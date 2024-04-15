Президент «Урала» об удалении Каштанова после гола «Динамо» на 95-й: «Ласково с ним пообщались. Эмоции... Принес три очка! Один раз можно и простить»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Григорий Иванов Спорт-Экспресс Алексей Каштанов Футбол

Президент «Урала» высказался об удалении Алексея Каштанова в игре с «Динамо».

В матче 24-го тура Мир РПЛ «Урал» обыграл «Динамо» (2:1).

Форвард уральцев Каштанов, забивший победный гол на 5-й добавленной минуте, был удален с поля после второй желтой карточки за снятую футболку во время празднования.

– Что в раздевалке сказали Каштанову? Алексей забил победный мяч, но снял футболку и получил вторую желтую карточку...

– Пусть этот разговор останется между нами (улыбается). Ласково с ним пообщались. Поздравил его с голом. Вторая желтая? Эмоции... Он был весь в игре. Мог забить и в первом тайме. В итоге получилось отличиться в самой концовке.

Алексей сказал мне: «Я даже забыл, что у меня уже была карточка! Простите». Ну что поделаешь... Зато принес команде три очка! Эмоции... Один раз можно и простить, – сказал Григорий Иванов

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11 комментариев
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Урал красава, боролись до конца и результат пришёл!
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Простить понять
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Иванов - Ну за это не сажают....хотя
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А если б ВАР отменил гол.
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Забил хороший гол . За такое премировать надо , а не наказывать.
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Ласково надо взять в кавычки
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"Крокодил сказал доброе слово!" (с) 😀
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Ответ Алешка Терминатор
Один раз можно и простить, а в следующий поедем в лес копать прямоугольную яму в воспитательных целях, добавил Иванов.
хорово хоть не ромбовидную
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Ответ Алешка Терминатор
Один раз можно и простить, а в следующий поедем в лес копать прямоугольную яму в воспитательных целях, добавил Иванов.
не понимаю почему минусят, мне кажется смешной коммент
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