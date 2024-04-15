Невилл о «Ливерпуле»: «Они превзошли все ожидания – никто не думал, что они будут отставать от «Сити» на 2 очка за 5-6 туров до конца АПЛ. Грандиозное достижение Клоппа, он извлекает из этого состава максимум»
Гари Невилл заявил, что «Ливерпуль» превзошел ожидания в нынешнем сезоне.
После вчерашнего поражения от «Кристал Пэлас» (0:1) в 33-м туре АПЛ «Ливерпуль опустился на 3-е место в турнирной таблице, уступая «Арсеналу» по разнице мячей при равном количестве очков. «Манчестер Сити» возглавил таблицу с преимуществом в 2 очка.
«Если посмотреть на «Ливерпуль», то никто и близко не ожидал от них таких результатов. Если бы кто-то сказал, что «Ливерпуль» за 5-6 туров до конца чемпионата будет на 2 очка отставать от «Манчестер Сити», я бы подумал: «Без шансов».
Думаю, быть там, где они находятся – грандиозное достижение для Юргена Клоппа и всей команды. Я говорил об этом перед перерывом на матчи сборных, и некоторые фанаты «Ливерпуля» набросились на меня, но я чувствовал, что они держатся из последних сил, потому что это последний сезон Клоппа.
Потом, когда они вылетели из Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед», появилось мнение, что теперь, когда Кубок остался позади, можно сосредоточиться на АПЛ и еврокубках, а после результата в Лиге Европы (0:3 от «Аталанты» в первом матче 1/4 финала – Sports) – что они сосредоточатся на чемпионате.
Все произошло не так, но я по-прежнему думаю, что Юрген Клопп извлекает максимум из этого состава «Ливерпуля» – сейчас мы, вероятно, видим их такими, какие они есть, и на данный момент они превзошли все ожидания», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
То есть речь не о потенциале, а о конкретном уровне игры команды. Ливерпуль может выдавать топ-матчи. Он это показывает. Поэтому, конечно, у него есть шансы на победу в любом турнире.
Но так вышло, что за последние пару недель Ливерпуль вдруг допустил целый ряд ляпов, которые в итоге могут стоить им всех оставшихся трофеев.
Поражение от МЮ в кубке - это комбинация невынужденных индивидуальных и командных ошибок, которые превратили 3:2 в 3:4. Уж, конечно, можно было без них обойтись.
В чемпионате 2:2 с тем же МЮ и 0:1 с Пэллас - это прямой результат жуткого расточительства в атаке. Не забивают, когда для гола создано все.
Только 0:3 с Аталантой попахивали безысходностью - у команды получалось реально меньше соперника.
Поэтому такой провал по всем трем направлениям (кубок, ЛЕ и АПЛ) абсолютно неожиданный. И мы все равно вправе ждать, что ситуация исправится. В конце концов в гостях у Аталанты Ливерпуль последний раз выиграл 5:0, а Сити может разок оступиться. Рано ещё Ливерпуль хоронить. Он здорово пошатнулся, но ближайшие две игры могут все изменить в лучшую сторону.
А сказки про то что все хотелки Клоппа удовлетворяют это бред, даже все хотелки Пепа или Анчи не удовлетворяют, а в Ливерпуле или МЮ и подавно. Bсё лето Клопп просил опорника и ему дали бу японца из подвала Бундеслиги за 3 копейки, ну это блеск, а тен Хаг, которого хейтят просил ЦЗ всё лето и дали Эванса 40 летнего. Ну да с такими игроками надо бороться с топовыми ЦЗ Арсенала и МС и с Райсом и Родри.
Я больше поверю что МЮ перестроится и будет 2-3 клубом АПЛ на постоянной основе, чем в то что Ливерпуль без Клоппа будет подниматься выше 5-6 места на постоянной основе.
И Джонс, и Салах, и Диас
Заразно что ли😂
Основа МС Аке-Аканджи-Диаш-Уокер в опорке Родри.
Замена Гомес-Гвардиол-Стоунз-воспитанник и в опорке Ковачич.
Я и основу МС считаю сильнее основы Ливерпуля, а сменщиков вообще смешно сравнивать.