Хаби Алонсо поделился эмоциями после победы «Байера» в Бундеслиге.

Сегодня леверкузенцы досрочно стали чемпионами Германии, разгромив «Вердер» в 29-м туре Бундеслиги (5:0). В нынешнем сезоне «Байер» под руководством не проиграл ни одного из 43 матчей во всех турнирах, установив рекорд топ-5 лиг.

«Это очень особенный момент для клуба. Впервые за 120 лет выиграть Бундеслигу – это нечто особенное.

Это топ-игроки и топ-команда. Я очень горжусь каждым. Для меня большая честь работать здесь», – сказал главный тренер « ».

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