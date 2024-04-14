«Байер» установил рекорд топ-5 лиг, не проиграв в 43 матчах с начала сезона
«Байер» в 43-й раз подряд избежал поражения.
Команда Хаби Алонсо разгромила «Вердер» (5:0) в 29-м туре Бундеслиги.
В последний раз леверкузенцы уступали в мае 2023 года. В текущем сезоне у них 38 побед и 5 ничьих во всех турнирах.
Серия из 43 матчей без поражений с начала сезона – рекордная для топ-5 лиг. «Байер» превзошел «Ювентус», не проигрывавший на протяжении 42 матчей в сезоне-2011/12.
ГСО бы сказал, что Азмун и Лунев вдохнули в этот клуб чемпионский дух!
Круто было бы для Байера. На века )