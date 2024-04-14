Гончаренко о судействе с «Динамо»: «До Москвы не дойдет ни слова о тактике, но одно плохое слово – сразу дойдет. Когда рефери перекладывает кучу мелких деталей в пользу одной команды, второй приходится тяжело»
Виктор Гончаренко высказался о судействе в матче с «Динамо».
Сегодня «Урал» дома победил «Динамо» (2:1) в 24-м туре Мир РПЛ. Матч обслуживала судейская бригада во главе с Василием Казарцевым.
— Как будто судейство было не сильно лучше, чем в предыдущем матче. Как оцените действия арбитра?
— Нам надо было очень осторожным в высказываниях. Даже сегодня, проявив эмоции, у нас два человека получили желтые карточки. До Москвы тут не дойдет ни слова о тактике, но одно плохое слово — сразу дойдет. Надо быть очень осторожным.
Есть команды, сопоставимые по уровню, результат таких матчей между ними зависит от мелких деталей. И когда рефери перекладывает кучу мелких деталей на весы в пользу одной команды, второй приходится тяжело. Вы видите много матчей, когда все решают эти мелочи в пользу одной команды. Мне интересно, что разбирают пенальти или ВАР, но моменты оцениваются не по этому, а по вводу мяча из аута, по тому, как разыгрываются стандартные положения. Масса других моментов, но не те, которые смотрят и разбирают нужные комитеты, – сказал главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко.
Личка про 1:2 с «Уралом»: «Динамо» боялось заходить на последние 20 метров и бить по воротам. Переводить мяч с фланга на фланг – это красиво, но это не победный футбол»
Уровень судейства в Англии и Испании гораздо хуже рпл....
Липовый пенальти за касание мезинца Барриоса тому подтверждение
Вот Зенит , играя против Урала не прибегал к помощи арбитров и выигрывал на классе, а условно Крылья валялись на поле, что кстати они делали и с Рубином сегодня, что вывели из себя даже Рашида Рахимова.
Надо наводить порядок в судейском корпусе и избавляться от Кукуянов, тем более сейчас зарплаты арбитров вполне достойны.
Пусть футболисты сами на поле решают кто есть кто, пусть Карасевы судят условно чаще, а не продажные Кукуяны.
А иначе, начнутся бои без правил на поле, стенка на стенку, а не футбол у нас.