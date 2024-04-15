Фенербахче – Олимпиакос где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига конференций УЕФА 18 апреля

В четверг, 18 апреля, сыграют Фенербахче и Олимпиакос в ответном матче четвертьфинала Лиги Конференций УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч Игра и Матч Арена.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Фенербахче – Олимпиакос

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Фенербахче: все новости

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Прогноз на матч Фенербахче – Олимпиакос

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