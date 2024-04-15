Матвей Сафонов: «Краснодар» перекусил «Зенит» в 1-м тайме. Во 2-м не хватило мелких деталей, чтобы довести матч до победы»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов считает, что «Краснодар» «перекусил» «Зенит» в 1-м тайме.

«Быки», выиграв первый тайм со счетом 1:0, потерпели поражение от петербуржцев (1:2) на своем поле в 24-м туре. 

«В субботу мы сыграли свой лучший первый тайм против «Зенита» за все время, что я в «Краснодаре». Это было видно всем, что мы владели инициативой, перекусили «Зенит».

Но во втором тайме нам не хватило каких-то мелких деталей, чтобы довести матч до победы», – сказал вратарь и капитан «Краснодара» Сафонов.

«Зенит» прибил чемпионскую гонку. Веселье кончилось, все как всегда

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32 комментария
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В первом тайме перекусили, а во втором зубы посыпались.
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Чего вы там перекусили? Один момент в первом тайме у вас и три нереализованных голевых у Зенита.
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Их в первом тайме два раза простили, а гол был забит в единственном моменте Краснодара за тайм, если не за весь матч. Кусайтесь так и дальше, только не грубите)
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Так перекусили, что у Зенита опасных моментов было больше, а Сафонов своим "домиком" создал для Педро момент.
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Вот же блин. Всегда с Уважением относился к команде Краснодар,и матчи с Зенитом были " огненными" по эмоциям! Но этот " крайний" матч, всё перечеркнул! Жаль.( и все эти интервью, вообще не красят)
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Игра, которая не красит Краснодар.
Не можешь обыграть — жиль и лупи по ногам — это не стиль.
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Краснодар мышка, Зенит кошка. Вот что все видели.
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дыроврат Сафонов опять занял тупую позицию😂😂😂
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Ответ KOTOV71
Вот же блин. Всегда с Уважением относился к команде Краснодар,и матчи с Зенитом были " огненными" по эмоциям! Но этот " крайний" матч, всё перечеркнул! Жаль.( и все эти интервью, вообще не красят)
Вчера смотрел матч пятилетней давности. С нынешней клоунадой не соавнить. Да, Оздоеву чуть ногу не сломали, да, были косяки и судейские и игроцкие, но матч - огонь!
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Потом зенит перекусил краснодаром
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Выходить на матч с желанием переломать ноги команде соперников не кого не красит.
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+5
Ответ Владислав Карамян
Комментарий скрыт
Тебе, наверное , в школе не рассказали, что рыночная капитализация Лукойла, который тоже является народным достоянием, намного больше, чем у Газпрома?
+5
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+5
Судя по "уровню адекватности" последних заявлений игроков, тренера и менеджмента быков, а так же необоснованных жалоб на судейство, мы с коллегами пришли к выводу, что..

....Спартак покусал Краснодар.

И это, возможно, неизлечимо :)
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+5
Мелких деталей типа гола
+4
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+4
Ответ Max Well
у Краснодара кроме гола был опасный удар Олусегуна и штрафной Сперцяна. Кто смотрел внимательно видел, что план Краснодара работал лучше. Зенит в первой половине тайма вскрывал правый полуфланг, но это единственная опция, которая работала. При счете 1-0 Зенит не знал, что делать. Сафонов по крайней мере имеет правого говорить такие слова.
Если план заключался в том,что Педро не реализует убойный момент,а Алип скинет мяч на Оласу то нет вопросов. Но с такими планами чемпионство не выигрывают
+4
0
+4
Найдите Сафонову хорошего офтальмолога! В телятнике я смотрю многие "поплыли" конкретно. Думаю им в тройке не удержаться.
+3
0
+3
Может быть пересосал у Зенита ?
+4
-2
+2
Правильнее было бы ,,забодали’’ - разочаровал Краснодар, была же симпатичная команда, атакующая -бегущая,стали костоломами или симулянтами
+2
0
+2
Всегда его недалёким считал.
+3
-1
+2
Краснодарские стоматологи неплохо заработают на этой неделе.
+2
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Мелкая деталь не выручила в первом голе, выбрав неверную позицию и поздно поняв. что будет удар по воротам. Уж молчал бы.
+2
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Всё ещё не остынут побитые.
+2
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Да сущего пустяка не хватило. Например, создать хотя бы один опасный момент...
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Вообще, конечно, это просто уму непостижимо, насколько лузерский менталитет у них. У себя дома считать первый тайм идеальным при нуле созданных моментов - это просто за гранью.
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Сафонов: да мы им чуть не откусили! )))
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по сути, Сафонов не выручил в двух голах...

Мусаев - средний тренер, очень поздно начал производить замены. это просто данность...

после второго гола "Зенита" - выключил, всё стало понятно. Мусаев - не Ивич, тот мог бы перевернуть
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Во 2м тайме кусачки сильно затупились )).
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Зенит играет с запасом по составу он сильнее всех на 2 головы , забьет и затихарится
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Ответ Ilya Shilovskiy
Потом зенит перекусил краснодаром
Зенит перекусил быком
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