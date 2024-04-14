Гончаренко о судействе с «Динамо»: «До Москвы не дойдет ни слова о тактике, но одно плохое слово – сразу дойдет. Когда рефери перекладывает кучу мелких деталей в пользу одной команды, второй приходится тяжело»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Урал Виктор Гончаренко Василий Казарцев Матч ТВ Футбол

Виктор Гончаренко высказался о судействе в матче с «Динамо».

Сегодня «Урал» дома победил «Динамо» (2:1) в 24-м туре Мир РПЛ. Матч обслуживала судейская бригада во главе с Василием Казарцевым.

— Как будто судейство было не сильно лучше, чем в предыдущем матче. Как оцените действия арбитра?

— Нам надо было очень осторожным в высказываниях. Даже сегодня, проявив эмоции, у нас два человека получили желтые карточки. До Москвы тут не дойдет ни слова о тактике, но одно плохое слово — сразу дойдет. Надо быть очень осторожным.

Есть команды, сопоставимые по уровню, результат таких матчей между ними зависит от мелких деталей. И когда рефери перекладывает кучу мелких деталей на весы в пользу одной команды, второй приходится тяжело. Вы видите много матчей, когда все решают эти мелочи в пользу одной команды. Мне интересно, что разбирают пенальти или ВАР, но моменты оцениваются не по этому, а по вводу мяча из аута, по тому, как разыгрываются стандартные положения. Масса других моментов, но не те, которые смотрят и разбирают нужные комитеты, – сказал главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко.

