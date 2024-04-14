Тен Хаг о защитниках «МЮ»: «Некоторые из них еще молоды, неопытны, им тяжело играть в суровой АПЛ в каждом матче» 

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Вилли Камбвала Футбол

Эрик тен Хаг высказался о проблемах обороны «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер манкунианцев выразил мнение после матча АПЛ с «Борнмутом» (2:2).

«Мы дважды использовали одну и ту же линию обороны, и эти игроки отдали все, показали свой максимум. Но некоторые из них еще молоды, неопытны, поэтому им тяжело играть изо всех сил в суровой АПЛ в каждом матче. Это трудно, но они должны это делать – таковы требования «Манчестер Юнайтед».

Вы же видите, у каждого соперника огромное желание нас обыграть. Сегодня они [соперники] играли на пределе, в каждом матче они играют на пределе. Так что мы должны проявлять стойкость, контролировать игру и доминировать», – сказал тен Хаг.

Еще один провал «МЮ»: были хуже «Борнмута». Повезло, что 2:2

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24 комментария
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некоторые молоды, некоторые стары, некоторые неповоротливы, некоторые ленивы, некоторые хрустальны
как играть, непонятно
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Это видимо Камбвала. Потому что он единственный из молодых (19 лет), кто был в защитной линии в последнем матче (и да и в последних 10 играх тоже). Но кто тогда эти некоторые?
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Болельщики о тренерах МЮ:
«Последний из них так бездарен,болтлив,ему не дано работать в АПЛ с великой командой»
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Ну ничего, скоро Магуайр повзрослеет и перестанет привозить, подожди чуть, Эрик)
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Ответ Kenai Tahov
Где-то на фоне смеются Кубарси и Ямаль.
Майну тоже смеётся, только при чём тут это?
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Ответ рой кин
Далота продайте
Щас бы продать самого стабильного и лучшего защитника команды
+4
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Ответ Войд Старший
Бери пример с молодых воспитанников Барселоны, и прекрати ныть.
Барселона играет в Испании. Там вообще уровень сопротивления команд из нижней части таблицы ниже, а уж про то, как они атакуют даже смешно вспоминать
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-2
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Разводила.
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Надо признать, слишком много травм было. Нужно дать время , хотя бы до конца следующего сезона
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Переливает из пустого в порожнее
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Каждый раз,только одни отмазки! Хоть бы раз взял на себя ответственность
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Что случится если поменять местами Тен Хага и Абаскаля?
-Ни-че-го! Всё будет так же
+3
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Ответ Andrei Danilenko
Это видимо Камбвала. Потому что он единственный из молодых (19 лет), кто был в защитной линии в последнем матче (и да и в последних 10 играх тоже). Но кто тогда эти некоторые?
"не буду показывать пальцем" (с)
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Ответ Andrei Danilenko
Это видимо Камбвала. Потому что он единственный из молодых (19 лет), кто был в защитной линии в последнем матче (и да и в последних 10 играх тоже). Но кто тогда эти некоторые?
Ну очевидно же что это поддержка Камбвала. Из него отбивную сделали в Борнмуте и чтобы он совсем не раскис то было сказано про «нескольких» защитников, а не конкретно про него
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Ответ Тумбочка Тевеса
Ну очевидно же что это поддержка Камбвала. Из него отбивную сделали в Борнмуте и чтобы он совсем не раскис то было сказано про «нескольких» защитников, а не конкретно про него
Видимо так.
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Ответ Войд Старший
Бери пример с молодых воспитанников Барселоны, и прекрати ныть.
кому брать пример, Тен Хагу?
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Мастер намеков :))
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