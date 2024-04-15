Фенербахче – Олимпиакос где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига конференций УЕФА 18 апреля
В четверг, 18 апреля, сыграют Фенербахче и Олимпиакос в ответном матче четвертьфинала Лиги Конференций УЕФА.
- Игра пройдет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч Игра и Матч Арена.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Фенербахче – Олимпиакос
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Фенербахче – Олимпиакос
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