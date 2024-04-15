«Ливерпуль» рассматривает Ковача в числе кандидатов на пост главного тренера. Хорват интересен клубам Бундеслиги (Daily Mail)

«Ливерпуль» рассматривает Нико Ковача среди кандидатов на пост главного тренера.

По информации Daily Mail, представители хорвата обсудили с клубами АПЛ возможные варианты продолжения тренерской карьеры Ковача на встрече в Лондоне. В услугах тренера также заинтересованы несколько клубов Бундеслиги.

Отмечается, что в настоящий момент «Ливерпуль» изучает возможных кандидатов на замену Юргену Клоппу. Клуб не начинал официальные переговоры ни с кем из специалистов, однако фаворитом на пост главного тренера мерсисайдцев в следующем сезоне считается Рубен Аморим, возглавляющий «Спортинг».

Последним местом работы Ковача был «Вольфсбург». Хорват покинул клуб в марте после 10-матчевой серии без побед с начала 2024 года.