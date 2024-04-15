Турана обвиняют в нанесении ущерба на 230 000 евро вилле в Каталонии стоимостью 18 млн во время игры за «Барсу». Арда заказывал дезинфекцию, чтобы удалить биологические следы «немусульманских» жильцов

Теги Барселона Ла Лига Арда Туран светская хроника происшествия деньги Футбол

Арду Турана обвиняют в нанесении ущерба вилле в Каталонии стоимостью 18 млн евро.

Бывший хавбек сборной Турции принадлежал «Барселоне» с 2015 по 2020 год. Играя за каталонцев, он арендовал дом в городе Эсплугес-де-Льобрегат, входящем в провинцию Барселона.

За три года, с 2015-го по 2018-й, Туран нанес ущерб дому, который его владелец вместе с экспертами оценил в 230 тысяч евро. Дело дошло до суда и первоначально было урегулировано в пользу пострадавшей стороны, однако позднее ему снова дали ход из-за процессуальных нарушений.

В доме, который снимал Туран, семь спален, девять ванных комнат, гостиная площадью 100 квадратных метров, звукоизолированный кинозал, виртуальная комната для игры в гольф, гараж на восемь машин, бассейн с видом на Барселону.

В распоряжении El Periódico оказались более 500 фотографий, на которых видны повреждения дома – оторванные куски стены, сильные повреждения мебели и бытовой техники. Кроме того, есть счета за ремонт кинотеатра, видеонаблюдения и звуковой системы во всем доме, которые перестали работать во время проживания Арды.

Как вспоминает владелец дома, футболист, подписав контракт об аренде дома, «стал кричать как сумасшедший «Виска «Барса»! «Барса»!» (да здравствует «Барса» – Sports).

При этом на первых порах он заботился о чистоте дома и заказал дезинфекцию, чтобы удалить биологические следы предыдущих «немусульманских» жильцов.

По словам владельца, Арда и его гости, смотря футбол, кидали ТВ-пульт за тысячу евро в бассейн, оставляли следы от сигарет повсюду, включая мебель. Отмечается, что было выброшено 10-15 пультов.

Из счетов следует, что за время проживания Турана в доме, среди прочих услуг, потребовалось 16 500 евро на восстановление дверей, 23 000 евро на восстановление сада, в котором было срублено дерево, 64 300 евро – на ремонт кухни, 24 500 евро – на ремонт электронной системы. За освещение, уборку и различные повреждения были выставлены счета на 84 000 евро.

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24 комментария
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таких опасно сразу из пещер в каталонские виллы.
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+41
на самом деле 230000 от стоимости виллы, это всего лишь немного больше 1 процента. такой ущерб за три года , я бы назвал Турана ответственным квартиросъёмщиком)
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+13
Теперь понятно почему не заиграл в барсе
+9
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+8
Ответ oka79410
таких опасно сразу из пещер в каталонские виллы.
Главное не забыть удалить не мусульманские следы
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Что ему в "Атлетико" не игралось то?
устал жить на матрасе. а тут сразу вилла барселонская)
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Так то правильно все делал, учитывая какие проблемы в немытой каталонии с водой)
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Дембеле - пушистый котик, по сравнению с этим. В Дортмунде "сделал" хату неплохо.
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Что ему в "Атлетико" не игралось то?
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Наверное смотрел лч с Реалом)
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Ахахаха
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Этого спустившегося с горы нужно было поселить на пастбище с большим шалашом и стадом баранов.
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То, что он отбитый, было ясно еще по Атлетико (впрочем, там других не держат). Кидался бутсой в судью. В ночном клубе в Турции угрожал пистолетом. После перехода в Барселону утверждал, что Месси ему предлагал 10-ку, но Арда благородно отказался. ;)
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Дезинфицировал виллу от следов немусульманских жильцов, чтобы оставлять следы от мусульманских сигарет?)
Если в новости действительно правда, то это уже попахивает каким-то фашизмом. Так брезгливо по отношению к людям другой нации или идеологии относились именно они.
А в раздевалке "Барселоны" или "Атлетико" он получается тоже все это время брезговал и презирал футболистов другой религии? Там же в каждом ящике следы их "немусульманского" пребывания.
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Как Арда прошла
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самая чистоплотная религия
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Этого спустившегося с горы нужно было поселить на пастбище с большим шалашом и стадом баранов.
Ты сам вообще кто? Живёшь в мухосранске а издеваешься над миллионером🤦‍♂️😂😂
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