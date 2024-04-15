Фенербахче — Олимпиакос: прогноз на матч 18 апреля 2024, Лига Конференций

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18 апреля, в четверг, турецкий «Фенербахче» на своем поле примет греческий «Олимпиакос» в ответном матче ¼ финала Лиги конференций УЕФА. Встреча пройдет в Стамбуле на стадионе Шюкрю Сараджоглу и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1; Ф2 (+1,5).

Фенербахче

 

Турецкий клуб начал свое выступление в Лиге Конференций со 2-го квалификационного раунда. Тогда турки не оставили шансов молдавскому «Зимбру», выиграв обе встречи с общим счетом 9:0.

Дальше «Фенербахче» также уверенно прошел словенский «Марибор» — 3:1 дома и 3:0 в гостях.

Последним препятствием клуба из Стамбула стал голландский «Твенте». Но дома турки снова разгромил своего соперника со счетом 5:1, в в гостях выиграли 1:0.

Уверенно пройдя квалификацию, «Фенербахче» попал в одну группу с датским «Нордшелландом», словацким «Спартаком» из Трнавы и болгарским «Лудогорцем».

Именно с болгарами турецкий клуб вел борьбу за первенство в группе. Обе команды по итогам шести туров набрали по 12 очков, но по дополнительным показателям «Фенербахче» оказался выше и сразу вышел в ⅛ финала турнира.

Групповой этап «Фенербахче» начал с трех побед, но затем притормозил. Сначала было поражение в Болгарии 0:2, а затем и вовсе разгром от «Нордшелланда» на его поле со счетом 1:6.

В последнем туре группового этапа турки сами уже разгромили трнавский «Спартак» 4:0 и все-таки вырвали первое место в группе.

В ⅛ соперником команды Исмаила Картала стал бельгийский «Юнион», который попал в Лигу конференций из Лиги Европы.

«Фенербахче» практически снял все вопросы о победителе в этой паре уже в первом матче, выиграв в Бельгии со счетом 3:0. Голами отметились Миши Батшуайи, Джейден Остервольде и Душан Тадич.

В ответной игре «Юнион» смог взять реванш со счетом 1:0, но этого ему было недостаточно, и дальше прошел «Фенербахче».

В четвертьфинале туркам достался греческий «Олимпиакос». В первом матче в Пирее выиграли хозяева со счетом 3:2. При этом греки вели по ходу встречи 3:0, но «Фенербахче» благодаря голам Тадича и Ирфана Кахведжи сократил разницу в счете до минимума и сохранил шансы на проход в полуфинал.

 

Помимо выступления в еврокубках «Фенербахче» еще борется за чемпионство во внутреннем чемпионате. Сейчас команда Картала лидирует, опережая «Галатасарай» на одно очко. Но у конкурента есть матч в запасе. В любом случае нас ждет интереснейшая развязка в чемпионской гонке.

«Фенербахче» прогремел в медиапространстве совсем недавно: клуб сорвал проведение матча за Суперкубок против «Галатасарая». «Фенербахче» выставил на игру юниорскую команду, а после пропущенного гола на первой минуте футболисты клуба покинули поле.

Таким саботажем матча за трофей «Фенербахче» выразил недовольство после инцидента после игры с «Трабзонспором». Тогда футболисты«Фенербахче» праздновали победу в центре поля, а к ним выбежали болельщики соперника и начали избивать. После этот клуб из Стамбула даже заявил, что выйдет из чемпионата Турции в знак протеста. Пока этот вопрос отложили до конца сезона, но матч за Суперкубок все-таки сорвали.

Матч за Суперкубок был неудобен «Фенербахче» еще и в плане подготовки к противостоянию с «Олимпиакосом». Клуб просил о переносе, но в федерации футбола Турции не пошли на встречу самому титулованному клубу страны, и это тоже стало одной из причин выставления на матч за трофей юниоров.

Состав «Фенербахче» как всегда очень интернационален: помимо турецких футболистов за команду выступают игроки из Италии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Польши, Бельгии, Сербии, Англии и ряда других стран.

Самый звездный игрок «Фенербахче» — босниец Эдин Джеко. 38-летний ветеран в чемпионате забил 20 голов и с большим запасом является лучшим снайпером своей команды.

Также приличная статистика и у других именитых игроков команды — бельгийца Батшуайи (10 голов) и серба Тадича (9 мячей).

Также за «Фенербахче» выступают два футболиста, которые ранее играли в России — поляк Себастьян Шиманьски ранее был игроком московского «Динамо», а бразилец Бекао был основным защитником ЦСКА.

И, конечно, выделяется в составе турецкого клуба Леонардо Бонуччи. Легенда «Ювентуса» и сборной Италии перебрался в турецкий клуб из немецкого «Унион Берлина» зимой, но уже успел отметиться дракой с тренером одной из команд-соперниц.

В общем у одного из лучших клубов Турции сейчас очень мощный состав и он вполне может претендовать на победу в Лиге конференций.

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Олимпиакос

 

«Олимпиакос» попал в Лигу конференций из Лиги Европы. В своей группе греки заняли третье место, что дало им право сыграть в третьем по статусу еврокубке.

В лиге Европы «Олимпиакос» прошел два раунда квалификации, обыграв сначала бельгийский «Генк» (1:0 и 1:1), а затем сербские «Чукарички» (3:1 и 3:0).

На групповом этапе греки играли с немецким «Фрайбургом», английским «Вест Хэмом» и еще одним представителем Сербии «Бачкой Тополой». С англичанами и немцами у греков не получилось конкурировать, зато они уверенно выиграли борьбу за третье место у сербов.

В стыковых матчах Лиги конференций «Олимпиакос» прошел бывший клуб Станислава Черчесова венгерский «Ференцварош» по сумме двух матчей. В обеих играх подопечные Хосе Луиса Мендилибара выиграли с минимальным преимуществом, и в обоих случаях единственные голы в матчах забил Аюб Эль-Кааби.

В ⅛ финала греки совершили настоящее чудо: после домашнего поражения от израильского «Маккаби» 1:4 казалось, что шансов у «Олимпиакоса» на проход дальше уже нет, но команда сумела удивить и во второй игре, которая проходила в Сербии, и выиграла 6:1.

Лига конференций — хорошая возможность для «Олимпиакоса» сделать этот сезон успешным. Во внутреннем чемпионате на данный момент «Олимпиакос» даже не попадает в зону еврокубков, а отставание от лидирующего АЕК составляет уже шесть очков.

В Кубке Греции «Олимпиакос» уже завершил борьбу, уступив в ⅛ финала «Панатинаикосу» в серии пенальти.

Марокканец Эль-Кааби — лидер «Олимпиакоса» в этом сезоне. На его счету 17 мячей в чемпионате Греции и он лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Греции. В еврокубках от тоже является главной надеждой болельщиков команды из Пирея.

Фенербахче — Олимпиакос: прогноз на матч

 

Букмекерская компания BetBoom предлагает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

  • Победа «Фенербахче» — 1.63
  • Ничья — 4.34
  • Победа «Олимпиакоса» — 5.11

Состав «Фенербахче» выглядит более звездным, но мы уже привыкли, что в в отдельно взятом противостоянии в еврокубках далеко не всегда побеждает фаворит. Тем более, что после победы в Греции именно «Олимпиакос» теперь главный в этой паре кандидат на выход в полуфинал.

Тем не менее, турецкая команда должна победить в основное время, а уж хватит ли им этой победы для прохода дальше, это уже другой вопрос. Но в основное время можно поставить на победу хозяев поля.

Однако победа турецкого клуба вряд ли получится с разницей в два мяча, поэтому можно поставить на гостей с форой +1,5 за 1.52.

Где смотреть матч Фенербахче — Олимпиакос

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Фенербахче Турция – Олимпиакос Греция
Дата проведения
18 апреля, 22.00, «Шюкрю Сараджоглу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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