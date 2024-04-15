«Ливерпуль» рассматривает Ковача в числе кандидатов на пост главного тренера. Хорват интересен клубам Бундеслиги (Daily Mail)

Теги Вольфсбург Ливерпуль высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия бундеслига Германия Нико Ковач Рубен Аморим Футбол

«Ливерпуль» рассматривает Нико Ковача среди кандидатов на пост главного тренера.

По информации Daily Mail, представители хорвата обсудили с клубами АПЛ возможные варианты продолжения тренерской карьеры Ковача на встрече в Лондоне. В услугах тренера также заинтересованы несколько клубов Бундеслиги.

Отмечается, что в настоящий момент «Ливерпуль» изучает возможных кандидатов на замену Юргену Клоппу. Клуб не начинал официальные переговоры ни с кем из специалистов, однако фаворитом на пост главного тренера мерсисайдцев в следующем сезоне считается Рубен Аморим, возглавляющий «Спортинг».

Последним местом работы Ковача был «Вольфсбург». Хорват покинул клуб в марте после 10-матчевой серии без побед с начала 2024 года.

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6 комментариев
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Это возвращение к уровню Ходжсона, если не ниже
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лишь бы накинуть...
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Лузерпуль снова лузернулся в апл и дальше телега не поедет пусть меняет хоть 10 тренеров фарт кончился больше в лч их не увидим но мой месси успел набить стату на англиском мешке положив парочку гениальных штрафных.
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О боже 😄 жирная жёлтуха
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Он ещё нам в полузащите нужен. Ищите другого
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А вот это уже интересно!
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