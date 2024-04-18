Марсель – Бенфика где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига Европы УЕФА 18 апреля

В четверг, 18 апреля, сыграют Марсель и Бенфика в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Оранж Велодром».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Марсель – Бенфика

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Марсель – Бенфика

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