Вест Хэм – Байер где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига Европы УЕФА 18 апреля
В четверг, 18 апреля, сыграют Вест Хэм и Байер в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА.
- Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Лондон».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вест Хэм – Байер
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Вест Хэм – Байер
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