимул работать еще усерднее и не отдыхать, пока трофей не вернется на базу «Баварии» в Мюнхене», – сказал генеральный директор мюнхенского клуба Ян-Кристиан Дрезен.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Никнейм одного из авторов Спортса "Великий Алонсо" сейчас как никогда актуален :)
+5
-1
+4
Ответ Роман
И бывший игрок Реала в первую очередь)
тогда лучше говорить бывший игрок Ливерпуля
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий