Невилл о «Ливерпуле»: «Они превзошли все ожидания – никто не думал, что они будут отставать от «Сити» на 2 очка за 5-6 туров до конца АПЛ. Грандиозное достижение Клоппа, он извлекает из этого состава максимум»

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед Гари Невилл Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп Лига Европы УЕФА Футбол

Гари Невилл заявил, что «Ливерпуль» превзошел ожидания в нынешнем сезоне.

После вчерашнего поражения от «Кристал Пэлас» (0:1) в 33-м туре АПЛ «Ливерпуль опустился на 3-е место в турнирной таблице, уступая «Арсеналу» по разнице мячей при равном количестве очков. «Манчестер Сити» возглавил таблицу с преимуществом в 2 очка.

«Если посмотреть на «Ливерпуль», то никто и близко не ожидал от них таких результатов. Если бы кто-то сказал, что «Ливерпуль» за 5-6 туров до конца чемпионата будет на 2 очка отставать от «Манчестер Сити», я бы подумал: «Без шансов».

Думаю, быть там, где они находятся – грандиозное достижение для Юргена Клоппа и всей команды. Я говорил об этом перед перерывом на матчи сборных, и некоторые фанаты «Ливерпуля» набросились на меня, но я чувствовал, что они держатся из последних сил, потому что это последний сезон Клоппа.

Потом, когда они вылетели из Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед», появилось мнение, что теперь, когда Кубок остался позади, можно сосредоточиться на АПЛ и еврокубках, а после результата в Лиге Европы (0:3 от «Аталанты» в первом матче 1/4 финала – Sports) – что они сосредоточатся на чемпионате.

Все произошло не так, но я по-прежнему думаю, что Юрген Клопп извлекает максимум из этого состава «Ливерпуля» –  сейчас мы, вероятно, видим их такими, какие они есть, и на данный момент они превзошли все ожидания», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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25 комментариев
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да, это действительно максимум. остается только самому Клоппу выходить вместо Дарвина, чтобы попадать по воротам
+23
0
+23
Ответ vladimir.kostrichko
Даже Клопп получше ударит по воротам чем Дарвин.
Даже Дарвин получше бы ударил по воротам, чем Дарвин, если был бы жив
+19
0
+19
Ответ Inthedark
да, это действительно максимум. остается только самому Клоппу выходить вместо Дарвина, чтобы попадать по воротам
Даже Клопп получше ударит по воротам чем Дарвин.
+13
0
+13
Все не так однозначно. Мы видели недавно матч Ливерпуль - Манчестер Сити. Ливерпуль был чуть ближе к победе, хотя ее и не достиг, а ведь Сити - главный фаворит ЛЧ.

То есть речь не о потенциале, а о конкретном уровне игры команды. Ливерпуль может выдавать топ-матчи. Он это показывает. Поэтому, конечно, у него есть шансы на победу в любом турнире.

Но так вышло, что за последние пару недель Ливерпуль вдруг допустил целый ряд ляпов, которые в итоге могут стоить им всех оставшихся трофеев.

Поражение от МЮ в кубке - это комбинация невынужденных индивидуальных и командных ошибок, которые превратили 3:2 в 3:4. Уж, конечно, можно было без них обойтись.

В чемпионате 2:2 с тем же МЮ и 0:1 с Пэллас - это прямой результат жуткого расточительства в атаке. Не забивают, когда для гола создано все.

Только 0:3 с Аталантой попахивали безысходностью - у команды получалось реально меньше соперника.

Поэтому такой провал по всем трем направлениям (кубок, ЛЕ и АПЛ) абсолютно неожиданный. И мы все равно вправе ждать, что ситуация исправится. В конце концов в гостях у Аталанты Ливерпуль последний раз выиграл 5:0, а Сити может разок оступиться. Рано ещё Ливерпуль хоронить. Он здорово пошатнулся, но ближайшие две игры могут все изменить в лучшую сторону.
+8
0
+8
Ответ Leo Bonnart
Я чего-то не понимаю? Разве о Клоппа слабый состав? Он сам его формировал, все его "хотелки" удовлетворены. Вот если б он играл с Ионовым и Зоболотным (к примеру), то тогда можно было бы говорить, мол выжимает максимум из этого состава.
Да у Красных слабый состав по сравнению с Арсеналом и МС, я бы сказал что состав Ливерпуля на уровне МЮ или АB.
А сказки про то что все хотелки Клоппа удовлетворяют это бред, даже все хотелки Пепа или Анчи не удовлетворяют, а в Ливерпуле или МЮ и подавно. Bсё лето Клопп просил опорника и ему дали бу японца из подвала Бундеслиги за 3 копейки, ну это блеск, а тен Хаг, которого хейтят просил ЦЗ всё лето и дали Эванса 40 летнего. Ну да с такими игроками надо бороться с топовыми ЦЗ Арсенала и МС и с Райсом и Родри.
+8
0
+8
Ответ Will Turner
совсем прям неожиданно 180 миллионов на трансферы летом
Да хоть 500 млн. Ливерпуль лишился всего центра поля за лето, а перестроить всю игру за сезон в таком конкурентном чемпионате как АПЛ очень тяжело. Гвардиол проваливает сезон по большей части, Грилиш тоже первый сезон в МС провалил, да и Марез не сразу начал показывать топ игру под руководством Пепа, а только через сезон, а у Ливерпуля весь центр поля новый.
+5
0
+5
Весь сезон поливали Сити говном, говоря что они уже не те. Такие визги были когда весной Арсенал и Ливерпуль сносил одну команду за другой, а Сити натужно играл в каждой игре и всё его хоронили. И тут в конце сезона у всех озарение, оказывается с Сити всë норм, а второе место это уже круто😂
+5
0
+5
Ответ Leo Bonnart
Я чего-то не понимаю? Разве о Клоппа слабый состав? Он сам его формировал, все его "хотелки" удовлетворены. Вот если б он играл с Ионовым и Зоболотным (к примеру), то тогда можно было бы говорить, мол выжимает максимум из этого состава.
На фоне остальных топ клубов АПЛ Дарвин выглядит как раз как Заболотный)
+5
-1
+4
Красные должны радоваться последним месяцам, скоро карета обратно превратится в тыкву. BBД дофига лет и он сдал, Трент не рыба не мясо и только в системе Клоппа он что то давал, как тот же Салах, Алисон регулярно вылетает с травмами, а больше топ игроков у Красных нет, остальные и на скамейку МС бы не попали.
Я больше поверю что МЮ перестроится и будет 2-3 клубом АПЛ на постоянной основе, чем в то что Ливерпуль без Клоппа будет подниматься выше 5-6 места на постоянной основе.
+7
-3
+4
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Даже Дарвин получше бы ударил по воротам, чем Дарвин, если был бы жив
Инволюция Дарвина
+2
0
+2
Мда... Нисколько не умаляю заслуг Сити, это суперклуб на всех уровнях, но очень жаль, что у богатых МЮ и Челси такой бездарный менеджмент, а Ливер, по сравнению с ними всеми - бедноват...
+2
0
+2
Являюсь болельщиком Сити, но Клопп и Ливерпуль заслуживают самых высоких похвал.
+2
0
+2
Ответ Leo Bonnart
Я чего-то не понимаю? Разве о Клоппа слабый состав? Он сам его формировал, все его "хотелки" удовлетворены. Вот если б он играл с Ионовым и Зоболотным (к примеру), то тогда можно было бы говорить, мол выжимает максимум из этого состава.
Скорее всего да - не понимаешь: очевидно, Клопп формировал состав, исходя из финансовых возможностей клуба. К слову, по платежке Ливер 5-й в лиге
+2
0
+2
Ответ korablev
Все не так однозначно. Мы видели недавно матч Ливерпуль - Манчестер Сити. Ливерпуль был чуть ближе к победе, хотя ее и не достиг, а ведь Сити - главный фаворит ЛЧ. То есть речь не о потенциале, а о конкретном уровне игры команды. Ливерпуль может выдавать топ-матчи. Он это показывает. Поэтому, конечно, у него есть шансы на победу в любом турнире. Но так вышло, что за последние пару недель Ливерпуль вдруг допустил целый ряд ляпов, которые в итоге могут стоить им всех оставшихся трофеев. Поражение от МЮ в кубке - это комбинация невынужденных индивидуальных и командных ошибок, которые превратили 3:2 в 3:4. Уж, конечно, можно было без них обойтись. В чемпионате 2:2 с тем же МЮ и 0:1 с Пэллас - это прямой результат жуткого расточительства в атаке. Не забивают, когда для гола создано все. Только 0:3 с Аталантой попахивали безысходностью - у команды получалось реально меньше соперника. Поэтому такой провал по всем трем направлениям (кубок, ЛЕ и АПЛ) абсолютно неожиданный. И мы все равно вправе ждать, что ситуация исправится. В конце концов в гостях у Аталанты Ливерпуль последний раз выиграл 5:0, а Сити может разок оступиться. Рано ещё Ливерпуль хоронить. Он здорово пошатнулся, но ближайшие две игры могут все изменить в лучшую сторону.
Ливерпуль может вынести 5:0 Аталанту, разве этот не в силах Ливерпуля? Они способны на это по уровню своего потенциала..а АПЛ точно также может и Ман Сити проиграть свою одну игру и Ливерпуль выиграть и снова они буоутинп первом месте.
+1
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+1
Ответ Inthedark
да, это действительно максимум. остается только самому Клоппу выходить вместо Дарвина, чтобы попадать по воротам
Так в последних матчах не только Дарвин лажает с очевидных моментов
И Джонс, и Салах, и Диас

