«Марсель» – «Бенфика»: прогноз на ответный матч Лиги Европы, 1/4 финала

В ответном матче четвертьфинала Лиги Европы «Марсель» дома сыграет с «Бенфикой». Поединок состоится в четверг, 18 апреля, начнется в 22:00 по московскому времени. Игра пройдет во Франции, в Марселе, на стадионе «Велодром». Синоптики обещают 19 градусов тепла и солнечную погоду, а значит, футболисты смогут показать достойную игру.

Отметим, в первой встрече выиграла «Бенфика» со счетом 2:1.

Если же говорить об игровом тонусе команд, то «Марсель» проигрывает в пяти поединках кряду, коллектив испытывает серьезные игровые проблемы. «Бенфика» не проигрывает в четырех встречах кряду и показывает довольно неплохую игру в атаке и надежный футбол в обороне.

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Рекомендованные варианты ставок на игру:

ТБ 2.5 за 1.80,

ОЗ да за 1.61

победа «Бенфики» – 2.93, либо X2 или ничья – 1.58.

Впрочем, в предстоящей встрече может сложиться ситуация, при которой «Марсель» прервет неудачную серию. Прогноз на матч «Марсель» – «Бенфика» поможет вам сделать осмысленную ставку на предстоящую игру.

«Марсель»

Команда занимает только девятое место в чемпионате Франции, имеет в своем активе 39 очков. Олимпийцы отстают от еврокубковых позиций на четыре балла, и если продолжат в том же духе, то в следующем сезоне будут выступать только во внутренних турнирах.

В последних пяти матчах команда отличилась только тремя голами, но пропустила це5лых 12 голов, или 0.6 и 2.4 гола за игру соответственно. Что касается владения мячом, то команда держит мяч на протяжении 47.2% игрового времени соответственно.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонец отличился 25 голами, пять из которых забил с пенальтив 42 матчах. На втором месте идет Исмаила Сарр с пятью голами в 30 поединках, а на третьей строчке – Шансель Мбемба с пятью голами в 34 поединках.

Лучший ассистент команды Жан-Луи Гассе – Жонатан Клосс. Француз отдал 10 ассистов в 37 встречах. На втором месте идет Пьер-Эмерик Обамеянг с девятью результативными передачаим в 42 матчах, а на третьей строчке расположился Амин Арит с 8 результативными передачами в 38 поединках.

В предстоящем матче из-за запрета на участие в поединках Лиги Европы не сыграют Улиссес Гарсия, Пап Гуйе, Жан Онана. Из-за травм не примут участие в матче Валантен Ронжье, Майкл Мурильо, Билаль Надир, Жан Онана, Жонатан Клосс.

В последних пяти поединках команда продемонстрировала следующие результаты:

11.04.24 «Бенфика» – «Марсель» 2:1;

05.04.24 «Лилль» – «Марсель» 3:1;

31.03.24 «Марсель» – «ПСЖ» 0:2;

17.03.24 «Ренн» – «Марсель» 2:0;

14.03.24 «Вильярреал» – «Марсель» 3:1.

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«Бенфика»

Лиссабонские «орлы» занимают второе место в чемпионате Португалии. Команда имеет в своем активе 70 очков и идет на втором месте, уступая лидирующему «Спортингу» четыре балла. Впрочем, коллектив солидно обгоняет команды с третьей и четвертой позиции – «Порту» и «Брага» имеют в своем активе только по 59 очков.

В последних пяти матчах команда наколотила 11 голов или 2.2 гола за игру и пропустила шесть мячей – или 1.2 гола за поединок. «Бенфика» владеет мячом на протяжении 53% игрового времени.

Лидирует в списке бомбардиров команды Рафа Силва – португалец наколотил 20 голов в 48 поединках. На втором месте с 16 голами идет Анхель Ди Мария. Аргентинец четыре гола забил с пенальти, а провел за клуб 43 матча. На третьей строчке идет Артур Кабрал с 10 голами в 39 встречах.

Лучший бомбардир команды все тот же Рафа Силва – 14 ассистов в 48 матчах, на втором месте идет Анхель Ди Мария с 11 результативными передачами в 43 встречах, а на третьей строчке расположился Давид Нерес с девятью голевыми пасами в 31 матче.

В лазарете команды нет травмированных футболистов.

В последних пяти матчах «Бенфика» продемонстрировала следующие результаты:

14.04.24 «Бенфика» – «Морейренсе» 3:0;

13.04.24 «Бенфика» – «Монте-Карло» 1:0;

11.04.24 «Бенфика» – «Марсель» 2:1;

07.04.24 «Ханг Сай» – «Бенфика» 3:4;

06.04.24 «Спортинг Лиссабон» – «Бенфика» 2:1.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Марсель» – «Бенфика»

История противостояния команд насчитывает восемь встреч, в которых два раза выигрывал «Марсель», еще в четырех играх побеждала «Бенфика». Остальные две встречи завершились ничейным исходом. В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

11.04.24 «Бенфика» – «Марсель» 2:1;

25.07.21 «Бенфика» – «Марсель» 1:1;

23.07.14 «Марсель» – «Бенфика» 2:1;

13.07.12 «Бенфика» – «Марсель» 2:0;

18.03.10 «Марсель» – «Бенфика» 1:2.

Несмотря на ужасную игровую форму «Марселя» и большое число травмированных и дисквалифицированных футболистов, букмекеры видят фаворитом именно французский клуб. Так, аналитики букмекерской конторы «БетБум» дают на победу «Марселя» коэффициент 2.46, ничья оценивается в 3.75, а победа «Бенфики» котируется в 2.93.

Что касается нашего выбора, то мы поставим на ТБ 2.5 за 1.80, а также возьмем ОЗ да за 1.61 – это относительно безопасные варианты для ставки, которые могут принести потенциальный выигрыш. Для более рисковых игроков предложим вариант со ставкой на победу «Бенфики» – за 2.93, либо двойной исход для более прагматичных бетторов за 1.58.

Котировки букмекеров постоянно меняются. Для получения актуальной информации о коэффициентах на матч «Марсель» – «Бенфика», следите за страницей матча на сайте и в приложениях БК «БетБум».

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