Некоторые игроки «МЮ» уверены в уходе тен Хага и откладывают решение о своем будущем (MEN)
Не все в «Манчестер Юнайтед» верят, что Эрик тен Хаг сохранит работу.
По данным Manchester Evening News, некоторые футболисты откладывают решения, связанные с их будущим, из-за неопределенности вокруг фигуры главного тренера.
Отдельные игроки даже убеждены, что нидерландский специалист покинет команду.
«МЮ» в текущем чемпионате Англии выиграл 15 из 32 матчей и идет на 7-м месте.
При всей безнадеги в МЮ до Спартака с его гороскопами при выборе состава, все возможными ромашками, Заремами, снятиями из-за судей и порой абсолютно беспощадными творениями маркетологов ой как далеко) Спартак в этом плане пока является недостижимым эталоном))
Вот реализовывали бы моменты нормально и голы забивали, может и МЮ в топ-4 спокойно бы шел.
МЮ как 11 лет чемпионами не становятся, а Арсенал с Ливерпулем на пару за это время смогли только 1 чемпионство на двоих взять - вот уж повод для троллинга со стороны последних, потеха просто
Так первого в принципе нет, а во втором есть куча людей, но никто не знает что надо делать
Тег Хаг наработал на увольнение, но управленческую импотенцию зачем ему приписывать? С таким менеджментом любой тренер далеко не уедет, но появляются предпосылки что в новом сезоне будут большие изменения