Куман о «Барсе» в ЛЧ: «Если пройдет дальше, то сыграет с «Атлетико» или «Дортмундом», а это не «Реал» или «Сити». В таком случае можно дойти до финала»
Роналд Куман оценил шансы «Барселоны» в Лиге чемпионов.
Вчера каталонцы в гостях обыграли «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 3:2.
– Сможет ли «Барселона» выиграть Лигу чемпионов?
– Конечно, у них есть шансы, они в четвертьфинале. Если они пройдут дальше, то сыграют с «Атлетико» или «Дортмундом», а это не «Реал» или «Сити». В таком случае у них будет шанс дойти до финала. В этом и заключается прелесть футбола: все меняется за два дня.
– Великая «Барса» вернулась?
– Будет еще одна игра, один результат... Футбол – очень странная вещь. Если они проиграют на следующей неделе, в прессе появятся другие заголовки. Это лишь следующий шаг, не более того, – сказал бывший игрок и тренер «Барселоны» Роналд Куман.
«ДНК «Барсы» – это выигрывать титулы. Она у трех человек – Кройффа, Гвардиолы и Месси». Куман о словах Энрике
Но надо еще пройти ПСЖ .