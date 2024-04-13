Жирков считает, что русский Мбаппе может появиться: «Если будет в России какая-то Олимпиада, приедут спортсмены из Африки и родят детей»
Юрий Жирков предположил, когда в России появится игрок уровня Килиана Мбаппе.
«Может ли в России появиться русский Мбаппе? Если будет Олимпиада какая-нибудь в России, и из Африки спортсмены будут приезжать, тогда появится (улыбается).
Каким образом? Африканские спортсмены будут приезжать в Россию, жить в нашей стране, родят детей и тогда появится русский Мбаппе с нашим гражданством», – заявил экс-игрок сборной России.