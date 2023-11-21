В Турции судят банкира, из-за которого Арда Туран потерял 7,5 млн долларов. Муслера и Эмре тоже среди потерпевших, общая сумма ущерба – 25 млн, возможный срок – до 216 лет

Арда Туран лишился 7,5 млн долларов из-за банкира, обвиняемого в мошенничестве.

Как передает Ajansspor, сегодня Сечил Эрзан, управляющий филиалом банка, обвиняемый в обмане ряда клиентов на сумму около 25 млн долларов, предстал перед судом.

В качестве потерпевших проходят такие известные футболисты, как , , .

Туран в своем заявлении объяснил, что Эрзан долгое время звонил ему и уговаривал инвестировать деньги в определенный фонд, обещая удвоить сумму. Сперва Арда передал 3 млн долларов, затем вложил дополнительные деньги. В целом банкир получил от экс-хавбека «Атлетико», «Барселоны» и сборной Турции 13 миллионов 900 тысяч долларов.

Турану удалось вернуть лишь 6,4 млн, еще 7,5 млн – нет. «Все мои сбережения исчезли в один миг», – отметил Арда.

За мошенничество и подделку документов Эрзану грозит лишение свободы на срок от 66 до 216 лет. Еще 6 подозреваемых могут быть приговорены к 3-65 годам тюрьмы.

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