В Турции судят банкира, из-за которого Арда Туран потерял 7,5 млн долларов. Муслера и Эмре тоже среди потерпевших, общая сумма ущерба – 25 млн, возможный срок – до 216 лет

Теги Эмре Белезоглу Галатасарай сборная Турции по футболу высшая лига Турция Арда Туран происшествия Фернандо Муслера деньги Футбол

Арда Туран лишился 7,5 млн долларов из-за банкира, обвиняемого в мошенничестве.

Как передает Ajansspor, сегодня Сечил Эрзан, управляющий филиалом банка, обвиняемый в обмане ряда клиентов на сумму около 25 млн долларов, предстал перед судом.

В качестве потерпевших проходят такие известные футболисты, как Арда Туран, Эмре Белезоглу, Фернандо Муслера.

Туран в своем заявлении объяснил, что Эрзан долгое время звонил ему и уговаривал инвестировать деньги в определенный фонд, обещая удвоить сумму. Сперва Арда передал 3 млн долларов, затем вложил дополнительные деньги. В целом банкир получил от экс-хавбека «Атлетико», «Барселоны» и сборной Турции 13 миллионов 900 тысяч долларов.

Турану удалось вернуть лишь 6,4 млн, еще 7,5 млн – нет. «Все мои сбережения исчезли в один миг», – отметил Арда.

За мошенничество и подделку документов Эрзану грозит лишение свободы на срок от 66 до 216 лет. Еще 6 подозреваемых могут быть приговорены к 3-65 годам тюрьмы.

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17 комментариев

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Pertinax Gandi
Выйдет через 150 лет по УДО.
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Птюч, Ёж.
Какие футболисты глупые все таки. Эрзан долгое время звонил ему и уговаривал инвестировать деньги в определенный фонд, обещая удвоить сумму. Почему у них не хватает мозгов нанять юристов что бы те, проверили и сказали им, не надо вкладывать в это. Такой доход невозможен из воздуха.
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+12
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atomio
Где там Саня Кержаков с нефтезаводом 🤡
+7
-2
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Pavelaznaurov
Вот ведь что жадность с людьми делает——-ну как можно удвоить сумму???? Это только либо наркотики либо оружие…..как верят????
Почему только наркотики и оружие? Я сам вложился в акции одной компании, не скажу название, потому что это тайна. Вложил год назад тысячу долларов. Буквально вчера продал акции за 5млрд долларов. Вот так. Могу и тебе помочь. У тебя есть лишние 7,5 млн долларов? Буквально через месяц мы утроим эту сумму.
+7
-2
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Всеволод Бобров
очередные топовые вложение футболистов)
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Вчера - не сегодня
Надеюсь парню сократят до 150 хотя бы, все-таки не последние деньги были у футболистов!
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Renki
Бедный Муслера и тут прокосячился...
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Pavelaznaurov
Вот ведь что жадность с людьми делает——-ну как можно удвоить сумму???? Это только либо наркотики либо оружие…..как верят????
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Spartakus1984
216 лет а у нас некая Васильева украла можно сказать 3 миллиарда рублей,и ее посадили в начале под домашний арест а потом ее часто в магазинах видели люди.
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kokakoka
Отсидит полный срок и выйдет мстить
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Said Saidov
Всегда было интересно, зачем дают такие сроки?)) после «перерождения» чтоб досидеть ещё?) ₽₽)
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Glukinho
Ответ Pertinax Gandi
Выйдет через 150 лет по УДО.
считай, легко отделался
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FilinMD
Ответ Птюч, Ёж.
Какие футболисты глупые все таки. Эрзан долгое время звонил ему и уговаривал инвестировать деньги в определенный фонд, обещая удвоить сумму. Почему у них не хватает мозгов нанять юристов что бы те, проверили и сказали им, не надо вкладывать в это. Такой доход невозможен из воздуха.
Так они футболисты, откуда им это знать в принципе? (Какой доход возможен, а какой - нет)
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Птюч, Ёж.
Ответ FilinMD
Так они футболисты, откуда им это знать в принципе? (Какой доход возможен, а какой - нет)
для этого и есть юристы например, которые проверили бы документы этого фонда. Узнали бы на чем основан обещанный доход. А потом эти юристы сказали бы дураку, стоит нести в этот фонд миллионы или нет.
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hulk&boloto
Ответ atomio
Где там Саня Кержаков с нефтезаводом 🤡
Там посадили стрелочника, менеджера, но после благодарности от Кержакова...
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