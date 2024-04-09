«Ливерпуль» еще не предлагал работу Амориму. Клуб изучает разные кандидатуры

Теги Ливерпуль высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия Рубен Аморим Футбол

«Ливерпуль» еще не договорился с Рубеном Аморимом.

Ранее журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг сообщил, что английский клуб близок к назначению португальского специалиста на пост главного тренера и уже достиг устной договоренности с ним.

Однако Джеймс Пирс из The Athletic пишет, что «Ливерпуль» заинтересован в назначении Аморима, но еще не предлагал ему эту работу, соглашения с ним нет. Мерсисайдцы все еще изучают различные кандидатуры.

Эту информацию подтверждает Гильем Балаге.

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14 комментариев
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Где-то вокруг Энфилда бродит усатый Стас, в шарфе Ливерпуля
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Надо брать Мостового, очевидно
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Только не провафлите, пожалуйста, его как Лавию летом!
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Ответ Sergey Kuznetsov
Только не провафлите, пожалуйста, его как Лавию летом!
Нет смысла сожалеть о Лавии. Всё обернулось хорошо в итоге.
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Ответ Sergey Kuznetsov
Ну конечно же смысл есть! Не в самом игроке, а в ситуации, когда ты теряешь игрока по своей же бестолковости.
Это выглядело неловко конечно, но это всё случилось, потому что они колебались и не были уверены выкладывать за него требуемую сумму или нет. Если бы сильно хотели, забрали бы. За того же Кайседо ведь были готовы выложить гигантскую сумму
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Такие вбросы теперь будут практически каждый день до окончания сезона.

Терпения нам, Болельщики !
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Надо усиление состава
Что Аморим-Салах уйдёт и что он будет делать
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Интересно, почему из топклубов никто не забирает из Милана Пиоли) Хотя его фанатье, типа чувачка с авой Пато, считает, что только благодаря лысому Милан держится в топах Италии
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Хотел бы я ошибаться, но это очень опасно, приглашать после такой глыбы как Клопп-не понятно вообще кого. Хотели же Хаби Алонсо, его хотя бы болельщики не так сильно стали бы клевать, а так я думаю тот же Конте способен привести команду к чемпионству, почему не пообщаются с Зиданом. Эти игры с тренерами могут выйти из под контроля, как это случилось с МЮ, Челси и тот же Ливерпуль после бенитеса барахлил сколько лет.
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Ответ Александр Коваль
Где-то вокруг Энфилда бродит усатый Стас, в шарфе Ливерпуля
ну раз его на стадион не пускают и он вынужден бродить вокруг него, думаю, на скамейку тем паче не пустят
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Ответ Zagashtok
Нет смысла сожалеть о Лавии. Всё обернулось хорошо в итоге.
Ну конечно же смысл есть! Не в самом игроке, а в ситуации, когда ты теряешь игрока по своей же бестолковости.
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Ответ Zagashtok
Нет смысла сожалеть о Лавии. Всё обернулось хорошо в итоге.
Кто такой этот Лавиа?
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Ответ Under
почему до конца сезона? вбросы будут, пока официально не объявят, а это ещё весь июнь смело, а то и до конца евро
Уверен что точно по окончании сезона Ливерпуль объявит имя нового тренера.
И уже во время ЧЕ/Копы новый тренер будет искать усиление под себя.
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