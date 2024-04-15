Матвей Сафонов: «Краснодар» перекусил «Зенит» в 1-м тайме. Во 2-м не хватило мелких деталей, чтобы довести матч до победы»
Матвей Сафонов считает, что «Краснодар» «перекусил» «Зенит» в 1-м тайме.
«Быки», выиграв первый тайм со счетом 1:0, потерпели поражение от петербуржцев (1:2) на своем поле в 24-м туре.
«В субботу мы сыграли свой лучший первый тайм против «Зенита» за все время, что я в «Краснодаре». Это было видно всем, что мы владели инициативой, перекусили «Зенит».
Но во втором тайме нам не хватило каких-то мелких деталей, чтобы довести матч до победы», – сказал вратарь и капитан «Краснодара» Сафонов.
«Зенит» прибил чемпионскую гонку. Веселье кончилось, все как всегда
Не можешь обыграть — жиль и лупи по ногам — это не стиль.
....Спартак покусал Краснодар.
И это, возможно, неизлечимо :)
Мусаев - средний тренер, очень поздно начал производить замены. это просто данность...
после второго гола "Зенита" - выключил, всё стало понятно. Мусаев - не Ивич, тот мог бы перевернуть