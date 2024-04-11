Рубен Аморим: «Я не встречался с «Ливерпулем», у нас нет соглашения. Прекратите эту историю. Хочу побеждать в «Спортинге»

Рубен Аморим заявил, что у него нет соглашения с «Ливерпулем».

Ранее сообщалось, что португалец может возглавить мерсисайдский клуб после ухода Юргена Клоппа.

«Я не встречался с «Ливерпулем» для интервью, у нас нет никакого соглашения, это неправда. Я тренер «Спортинга», хочу побеждать здесь.

Я не встречался ни с одним клубом. Ничего не было согласовано Прекратите эту историю. Это последний раз, когда я говорю о своем будущем», – сказал Аморим.