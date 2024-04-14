«Байер» установил рекорд топ-5 лиг, не проиграв в 43 матчах с начала сезона

Теги Вердер Байер Хаби Алонсо Ювентус бундеслига Германия серия А Италия рекорды Футбол

«Байер» в 43-й раз подряд избежал поражения.

Команда Хаби Алонсо разгромила «Вердер» (5:0) в 29-м туре Бундеслиги.

В последний раз леверкузенцы уступали в мае 2023 года. В текущем сезоне у них 38 побед и 5 ничьих во всех турнирах.

Серия из 43 матчей без поражений с начала сезона – рекордная для топ-5 лиг. «Байер» превзошел «Ювентус», не проигрывавший на протяжении 42 матчей в сезоне-2011/12.

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62 комментария
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Ответ QWertY
Хаби играет в FM с чит тактикой. Так не очень интересно
Да с сохранением он играет, чего уж там)
+79
-2
+77
Хаби играет в FM с чит тактикой. Так не очень интересно
+81
-4
+77
Все невезение рано или поздно заканчивается, кроме невезения Кейна
+43
-3
+40
Ответ Nicolas Erfe
Все невезение рано или поздно заканчивается, кроме невезения Кейна
Вы видимо не слышали про невезение Бенфики в финалах еврокубков?
+27
-1
+26
Хаби Алонсо и игроком был умным и как тренер такой же.
+25
-11
+14
Ответ Андрей Аксютин
Комментарий скрыт
это ж как вы умудрились пройти мимо всех новостей о российском спорте, прежде чем попасть на эту?
+14
0
+14
Это просто сюр какой-то, читаешь эти новости и не понимаешь, что вообще происходит. Браво Алонсо, однозначно лучший тренер сезона, как бы там не выступил Сити. Атмосфера сегодня на трибуне была крутейшая, поймал флешбеки с чемпионского матча Спартака при Каррере с Тереком. Всё-таки мешки могут сколько угодно фармить чемпионство себе, но когда его выигрывает команда, которая являлась андердогом перед сезоном это совсем другие эмоции. Поздравляю всех болельщиков Байера!
+10
-2
+8
Ответ <CRISTIANO>
Вы видимо не слышали про невезение Бенфики в финалах еврокубков?
ах да, точно) ну посмотрим, кто ещё дольше протянет)
+7
0
+7
надеюсь байеру дадут золотую салатницу, как арсеналу в 2004
+7
-1
+6
Ответ Подкат Мальдини
Комментарий удален пользователем
Ромке минусы по приколу ставят, это ж известный чудик на спортсе
+8
-2
+6
Это настолько невероятно, что нам пока не осознать даже!
+6
0
+6
это чудо какое-то. пройти такой путь с командой, которая находилась в зоне вылета осенью 2022-года. стоит еще отметить спортивного директора, который тоже причастен к этому достижению
+5
0
+5
Хотя еще недавно Карабах мог эту серию обломить, но Байер на чемпионском характере два матча перевернул.
+4
0
+4
Ответ Андрей Аксютин
Это абсолютно нормальная реакция на ваше массовое помешательство из-за клуба средней руки. Поразительная истерия. Уверен, СК РФ с интересом изучит данное явление.
Товарищ Аксютин, вы как себя чувствуете? Болит что то?
+4
0
+4
Ответ Андрей Аксютин
Комментарий скрыт
аха вот это бомбануло
+3
0
+3
Команда и тренер сезона 💯
+3
0
+3
Ответ Ковид 07.10.52
Стоило избавиться от газпромовской обузы: Азмуна и Лунева и такой результат.
Это какой-то анти-ГСО!
ГСО бы сказал, что Азмун и Лунев вдохнули в этот клуб чемпионский дух!
+2
0
+2
Стоило избавиться от газпромовской обузы: Азмуна и Лунева и такой результат.
+6
-4
+2
Ответ Андрей Аксютин
Я их видел. Но они почему-то никому не интересны на данном сайте. А всякая зарубежная дрянь - пожалуйста.
так если видели, зачем спрашиваете, где они?
+1
0
+1
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Но Ювентус закончил чемпионат без поражений, там что работы много впереди, еще 5 туров
Интереснее побить рекорд бундеслиги по набранным очкам в чемпионате. Принадлежит Баварии - 91 очко.
Круто было бы для Байера. На века )
+1
0
+1
Ответ <CRISTIANO>
Вы видимо не слышали про невезение Бенфики в финалах еврокубков?
Ну у них срок есть, 38 лет осталось до окончания
+1
0
+1
Ответ Андрей Аксютин
Я их видел. Но они почему-то никому не интересны на данном сайте. А всякая зарубежная дрянь - пожалуйста.
чё за дрянь? футбол что-ли?
+1
0
+1
Ответ FortMinor
надеюсь байеру дадут золотую салатницу, как арсеналу в 2004
Ее еще нужно добиться
+1
-1
0
Ответ Андрей Аксютин
Я их видел. Но они почему-то никому не интересны на данном сайте. А всякая зарубежная дрянь - пожалуйста.
Чемпионат водокачки, игры вражды и прочие местячковые события где-то за МКАДом никому не интересны, да ладно?! Срыв покровов! Я в шоке!
+2
-2
0
Ответ Евгений Орлов
Ай да тухель, ай да профессионал Ну справедливости ради, по созданным моментам, xg и прочей статистике, Байер и Бавария идут нос к носу и такой великолепный результат Байера это во многом оверперфоманс и следующем году Бавария скорее всего возьмёт свое
Бавария в этом году больше очков наберет, чем в прошлом. На 3-4 очка. Просто Байер идет на абсолютный рекорд Бундеслиги по набранным очкам за сезон.
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Ответ Андрей Аксютин
Комментарий скрыт
Когда она стала вражеская? Тогда может и показывать по тв не нужно зарубежные матчи?
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Ответ Роман
Хаби Алонсо и игроком был умным и как тренер такой же.
Комментарий удален пользователем
Ответ JuVero
У Юве 43 матча так же, так что, не побил, а повторил Байер.
43-ий матч у Юве же вроде подкупной, не?
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Фантастиш👏
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Но Ювентус закончил чемпионат без поражений, там что работы много впереди, еще 5 туров
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