Невилл о Жезусе против «Виллы»: «Хавертц дает больше уверенности и точности. Именно этого не хватило «Арсеналу» в 1-м тайме, их игра была небрежной»

Гари Невилл раскритиковал игру Габриэла Жезуса в матче против «Астон Виллы».

В 33-м туре « » уступил со счетом 0:2. Жезус начал игру в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте.

«В первом тайме игра была действительно хорошей, но небрежной.

Мне нравится как игрок, я просто обожаю его за энергию, прессинг и старание, мне нравится это в нападающих. Но на этом уровне мы, вероятно, поняли, почему на позиции центрфорварда последние 5-6 туров играл – он дает немного больше точности и уверенности.

Мне просто показалось, что именно этого не хватило «Арсеналу» в первом тайме – точности и уверенности, потому что в заключительной трети они были несовершенны», – сказал бывший игрок «МЮ» в эфире Sky Sports.