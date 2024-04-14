Карпин про 1:0 с «Факелом»: «Пофиг, как получалось, главное – получалось. Результат важнее во всех матчах. По содержанию мне вообще все понравилось»

Теги Ростов Валерий Карпин Факел Николай Комличенко Матч ТВ Егор Голенков Мохаммад Мохеби Футбол

Валерий Карпин доволен победой «Ростова» в матче с «Факелом» (1:0).

– Показалось, что в первом тайме «Ростов» был больше похож на себя. Почему во втором тайме стало получаться, но по‑другому?

– Пофиг, как получалось. Главное, что получалось.

– В этом матче результат важнее содержания игры?

– Результат важнее во всех матчах. По содержанию мне вообще все понравилось.

– Вы выпустили второго большого нападающего, Комличенко. Почему решили так сделать?

– Потому что Мохеби не мог продолжать игру, вынужденная замена.

– Перед забитым мячом вы о чем‑то поговорили с Голенковым.

– Я сказал, где он должен располагаться при нашей атаке, так как он чуть сместился, и Комличенко стал играть центрального нападающего. Голенков сместился левее, для него это новая позиция. Я чуть подсказал, где он должен располагаться.

– В первом тайме Байрамян быстро получил желтую. Думали в перерыве о его замене?

– В перерыве не раздумывал, надо было еще понимать, на кого его менять. Во втором тайме думали о его замене, – сказал главный тренер «Ростова».

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Бывают и такие победы. Но лучше 3 очка при плохой игре, чем ничего при хорошей. У Сочи должны были выигрывать. Такие нелепые голы залетели. Получилось, как возмещение убытков. 😊
+14
0
+14
Молодцы Ростовчане! Поздравляю с победой!
+10
0
+10
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий