Турана обвиняют в нанесении ущерба на 230 000 евро вилле в Каталонии стоимостью 18 млн во время игры за «Барсу». Арда заказывал дезинфекцию, чтобы удалить биологические следы «немусульманских» жильцов

Арду Турана обвиняют в нанесении ущерба вилле в Каталонии стоимостью 18 млн евро.

Бывший хавбек сборной Турции принадлежал «Барселоне» с 2015 по 2020 год. Играя за каталонцев, он арендовал дом в городе Эсплугес-де-Льобрегат, входящем в провинцию Барселона.

За три года, с 2015-го по 2018-й, Туран нанес ущерб дому, который его владелец вместе с экспертами оценил в 230 тысяч евро. Дело дошло до суда и первоначально было урегулировано в пользу пострадавшей стороны, однако позднее ему снова дали ход из-за процессуальных нарушений.

В доме, который снимал Туран, семь спален, девять ванных комнат, гостиная площадью 100 квадратных метров, звукоизолированный кинозал, виртуальная комната для игры в гольф, гараж на восемь машин, бассейн с видом на Барселону.

В распоряжении El Periódico оказались более 500 фотографий, на которых видны повреждения дома – оторванные куски стены, сильные повреждения мебели и бытовой техники. Кроме того, есть счета за ремонт кинотеатра, видеонаблюдения и звуковой системы во всем доме, которые перестали работать во время проживания .

Как вспоминает владелец дома, футболист, подписав контракт об аренде дома, «стал кричать как сумасшедший «Виска «Барса»! «Барса»!» (да здравствует «Барса» – Sports).

При этом на первых порах он заботился о чистоте дома и заказал дезинфекцию, чтобы удалить биологические следы предыдущих «немусульманских» жильцов.

По словам владельца, Арда и его гости, смотря футбол, кидали ТВ-пульт за тысячу евро в бассейн, оставляли следы от сигарет повсюду, включая мебель. Отмечается, что было выброшено 10-15 пультов.

Из счетов следует, что за время проживания Турана в доме, среди прочих услуг, потребовалось 16 500 евро на восстановление дверей, 23 000 евро на восстановление сада, в котором было срублено дерево, 64 300 евро – на ремонт кухни, 24 500 евро – на ремонт электронной системы. За освещение, уборку и различные повреждения были выставлены счета на 84 000 евро.