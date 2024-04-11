Куман о «Барсе» в ЛЧ: «Если пройдет дальше, то сыграет с «Атлетико» или «Дортмундом», а это не «Реал» или «Сити». В таком случае можно дойти до финала»

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Роналд Куман оценил шансы «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Вчера каталонцы в гостях обыграли «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 3:2.

Сможет ли «Барселона» выиграть Лигу чемпионов?

– Конечно, у них есть шансы, они в четвертьфинале. Если они пройдут дальше, то сыграют с «Атлетико» или «Дортмундом», а это не «Реал» или «Сити». В таком случае у них будет шанс дойти до финала. В этом и заключается прелесть футбола: все меняется за два дня.

Великая «Барса» вернулась?

– Будет еще одна игра, один результат... Футбол – очень странная вещь. Если они проиграют на следующей неделе, в прессе появятся другие заголовки. Это лишь следующий шаг, не более того, – сказал бывший игрок и тренер «Барселоны» Роналд Куман.

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16 комментариев
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Какое-то отношение у всех к паре АТМ и Боруссии неуважительное, обе команды достойно играют и в очном противостоянии способны любой команде мира бой дать, не стал бы их недооценивать, кто бы в полуфинал не вышел:)
+19
-8
+11
Ответ rigobersong
Какое-то отношение у всех к паре АТМ и Боруссии неуважительное, обе команды достойно играют и в очном противостоянии способны любой команде мира бой дать, не стал бы их недооценивать, кто бы в полуфинал не вышел:)
Вышел на смену?
+9
-3
+6
Барса в принципе против Атлетико хорошо играет, так что шансы на финал есть (но сначала, конечно, нужно ПСЖ не проиграть, что тоже задача не из лёгких). Единственное — непонятно, чего ждать от Боруссии, хотя, судя по их выступлениям в Бундеслиге, сейчас они не очень хороши
+5
0
+5
пройти Псг будет трудно, но первый шаг уже сделан, остался еще чуть чуть. а потом, если пройдут в полуфинал то лучше БД чем АТМ, как по мне. да АТМ, удобным кажется при Хави, но это было только в чемпионате, в матчах на вылет еще не встречались, а значит рисковать точно не стоит.а Симионе подготовит к плей офф совсем по другому нежели к чемпионату, где все по книжке. так что если пройдут, то конечно хотел бы чтоб встретились с БД, потому что с этой командой можно играть, и у этой команды нет такого характера и опыта как у АТМ. молодые дерзкие команды чаще к полуфиналу начинают сдавать нежели опытные лисы, в лице матрасников.
+3
0
+3
Ответ Vlad Zhadejko
Барса в принципе против Атлетико хорошо играет, так что шансы на финал есть (но сначала, конечно, нужно ПСЖ не проиграть, что тоже задача не из лёгких). Единственное — непонятно, чего ждать от Боруссии, хотя, судя по их выступлениям в Бундеслиге, сейчас они не очень хороши
Есть одна проблема - Барса хорошо играет против Атлетико в Ла Лиге, а вот в ЛЧ дела обстоят совсем иначе - два раза их пути пересекались, и оба раза вылетели)
+3
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+3
Ответ Nuri Shaw
Вышел на смену?
Аххахахахах🤣
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+2
Шанс финала есть и надо им воспользоваться идти от матча к матчу
+1
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+1
Ответ rigobersong
Какое-то отношение у всех к паре АТМ и Боруссии неуважительное, обе команды достойно играют и в очном противостоянии способны любой команде мира бой дать, не стал бы их недооценивать, кто бы в полуфинал не вышел:)
Да, но, судя по ЛЛ, Атлетико достаточно проходимый вариант для Барсы. Интересно, кстати, что ещё недавно, после жеребьёвки, были вообще серьёзные сомнения что каталонцы 1/8 пройдут, а сейчас вполне серьёзно рассуждаем о финале ЛЧ )
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Барселона 100% дойдет до финала.
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А значит на победу в Лч можно не расчитывать ?) ведь в финале полюбому будет один из пары реала или сити , арсенал или бавария проходимы в этой паре но даже их пара в финале может спокойно одолеть барсу 😂
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Такое можно сказать о любой команде из этой части сетки.
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У Барсы для Атлетов есть Джокер Феликс ))
Но надо еще пройти ПСЖ .
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Ответ rigobersong
Какое-то отношение у всех к паре АТМ и Боруссии неуважительное, обе команды достойно играют и в очном противостоянии способны любой команде мира бой дать, не стал бы их недооценивать, кто бы в полуфинал не вышел:)
Так он и говорит что можно выйти с ними в финал, с Реалом, МС надежды уже таковой особо и не было бы. Он же не сказал что пройдя ПСЖ Барса окажется в финале
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Ответ заблокированному пользователю
Барселона 100% дойдет до финала.
инфа сотка?
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