Гончаренко о судействе с «Динамо»: «До Москвы не дойдет ни слова о тактике, но одно плохое слово – сразу дойдет. Когда рефери перекладывает кучу мелких деталей в пользу одной команды, второй приходится тяжело»

Виктор Гончаренко высказался о судействе в матче с «Динамо».

Сегодня « » дома победил «Динамо» (2:1) в 24-м туре Мир . Матч обслуживала судейская бригада во главе с .

— Как будто судейство было не сильно лучше, чем в предыдущем матче. Как оцените действия арбитра?

— Нам надо было очень осторожным в высказываниях. Даже сегодня, проявив эмоции, у нас два человека получили желтые карточки. До Москвы тут не дойдет ни слова о тактике, но одно плохое слово — сразу дойдет. Надо быть очень осторожным.

Есть команды, сопоставимые по уровню, результат таких матчей между ними зависит от мелких деталей. И когда рефери перекладывает кучу мелких деталей на весы в пользу одной команды, второй приходится тяжело. Вы видите много матчей, когда все решают эти мелочи в пользу одной команды. Мне интересно, что разбирают пенальти или ВАР, но моменты оцениваются не по этому, а по вводу мяча из аута, по тому, как разыгрываются стандартные положения. Масса других моментов, но не те, которые смотрят и разбирают нужные комитеты, – сказал главный тренер «Урала» .

Личка про 1:2 с «Уралом»: «Динамо» боялось заходить на последние 20 метров и бить по воротам. Переводить мяч с фланга на фланг – это красиво, но это не победный футбол»