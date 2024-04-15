Вест Хэм – Байер где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига Европы УЕФА 18 апреля

В четверг, 18 апреля, сыграют Вест Хэм и Байер в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Лондон».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 3.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Вест Хэм – Байер

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Вест Хэм: все новости

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Прогноз на матч Вест Хэм – Байер

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