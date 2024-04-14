Карпин про 1:0 с «Факелом»: «Пофиг, как получалось, главное – получалось. Результат важнее во всех матчах. По содержанию мне вообще все понравилось»

Валерий Карпин доволен победой «Ростова» в матче с «Факелом» (1:0).

– Показалось, что в первом тайме «Ростов» был больше похож на себя. Почему во втором тайме стало получаться, но по‑другому?

– Пофиг, как получалось. Главное, что получалось.

– В этом матче результат важнее содержания игры?

– Результат важнее во всех матчах. По содержанию мне вообще все понравилось.

– Вы выпустили второго большого нападающего, Комличенко. Почему решили так сделать?

– Потому что не мог продолжать игру, вынужденная замена.

– Перед забитым мячом вы о чем‑то поговорили с .

– Я сказал, где он должен располагаться при нашей атаке, так как он чуть сместился, и стал играть центрального нападающего. Голенков сместился левее, для него это новая позиция. Я чуть подсказал, где он должен располагаться.

– В первом тайме Байрамян быстро получил желтую. Думали в перерыве о его замене?

– В перерыве не раздумывал, надо было еще понимать, на кого его менять. Во втором тайме думали о его замене, – сказал главный тренер « ».