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19 комментариев
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Ответ Ковид 07.10.52
У меня такое впечатление, что судьям дали команду судить плохо. чтобы народ отвлечь от уровня самой игры.
Для тебя плохие новости.
Уровень судейства в Англии и Испании гораздо хуже рпл....
+8
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+8
Ответ </c/>
судейство никогда не шагнёт вперёд, если будут одни и те же люди меняться по кругу, при этом, не демонстрируя высокого качества судейства, нет последовательности решений и многие моменты 50 на 50 трактуются не по букве правил, а в правильную сторону и это не всегда те клубы, которые должны получать преимущество в спорных ситуациях...нет чётких трактовок по игре руками, кто то машет направо и налево фолы не фиксируются, а кто то случайно касаясь мяча после отскока получает в свои ворота пенальти...
Согласен!
Липовый пенальти за касание мезинца Барриоса тому подтверждение
+5
0
+5
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Интересные у нас тренеры - команда проиграла - недовольны судейством, команда выиграла - опять недовольны. Вот и сегодня тренеры- победители Карпин и Ганчаренко поливают судей почëм зря. В этом плане нравятся Осинькин и Семак, всегда стараются быть корректными в оценке судейства.
Хотя тот же Семак регулярно огребает от судей по полной....
+3
0
+3
судейство никогда не шагнёт вперёд, если будут одни и те же люди меняться по кругу, при этом, не демонстрируя высокого качества судейства, нет последовательности решений и многие моменты 50 на 50 трактуются не по букве правил, а в правильную сторону и это не всегда те клубы, которые должны получать преимущество в спорных ситуациях...нет чётких трактовок по игре руками, кто то машет направо и налево фолы не фиксируются, а кто то случайно касаясь мяча после отскока получает в свои ворота пенальти...
+3
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+3
Урал пострадал от судейства больше всех в РПЛ, там очков 15-20 отняли у них разные Кукуяны, но при этом уральцы победили ЦСКА,Спартак,Динамо,Краснодар и Локомотив еле унес ноги в РПЛ, но в кубке они их прибили, то есть с топклубами назначают квалифицированных арбитров и игра идет на равных, а вот с командами другого уровня ставят Кукуянов, которые шалят против Урала, зная, что им ничего не будет.
Вот Зенит , играя против Урала не прибегал к помощи арбитров и выигрывал на классе, а условно Крылья валялись на поле, что кстати они делали и с Рубином сегодня, что вывели из себя даже Рашида Рахимова.
Надо наводить порядок в судейском корпусе и избавляться от Кукуянов, тем более сейчас зарплаты арбитров вполне достойны.
Пусть футболисты сами на поле решают кто есть кто, пусть Карасевы судят условно чаще, а не продажные Кукуяны.
А иначе, начнутся бои без правил на поле, стенка на стенку, а не футбол у нас.
+2
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+2
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Интересные у нас тренеры - команда проиграла - недовольны судейством, команда выиграла - опять недовольны. Вот и сегодня тренеры- победители Карпин и Ганчаренко поливают судей почëм зря. В этом плане нравятся Осинькин и Семак, всегда стараются быть корректными в оценке судейства.
семак просто не разговаривает с этими "козлами"..
+2
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Ответ ТрактоПоктер
Согласен! Липовый пенальти за касание мезинца Барриоса тому подтверждение
скорее такой момент, игра сочи не помню с кем, защитник можно сказать руками выносит мяч из ворот и ничего при судействе кажется безбородова, а вот например случайный отскок в дерби с динамо нам ставят 11 метров, при том, что Умяров находился в движении и просто не мог физически уйти от мяча который пролетел мимо динамовца...
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Ответ Константин Михайлович
Если давать решение в спорной ситуации той стороне которая должна получать преимущества,мы получим ещё больше недовольство
может не правильно выразился или не уточнил, действовать в спорных нужно исключительно по букве правил, тогда моменты 50 на 50 не будут таковыми...т.е нужно выбирать бесспорное решение, если игра рукой условно должна наказываться, то нужно в спорной ситуации наказывать, а не выбирать кому дать фол, а кому не давать и так далее...
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Ответ TheSportNik
Урал пострадал от судейства больше всех в РПЛ, там очков 15-20 отняли у них разные Кукуяны, но при этом уральцы победили ЦСКА,Спартак,Динамо,Краснодар и Локомотив еле унес ноги в РПЛ, но в кубке они их прибили, то есть с топклубами назначают квалифицированных арбитров и игра идет на равных, а вот с командами другого уровня ставят Кукуянов, которые шалят против Урала, зная, что им ничего не будет. Вот Зенит , играя против Урала не прибегал к помощи арбитров и выигрывал на классе, а условно Крылья валялись на поле, что кстати они делали и с Рубином сегодня, что вывели из себя даже Рашида Рахимова. Надо наводить порядок в судейском корпусе и избавляться от Кукуянов, тем более сейчас зарплаты арбитров вполне достойны. Пусть футболисты сами на поле решают кто есть кто, пусть Карасевы судят условно чаще, а не продажные Кукуяны. А иначе, начнутся бои без правил на поле, стенка на стенку, а не футбол у нас.
на счёт зенита и судейства в матчах с Уралом, мягко говоря высказывание спорное...а именно ныны исключённый из судейства арбитр Еськов в матче открытия на газпром арене капитально прибил Урал удалениями и тогда зенит победил 2-0...
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Ответ ТрактоПоктер
Для тебя плохие новости. Уровень судейства в Англии и Испании гораздо хуже рпл....
Мне пофиг их уровень, меня своя страна беспокоит. а вас все чужие коровы...
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Ответ Viktor Martunov
Ну ты же знаешь, закон что дышло: кудо повернëшь- туда и вышло.
так и живём...но это совсем не правила для всех...
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Ответ </c/>
нужна единая линия при определении нарушения, если рука, то это фол и всё, прижата, отжата, вверху, внизу, выше плеча, ниже плеча...потому как размытые трактовки в правилах и возникают постоянные споры, одни могут творить всё что угодно, другим нельзя ничего, это не последовательность...
Ну ты же знаешь, закон что дышло: кудо повернëшь- туда и вышло.
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Ответ Viktor Martunov
Вообще эти руки отменить надо( случайные) . Допустим стенка в штрафной стоит, и все естественно причиндалы рукой прикрывают, какая разница, прижаты или нет? что теперь нужно задом стоять, или штабелями лежать? Так же с офсайдом, какие это линии, зачем.
нужна единая линия при определении нарушения, если рука, то это фол и всё, прижата, отжата, вверху, внизу, выше плеча, ниже плеча...потому как размытые трактовки в правилах и возникают постоянные споры, одни могут творить всё что угодно, другим нельзя ничего, это не последовательность...
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Ответ </c/>
судейство никогда не шагнёт вперёд, если будут одни и те же люди меняться по кругу, при этом, не демонстрируя высокого качества судейства, нет последовательности решений и многие моменты 50 на 50 трактуются не по букве правил, а в правильную сторону и это не всегда те клубы, которые должны получать преимущество в спорных ситуациях...нет чётких трактовок по игре руками, кто то машет направо и налево фолы не фиксируются, а кто то случайно касаясь мяча после отскока получает в свои ворота пенальти...
Если давать решение в спорной ситуации той стороне которая должна получать преимущества,мы получим ещё больше недовольство
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Ответ </c/>
судейство никогда не шагнёт вперёд, если будут одни и те же люди меняться по кругу, при этом, не демонстрируя высокого качества судейства, нет последовательности решений и многие моменты 50 на 50 трактуются не по букве правил, а в правильную сторону и это не всегда те клубы, которые должны получать преимущество в спорных ситуациях...нет чётких трактовок по игре руками, кто то машет направо и налево фолы не фиксируются, а кто то случайно касаясь мяча после отскока получает в свои ворота пенальти...
Вообще эти руки отменить надо( случайные) . Допустим стенка в штрафной стоит, и все естественно причиндалы рукой прикрывают, какая разница, прижаты или нет? что теперь нужно задом стоять, или штабелями лежать? Так же с офсайдом, какие это линии, зачем.
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по судейству сегодня было адекватно,но как ведут себя игроки урала это просто цирк,после каждого контакт валяния и нытье в сторону арбитра,понятно что надо цепляться за результат,но выглядит смешно
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У меня такое впечатление, что судьям дали команду судить плохо. чтобы народ отвлечь от уровня самой игры.
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