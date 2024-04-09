«Ливерпуль» еще не предлагал работу Амориму. Клуб изучает разные кандидатуры
«Ливерпуль» еще не договорился с Рубеном Аморимом.
Ранее журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг сообщил, что английский клуб близок к назначению португальского специалиста на пост главного тренера и уже достиг устной договоренности с ним.
Однако Джеймс Пирс из The Athletic пишет, что «Ливерпуль» заинтересован в назначении Аморима, но еще не предлагал ему эту работу, соглашения с ним нет. Мерсисайдцы все еще изучают различные кандидатуры.
Эту информацию подтверждает Гильем Балаге.
Терпения нам, Болельщики !
Что Аморим-Салах уйдёт и что он будет делать
И уже во время ЧЕ/Копы новый тренер будет искать усиление под себя.