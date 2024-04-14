Алонсо о чемпионстве «Байера»: «Победа в Бундеслиге впервые за 120 лет – нечто особенное. Горжусь каждым, для меня большая честь работать здесь»

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Футбол

Хаби Алонсо поделился эмоциями после победы «Байера» в Бундеслиге.

Сегодня леверкузенцы досрочно стали чемпионами Германии, разгромив «Вердер» в 29-м туре Бундеслиги (5:0). В нынешнем сезоне «Байер» под руководством Алонсо не проиграл ни одного из 43 матчей во всех турнирах, установив рекорд топ-5 лиг.

«Это очень особенный момент для клуба. Впервые за 120 лет выиграть Бундеслигу – это нечто особенное.

Это топ-игроки и топ-команда. Я очень горжусь каждым. Для меня большая честь работать здесь», – сказал главный тренер «Байера».

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23 комментария
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Хаби Алонсо, уважуха тебе, красава. Как игрок был топовый, как тренер тоже крутой.
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Пришел - увидел - победил

Алонсо вписал себя золотыми буквами в историю Байера!
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Очень рад за Хаби. В бытность игроком он мне очень симпатичен был, не только своей игрой, но и поведением на поле. А теперь он уже заявляет о себе как о топ тренере. Надеюсь он не сбавит обороты и его Байер громко заявит о себе и в ЛЧ
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Весь мир - FM, мы в нем - зрители, а Алонсо - увлеченный геймер, освоивший переигровку и своевременное сохранение
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Ответ Андрей Андреевич
Комментарий скрыт
однако больше всего матчей он провел именно за Реал
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Надеюсь, новый топ тренер. Гвардиола работает, Зидан пропадает, Клопп устал, папа-Карло ещё тут, Моуриньо сдулся. Много новых имен пришло, но как то все мимо. Хочется новых битв команд и тренеров. Был топ игроком, именно топ, к сожалению все смотрят только на голы, финты, передачи. А именно такие персонажи делают большие победы.
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Пришёл в команду которая была в зоне вылета и слепил такого монстра, просто браво, великий сезон, а может стать величайшим, удачи Хаби
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Вылечил аптекарей.
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Историческое событие конечно! Очень рад за Хаби Алонсо!
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Да уж. Попал в историю, так попал.
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Алонсо красавец! Воспитан, адекватен и смог построить классную команду! Интересно будет глянуть на его Байер в Лч!
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Отличный тренер и достойный человек! Взял лучшие качества своих наставников по игровой карьере. Молодец!
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Желаю только не рассыпаться как Наполи! ЛЧ будет проверкой.
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На небосклоне появился молодой отличный Тренер !
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Особенно круто, что хотя Хаби играл всю карьеру под руководством сильных и даже великих тренеров, а команду сделал не похожую ни на кого. Действительно выработал собственный стиль!
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Алонсо хороший пример, когда из топового игрока получается качественный крутой тренер. Бывают и обратные примеры. Почти уверен, будь на месте Алонсо например... Хави или 10Хаг, то Байер не стал бы чемпионом. Фигура тренера нереально важна.
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После финала ЛЧ Ливерпуль-Милан в 2005, когда именно он сравнял счёт, Хаби Алонсо знает, что в футболе нет ничего невозможного, надо просто отдавать все силы игре.
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Как же Алонсо крут на старте карьеры тренера!!!!
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Красава. Тот же Моур сразу бы свалил.
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