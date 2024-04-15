Матвей Сафонов: «Краснодар» перекусил «Зенит» в 1-м тайме. Во 2-м не хватило мелких деталей, чтобы довести матч до победы»

Матвей Сафонов считает, что «Краснодар» «перекусил» «Зенит» в 1-м тайме.

«Быки», выиграв первый тайм со счетом 1:0, потерпели поражение от петербуржцев (1:2) на своем поле в 24-м туре.

«В субботу мы сыграли свой лучший первый тайм против «Зенита» за все время, что я в «Краснодаре». Это было видно всем, что мы владели инициативой, перекусили « ».

Но во втором тайме нам не хватило каких-то мелких деталей, чтобы довести матч до победы», – сказал вратарь и капитан « » .

«Зенит» прибил чемпионскую гонку. Веселье кончилось, все как всегда