Некоторые игроки «МЮ» уверены в уходе тен Хага и откладывают решение о своем будущем (MEN)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Не все в «Манчестер Юнайтед» верят, что Эрик тен Хаг сохранит работу.

По данным Manchester Evening News, некоторые футболисты откладывают решения, связанные с их будущим, из-за неопределенности вокруг фигуры главного тренера.

Отдельные игроки даже убеждены, что нидерландский специалист покинет команду.

«МЮ» в текущем чемпионате Англии выиграл 15 из 32 матчей и идет на 7-м месте.

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27 комментариев
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Манчестер Юнайтед это английская версия Спартака... Один в один
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+44
Тен Хаг убежден, что некоторые игроки МЮ покинут команду по окончании сезона
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Ответ NBC
Манчестер Юнайтед это английская версия Спартака... Один в один
Спартак хотя бы титул брал в 17 году
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-1
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Не попал в ЛЧ - на выход, такие требования должны быть в МЮ. К тому же, он полностью провалился с трансферами летом.
+8
-1
+7
Абаскал как раз свободен , можно брать
+9
-4
+5
Антони будет самым грустным, его другой тренер на лавке сгнобит
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0
+4
Ответ NBC
Манчестер Юнайтед это английская версия Спартака... Один в один
блин, настолько плохо!
+3
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+2
Ответ NBC
Манчестер Юнайтед это английская версия Спартака... Один в один
Плюсиков решил собрать?)
При всей безнадеги в МЮ до Спартака с его гороскопами при выборе состава, все возможными ромашками, Заремами, снятиями из-за судей и порой абсолютно беспощадными творениями маркетологов ой как далеко) Спартак в этом плане пока является недостижимым эталоном))
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Тен Хаг уверен что получит жирную компенсацию при любом расскладе
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Ответ NBC
Манчестер Юнайтед это английская версия Спартака... Один в один
Если подумать, то и МЮ, и Арсенал подходят под английскую версию Спартака (а ведь было время, когда глоры МЮ троллили болел Арсенала бестрофейничеством, а затем сами оказались в их шкуре).
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Тен Хаг убежден, что некоторые игроки МЮ покинут команду по окончании сезона
😁😁😁👍
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Ответ Эрик Оганезов
в чем отличие МЮ от ПСЖ? Чисто клуб наемников, от истории не осталось ровным счетом ничего
Кажется, что ПСЖ к этому и стремился. Правда, до Эмери ПСЖ был действительно похож на команду. А МЮ с каждым трансферным окном надеется, что к ним пришли нормальные футболисты, но каждый раз это оказывается не так...
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Ответ DaniZero
Антони будет самым грустным, его другой тренер на лавке сгнобит
Спиннеры уже не в моде))
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
МЮ сейчас настолько непредсказуем что Тен Хаг может и останется, а вот большинство из тех игроков которые ждут нового для себя, будут уже в другом клубе начинать следующий сезон(зато с новым тренером, как им и хотелось)
Он не останется, даже букмекеры выставили маленький кэф, на то что его оставят
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Игроки))) Санчо только!
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Думаю, только конте наведет там порядок. Клуб по деньгам как раз соответствует его амбициям
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Тен Хаг может и уйдет, но станут ли лучше от этого играть такие пассажиры как Рэшфорд и Антони? Что-то я сильно сомневаюсь.
Вот реализовывали бы моменты нормально и голы забивали, может и МЮ в топ-4 спокойно бы шел.
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МЮ сейчас настолько непредсказуем что Тен Хаг может и останется, а вот большинство из тех игроков которые ждут нового для себя, будут уже в другом клубе начинать следующий сезон(зато с новым тренером, как им и хотелось)
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дайте тенхагу поработать
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Можно считать это свершившимся фактом. ИНЕОС уже ищут замену, скорее всего
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Ответ FortMinor
Спартак хотя бы титул брал в 17 году
А до этого в 2001, так что у МЮ ещё есть несколько сезонов для победы чтобы не быть хуже Спартака
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Ответ NBC
Манчестер Юнайтед это английская версия Спартака... Один в один
А Сити - это Зенит
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Ответ Дмитрий Лагута
Если подумать, то и МЮ, и Арсенал подходят под английскую версию Спартака (а ведь было время, когда глоры МЮ троллили болел Арсенала бестрофейничеством, а затем сами оказались в их шкуре).
А что, Арсенал что-то выиграл за это время что-ли?
МЮ как 11 лет чемпионами не становятся, а Арсенал с Ливерпулем на пару за это время смогли только 1 чемпионство на двоих взять - вот уж повод для троллинга со стороны последних, потеха просто
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Ответ Great ManUtd
Не попал в ЛЧ - на выход, такие требования должны быть в МЮ. К тому же, он полностью провалился с трансферами летом.
Он это кто? Спортивный директор и скаутский отдел?
Так первого в принципе нет, а во втором есть куча людей, но никто не знает что надо делать
Тег Хаг наработал на увольнение, но управленческую импотенцию зачем ему приписывать? С таким менеджментом любой тренер далеко не уедет, но появляются предпосылки что в новом сезоне будут большие изменения
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