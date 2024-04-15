Невилл о «Ливерпуле»: «Они превзошли все ожидания – никто не думал, что они будут отставать от «Сити» на 2 очка за 5-6 туров до конца АПЛ. Грандиозное достижение Клоппа, он извлекает из этого состава максимум»

Гари Невилл заявил, что «Ливерпуль» превзошел ожидания в нынешнем сезоне.

После вчерашнего поражения от «Кристал Пэлас» (0:1) в 33-м туре АПЛ « опустился на 3-е место в турнирной таблице, уступая «Арсеналу» по разнице мячей при равном количестве очков. « » возглавил таблицу с преимуществом в 2 очка.

«Если посмотреть на «Ливерпуль», то никто и близко не ожидал от них таких результатов. Если бы кто-то сказал, что «Ливерпуль» за 5-6 туров до конца чемпионата будет на 2 очка отставать от «Манчестер Сити», я бы подумал: «Без шансов».

Думаю, быть там, где они находятся – грандиозное достижение для и всей команды. Я говорил об этом перед перерывом на матчи сборных, и некоторые фанаты «Ливерпуля» набросились на меня, но я чувствовал, что они держатся из последних сил, потому что это последний сезон Клоппа.

Потом, когда они вылетели из Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед», появилось мнение, что теперь, когда Кубок остался позади, можно сосредоточиться на и еврокубках, а после результата в (0:3 от «Аталанты» в первом матче 1/4 финала – Sports) – что они сосредоточатся на чемпионате.

Все произошло не так, но я по-прежнему думаю, что Юрген Клопп извлекает максимум из этого состава «Ливерпуля» – сейчас мы, вероятно, видим их такими, какие они есть, и на данный момент они превзошли все ожидания», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».