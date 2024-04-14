Директор «Факела»: «Из-за безобразного судейства потеряли возможность набрать очки – по игре мы были лучше «Ростова». Надеюсь, этот судья и его помощники не будут судить матчи РПЛ»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Факел Кирилл Котов ТАСС Артем Любимов Футбол

Кирилл Котов выразил недовольство судейством матча «Факел» – «Ростов».

«Факел» дома уступил «Ростову» со счетом 0:1 в 24-м туре Мир РПЛ.

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Артема Любимова.

«Я надеюсь, что этот судья и его помощники больше не будут обслуживать матчи РПЛ, надеюсь, что органы, которые отвечают за это, разберутся, поставят ему соответствующие оценки. Такие люди, которые выступают против футбола, против болельщиков, не должны работать в Премьер-лиге.

Не буду конкретизировать, но по судейству было много вопросов. Этим комментарием я хочу обратить внимание органов РПЛ на работу данного арбитра, чтобы разобрались с этим.

По игре мы были лучше «Ростова», заслуживали точно того, чтобы набрать очки. Из-за ужасного и безобразного судейства мы потеряли эту возможность», – заявил спортивный директор «Факела» Кирилл Котов.

Карпин о судействе с «Факелом»: «Могу обратиться к Мажичу, чтобы он нанял психологов для судей, которые не выдерживают давления. Начал нормально судить, потом стали на него давить – и поплыл»

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Что, два аута Факела в пользу Ростова назначил?
+6
-2
+4
В каком месте вы были лучше Ростова? По грубым фолам?
+6
-3
+3
Ответ Евгений Матыцын
Байрамян должен был удалён в 1 тайме уже,,,,, судья из 2 лиги лучше судит!!!! Ничейная игра была, Ростов класснее это очевидно, но судья плыл по нашей с вами реке Дон!!!!! Не давал играть.... РОСТОВ мы всегда за вас болеем,!!! Так, что давайте будем честными
Вспомни начало матча и буквально истерику Квеквескири при общении с судьёй: железная жк. Не, не было такого?
+3
0
+3
Ответ </c/>
три момента покрутили в после футбола, два бесспорно жёлтая Факела и бесспорно Байрамяну, но судья ему не дал ничего...позорное питерское судейство...
Опять заговор? 🤦‍♀️
+3
0
+3
Обращайтесь в ЭСК. Но не обратитесь: обращаться то не с чем.
+3
-1
+2
Ответ </c/>
три момента покрутили в после футбола, два бесспорно жёлтая Факела и бесспорно Байрамяну, но судья ему не дал ничего...позорное питерское судейство...
О! Главный эксперт по судьям. Все судьи куплены Газпромом и все судьи топят Спартак. 😊
+2
0
+2
Ответ Евгений Матыцын
Байрамян должен был удалён в 1 тайме уже,,,,, судья из 2 лиги лучше судит!!!! Ничейная игра была, Ростов класснее это очевидно, но судья плыл по нашей с вами реке Дон!!!!! Не давал играть.... РОСТОВ мы всегда за вас болеем,!!! Так, что давайте будем честными
Давайте будем честными, вы всю игру фолили. Не давали играть Ростову. Меня псих накрывал от такой тактики игры. И пожелаю вам все оставшиеся матчи выиграть.
+1
0
+1
Ох, Факел! При заходе в РПЛ обещали на судей не ругаться. Держитесь этого плана, все истерящие выглядят некрасиво. Крестьяне не жалуются! Наглецы фолят не потому, что их не должны оштрафовать, а именно потому, что оштрафуют!
Вперёд, Факел!
0
0
0
Итак...подведем итоги тура...в пяти играх судьи накосячили, в трех все прошло тихо...Особенно понравилось объяснение неназначения пенальти за удар рукой по голове Кержаковым....погладил ладошкой...
0
0
0
Ответ Евгений Матыцын
Байрамян должен был удалён в 1 тайме уже,,,,, судья из 2 лиги лучше судит!!!! Ничейная игра была, Ростов класснее это очевидно, но судья плыл по нашей с вами реке Дон!!!!! Не давал играть.... РОСТОВ мы всегда за вас болеем,!!! Так, что давайте будем честными
Если Байрамян должен был быть удален, то до него должны были удалить Моцпана, когда он имея жк сфолил на Мохебби. Квеквескири тоже должен был первую жк получить в первом за фол на Щетинине, срыв атаки без попытки сыграть в мяч, причем перед своей штрафной, ладно бы на нашей половине. Так что и туда и туда не дал кк.
0
0
0
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Обращайтесь в ЭСК. Но не обратитесь: обращаться то не с чем.
Абсолютно верно. Пусть обратятся. Мне прям интересно, как судьи сломали игру Факела, но при этом они были лучше по игре. 😊
0
0
0
Ответ </c/>
посмотри программу с этими моментами и всё встанет на места...наступ, локоть и удар по ногам сзади грубо говоря...все три нарушения жёлтая карточка, но два первых случая жёлтая, третий нет..при том, что фолом своим Байрамян срывал атаку соперника после отбора...
А моменты Факела не показывали? Когда Моцпан имея жк откровенно сфолил на Мохебби приняв его на бедро, это до фола Байрамяна с высокоподнятой ногой было. Или когда Квеквескири без попытки сыграть в мяч сфолил на Щетинине сорвав атаку, в первом тайме. Причем Байрамян сорвал атаку у чужой штрафной, а Квеквескири на своей трети поля.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий