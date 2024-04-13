Жирков считает, что русский Мбаппе может появиться: «Если будет в России какая-то Олимпиада, приедут спортсмены из Африки и родят детей»

Теги Юрий Жирков премьер-лига Россия Футбол

Юрий Жирков предположил, когда в России появится игрок уровня Килиана Мбаппе.

«Может ли в России появиться русский Мбаппе? Если будет Олимпиада какая-нибудь в России, и из Африки спортсмены будут приезжать, тогда появится (улыбается).

Каким образом? Африканские спортсмены будут приезжать в Россию, жить в нашей стране, родят детей и тогда появится русский Мбаппе с нашим гражданством», – заявил экс-игрок сборной России.

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16 комментариев
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Юра, конечно, был шикарный игрок, но мозгов у него как не было, так и нет. Пусть лучше говорит на бразильском (с)
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Брайан Идову "ну да, ну да, пошел я нафиг"
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Сколько у нас выдающихся спортсменов 81 года рождения? Вроде негусто. Но может Юрий что-то знает или дает знать о себе контузия, которую Жирков получил во время Висло-Одерской операции в составе 3го Белорусского фронта
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Вот бы нам таких отцов из Суринама! (с)
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Потому футболистов считают тупыми🤷‍♂️
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Такой же непроходимый тупица, как и его жёнушка… Очень печально.
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Игры дружбы подходящий момент.
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Текст, наверное, жена подсказала юре. Умнейшие люди!
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Ответ Pok_Toholo
Брайан Идову "ну да, ну да, пошел я нафиг"
И Одемвингие.
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В заголовке одно, по тексту заметки другое. А говорил ли об этом Жирков вообще?
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А Малком чем не устраивает?
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Фу.... Пусть Жирков себе сам родит мбапе
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Игры Дружбы, мы что шутка для Жиркова?
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