Некоторые игроки «МЮ» уверены в уходе тен Хага и откладывают решение о своем будущем (MEN)

Не все в «Манчестер Юнайтед» верят, что Эрик тен Хаг сохранит работу.

По данным Manchester Evening News, некоторые футболисты откладывают решения, связанные с их будущим, из-за неопределенности вокруг фигуры главного тренера.

Отдельные игроки даже убеждены, что нидерландский специалист покинет команду.

« » в текущем чемпионате Англии выиграл 15 из 32 матчей и идет на 7-м месте.