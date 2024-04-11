Куман о «Барсе» в ЛЧ: «Если пройдет дальше, то сыграет с «Атлетико» или «Дортмундом», а это не «Реал» или «Сити». В таком случае можно дойти до финала»

Роналд Куман оценил шансы «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Вчера каталонцы в гостях обыграли « » в 1/4 финала чемпионов со счетом 3:2.

– Сможет ли « » выиграть Лигу чемпионов?

– Конечно, у них есть шансы, они в четвертьфинале. Если они пройдут дальше, то сыграют с «Атлетико» или «Дортмундом», а это не « » или « ». В таком случае у них будет шанс дойти до финала. В этом и заключается прелесть футбола: все меняется за два дня.

– Великая «Барса» вернулась?

– Будет еще одна игра, один результат... Футбол – очень странная вещь. Если они проиграют на следующей неделе, в прессе появятся другие заголовки. Это лишь следующий шаг, не более того, – сказал бывший игрок и тренер «Барселоны» Роналд Куман.

«ДНК «Барсы» – это выигрывать титулы. Она у трех человек – Кройффа, Гвардиолы и Месси». Куман о словах Энрике