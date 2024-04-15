«Лион» сыграл 4:3 с «Брестом» – на 106-й Мэйтленд-Найлз забил победный гол с пенальти. 11-метровый назначили после ВАР за фол на Ляказетте – вратарь Бизот ударил его кулаком в лицо и коленом в грудь
«Лион» победил «Брест» благодаря голу на 106-й минуте.
В 29-м туре Лиги 1 «Лион» дома одержал волевую победу над «Брестом» (4:3). При этом хозяева уступали со счетом 1:3 к 67-й минуте.
Победный мяч на счету бывшего игрока «Арсенала» Энсли Мэйтленд-Найлза – он реализовал пенальти на 106-й минуте.
С 86-й минуты команды играли вдесятером – арбитр матча Матье Вернис удалил Николаса Тальяфико из «Лиона» и Пьера Ле-Мелу из «Бреста». Игроки устроили конфликт, который перерос в общую потасовку, и оба получили по второй желтой.
Пенальти в добавленное ко второму тайму время был назначен после просмотра эпизода, в котором вратарь «Бреста» Марко Бизот в высоком прыжке коленом ударил в грудь нападающего «Лиона» Александра Ляказетта, а кулаком попал ему в лицо. Судья Матье Вернис потратил порядка 4 минут на оценку момента, после чего указал на точку. Ляказетту сначала долго оказывали помощь на поле, а затем увезли на медицинском мобиле.
Изначально ко второму тайму было добавлено 8 минут.
Фото: кадр из трансляции TNT Sports
«Лион» занимает 7-е место в чемпионате Франции с 41 очком. «Брест» – на 2-м месте с 53 баллами.
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