Карпин про 1:0 с «Факелом»: «Пофиг, как получалось, главное – получалось. Результат важнее во всех матчах. По содержанию мне вообще все понравилось»
Валерий Карпин доволен победой «Ростова» в матче с «Факелом» (1:0).
– Показалось, что в первом тайме «Ростов» был больше похож на себя. Почему во втором тайме стало получаться, но по‑другому?
– Пофиг, как получалось. Главное, что получалось.
– В этом матче результат важнее содержания игры?
– Результат важнее во всех матчах. По содержанию мне вообще все понравилось.
– Вы выпустили второго большого нападающего, Комличенко. Почему решили так сделать?
– Потому что Мохеби не мог продолжать игру, вынужденная замена.
– Перед забитым мячом вы о чем‑то поговорили с Голенковым.
– Я сказал, где он должен располагаться при нашей атаке, так как он чуть сместился, и Комличенко стал играть центрального нападающего. Голенков сместился левее, для него это новая позиция. Я чуть подсказал, где он должен располагаться.
– В первом тайме Байрамян быстро получил желтую. Думали в перерыве о его замене?
– В перерыве не раздумывал, надо было еще понимать, на кого его менять. Во втором тайме думали о его замене, – сказал главный тренер «Ростова».