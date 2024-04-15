Юрий Жирков: «Нет клубов, в которые я никогда не пойду работать. Я себя пока главным тренером не вижу, но все в жизни бывает»

Юрий Жирков рассказал об учебе на тренера и готовности работать в любом клубе.

– Как продвигается учеба на тренера?

– Да никак. Учимся, но пока не успеваем делать то, что просят.

Думаю, у меня нет клубов, в которые я никогда в жизни не пойду работать. Я себя пока что главным тренером не вижу, но, как вы знаете, все в жизни бывает, – сказал бывший футболист , «Челси», « » и сборной России Жирков.