«Ливерпуль» еще не предлагал работу Амориму. Клуб изучает разные кандидатуры

«Ливерпуль» еще не договорился с Рубеном Аморимом.

Ранее журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг сообщил, что английский клуб близок к назначению португальского специалиста на пост главного тренера и уже достиг устной договоренности с ним.

Однако Джеймс Пирс из The Athletic пишет, что « » заинтересован в назначении , но еще не предлагал ему эту работу, соглашения с ним нет. Мерсисайдцы все еще изучают различные кандидатуры.

Эту информацию подтверждает Гильем Балаге.