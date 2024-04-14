Тен Хаг о защитниках «МЮ»: «Некоторые из них еще молоды, неопытны, им тяжело играть в суровой АПЛ в каждом матче» 

Эрик тен Хаг высказался о проблемах обороны «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер манкунианцев выразил мнение после матча с «Борнмутом» (2:2).

«Мы дважды использовали одну и ту же линию обороны, и эти игроки отдали все, показали свой максимум. Но некоторые из них еще молоды, неопытны, поэтому им тяжело играть изо всех сил в суровой АПЛ в каждом матче. Это трудно, но они должны это делать – таковы требования « ».

Вы же видите, у каждого соперника огромное желание нас обыграть. Сегодня они [соперники] играли на пределе, в каждом матче они играют на пределе. Так что мы должны проявлять стойкость, контролировать игру и доминировать», – сказал тен Хаг.

Еще один провал «МЮ»: были хуже «Борнмута». Повезло, что 2:2