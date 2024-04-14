Директор «Факела»: «Из-за безобразного судейства потеряли возможность набрать очки – по игре мы были лучше «Ростова». Надеюсь, этот судья и его помощники не будут судить матчи РПЛ»

Кирилл Котов выразил недовольство судейством матча «Факел» – «Ростов».

«Факел» дома уступил « » со счетом 0:1 в 24-м туре Мир .

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Артема Любимова.

«Я надеюсь, что этот судья и его помощники больше не будут обслуживать матчи РПЛ, надеюсь, что органы, которые отвечают за это, разберутся, поставят ему соответствующие оценки. Такие люди, которые выступают против футбола, против болельщиков, не должны работать в Премьер-лиге.

Не буду конкретизировать, но по судейству было много вопросов. Этим комментарием я хочу обратить внимание органов РПЛ на работу данного арбитра, чтобы разобрались с этим.

По игре мы были лучше «Ростова», заслуживали точно того, чтобы набрать очки. Из-за ужасного и безобразного судейства мы потеряли эту возможность», – заявил спортивный директор «Факела» .

Карпин о судействе с «Факелом»: «Могу обратиться к Мажичу, чтобы он нанял психологов для судей, которые не выдерживают давления. Начал нормально судить, потом стали на него давить – и поплыл»