Заразно что ли😂
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Ответ Пеп чемпион
Да у Красных слабый состав по сравнению с Арсеналом и МС, я бы сказал что состав Ливерпуля на уровне МЮ или АB. А сказки про то что все хотелки Клоппа удовлетворяют это бред, даже все хотелки Пепа или Анчи не удовлетворяют, а в Ливерпуле или МЮ и подавно. Bсё лето Клопп просил опорника и ему дали бу японца из подвала Бундеслиги за 3 копейки, ну это блеск, а тен Хаг, которого хейтят просил ЦЗ всё лето и дали Эванса 40 летнего. Ну да с такими игроками надо бороться с топовыми ЦЗ Арсенала и МС и с Райсом и Родри.
Вы серьёзно? У Ливерпуля состав ни чем не хуже, топ игроки. Как же вы любите прибедняться
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Ответ Axs Men
Вы серьёзно? У Ливерпуля состав ни чем не хуже, топ игроки. Как же вы любите прибедняться
Берем оборону. Робертсон-BBД-Конате-Трент и японец в опорке это основа Красных. А кто у них сменщики? Грек, который с травмой вылетел-100 летний Матип, которые только лечится и два воспитанника без опыта, а в опорке профильного игрока вообще нет, по этому все позиции закрывают Гомесом топ легендой футбола.
Основа МС Аке-Аканджи-Диаш-Уокер в опорке Родри.
Замена Гомес-Гвардиол-Стоунз-воспитанник и в опорке Ковачич.
Я и основу МС считаю сильнее основы Ливерпуля, а сменщиков вообще смешно сравнивать.
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Ответ Axs Men
Вы серьёзно? У Ливерпуля состав ни чем не хуже, топ игроки. Как же вы любите прибедняться
Так топ игроки на трамве все.
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Ответ #SharkTeam
Слыхали? Уже должны быть счастливы второму месту
😂😂😂
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совсем прям неожиданно 180 миллионов на трансферы летом
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Ответ Пеп чемпион
Да хоть 500 млн. Ливерпуль лишился всего центра поля за лето, а перестроить всю игру за сезон в таком конкурентном чемпионате как АПЛ очень тяжело. Гвардиол проваливает сезон по большей части, Грилиш тоже первый сезон в МС провалил, да и Марез не сразу начал показывать топ игру под руководством Пепа, а только через сезон, а у Ливерпуля весь центр поля новый.
А у Сити какой центр поля? Ушёл Гюндоган, КДБ пол сезона не играл, у Родри была дисквалификация 3 матча за красную и ещё 1 матч за перебор желтых. Все матчи без Родри проиграли. Новичок Ковачич ещё не влился в состав, а уже начал травмы получать, Стоунз который выдвигается в опорную зону тоже пол сезона на травмах. Например, посмотри центр поля МС в первым круге против Арсенала или посмотри скамейку запасных МС в первом круге против Ливерпуля.
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Ответ Кот Дивуар
А у Сити какой центр поля? Ушёл Гюндоган, КДБ пол сезона не играл, у Родри была дисквалификация 3 матча за красную и ещё 1 матч за перебор желтых. Все матчи без Родри проиграли. Новичок Ковачич ещё не влился в состав, а уже начал травмы получать, Стоунз который выдвигается в опорную зону тоже пол сезона на травмах. Например, посмотри центр поля МС в первым круге против Арсенала или посмотри скамейку запасных МС в первом круге против Ливерпуля.
3 матча без Родри и весь сезон. Прям 1 в 1. Бернарду никуда не делся, Родри тоже был. Потеря 1 игрока и потеря всего центра поля это не 1 в 1. Альварес был и в прошлом сезоне и по этому ситуативно рыжего опорника он прекрасно заменял. У чемпиона мира 8+9 только в АПЛ и большинство матчей он провел на позиции 10 или 2 напа.
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Ответ Axs Men
Весь сезон поливали Сити говном, говоря что они уже не те. Такие визги были когда весной Арсенал и Ливерпуль сносил одну команду за другой, а Сити натужно играл в каждой игре и всё его хоронили. И тут в конце сезона у всех озарение, оказывается с Сити всë норм, а второе место это уже круто😂
Флюгеры,как подснежники,по весне вылазят
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