«Байер» установил рекорд топ-5 лиг, не проиграв в 43 матчах с начала сезона

«Байер» в 43-й раз подряд избежал поражения.

Команда Хаби Алонсо разгромила « » (5:0) в 29-м туре Бундеслиги.

В последний раз леверкузенцы уступали в мае 2023 года. В текущем сезоне у них 38 побед и 5 ничьих во всех турнирах.

Серия из 43 матчей без поражений с начала сезона – рекордная для топ-5 лиг. « » превзошел « », не проигрывавший на протяжении 42 матчей в сезоне-2011/12.