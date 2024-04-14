«Ливерпуль» опустился на 3-е место в АПЛ. У «Ман Сити» на 2 очка больше, у «Арсенала» лучше разница голов и матч в запасе

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Ливерпуль» потерял вторую строчку по итогам 33-го тура АПЛ.

Сегодня команда Юргена Клоппа уступила «Кристал Пэлас» (0:1). У нее осталось 71 очко.

Выше «красных» идут «Манчестер Сити» (73 очка), вчера разгромивший «Лутон», и «Арсенал» (71), у которого лучше разница голов и игра в запасе.

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67 комментариев
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Полный квадрупл Ливерпуля..
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Как и всегда: Арсенал и Ливерпуль для конкуренции, а МС для победы
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Ах, какая жота...
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Ниче, потом как обычно будет отмазка, что у Сити миллиардный состав, поэтому проиграли АПЛ снова, а 10000 упущенных моментов в матчах это просто невезение
+32
-8
+24
Я думал Клопп громко хлопнет дверью перед уходом, а он громко пёрнул.
+24
-7
+17
Я конечно за Арсенал, но Сити на первом месте выглядит устрашающе для меня))
Кажется их больше не остановить и Арсеналу остаётся только побеждать все оставшиеся матчи🙏🏻
+17
-2
+15
Ответ neoline099
Ниче, потом как обычно будет отмазка, что у Сити миллиардный состав, поэтому проиграли АПЛ снова, а 10000 упущенных моментов в матчах это просто невезение
В сезонах когда одного очка не хватило, думаю это сыграло свою роль
Сейчас же никто не пишет про Сити, все адекватные болелы понимают что Ливерпуль проиграл сам себе
+17
-7
+10
Ответ Крыс Пол
Чем Клопп лучше Брендана Роджерса? Брендан хотя бы сгонял ничейку в знаменитом матче 10-летней давности, а Юрген слил всухую..
Всем
+14
-4
+10
Ответ бессоветный
Ливер походу сдулся...
Экономят силы для выезда в Италию. 😄
+11
-1
+10
Ответ serginn
Комментарий скрыт
все должно было поломаться ещё туром ранее, после вопиющего нырка Эллиота
+11
-2
+9
Ответ Alisher_GG
Я конечно за Арсенал, но Сити на первом месте выглядит устрашающе для меня)) Кажется их больше не остановить и Арсеналу остаётся только побеждать все оставшиеся матчи🙏🏻
У Арсенала график тяжелее
+7
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+7
Теперь Сити свое не отдаст, а Арсенал как обычно, хотя жаль
+10
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+7
Ответ Alisher_GG
Я конечно за Арсенал, но Сити на первом месте выглядит устрашающе для меня)) Кажется их больше не остановить и Арсеналу остаётся только побеждать все оставшиеся матчи🙏🏻
Оч надеюсь, что канониры не подведут, но будет сложно
+10
-4
+6
Заквадрупились?
Ужасный перфоманс. В защите уже который матч подряд - полный бардак. Но далеко не такой ужас, как в нападении. Какие команде ещё нужны моменты? Нуньес - два, Диаз - два, Джонс - два. По Салаху отдельный разговор. Команду надо тащить, а он выдаёт столько безликих матчей подряд. Продавайте его наверное, надо начинать все заново. Про чемпионство конечно же можно забыть. Буду верить, но надо смотреть правде в глаза.
+6
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+6
Ливерпуль: "Как за неделю прос...ать всё"
+6
0
+6
Сити снова обошел Ливерпуль. Впрочем, ничего нового.
По Ван Дайку было видно что он уже все понимает. Вот как на ментальных монстров действует Сити!
+11
-6
+5
Квадрупл 🤣🤣🤣. Сити чемпион, ауе требл в кармане
+8
-3
+5
Ливер походу сдулся...
+6
-1
+5
Слили АПЛ, чтобы взять ЛЕ...а, подождите...
+5
-1
+4
о чем и говорилось,такой ливер не заслуживает быть чемпионом
+4
0
+4
За 4 последних матча проиграть все турниры... Клопп всё, нужны перемены. Реально это будет полезный залупл, а то поверили в себя... 😡🤷
+3
0
+3
при 4 xg, не забить ни одного Кристалу, этим молодым людям даже Клопп не может помочь, судя по всему, новому тренеру придется плотно заняться составом
+3
0
+3
Вот и сказочке конец, в кто слушал - Клопп
+2
0
+2
клопп: я устал, я ухожу! Берите квадрупл
+3
-1
+2
Ответ Крыс Пол
Чем Клопп лучше Брендана Роджерса? Брендан хотя бы сгонял ничейку в знаменитом матче 10-летней давности, а Юрген слил всухую..
Хотя бы еврокубками, если не читать, что в эпоху Сити Ливерпуль взял чемпионство и пару раз близок к этому).
+3
-1
+2
Два турнира слили за неделю(
+3
-2
+1
Смотрел с 55 минуты, это конечно жесть столько моментов... Я, как болела Арсенала, даже сочувствую, у вас тоже так бывало
+1
0
+1
Я, конечно, не ожидал, что Ливерпуль дома потеряет очки с КП. Надежда на потерю очков связывал с другими командами.
Считал, что именно Ливерпуль является фаворитом в гонке за титул. Всё же календарь с учётом всех турниров был легче, чем у Сити и Арсенала. ЛЕ Клопп легко мог слить ради победы в АПЛ.
Сейчас на первый план вышел Арсенал.
Но, могу сказать, что сейчас в каждом туре первые 3 места могут тасоваться как угодно.
Да, Ливерпуль стратегически ухудшил свои позиции, но всё ещё остаётся в гонке за титул.
+1
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+1
Ответ Alisher_GG
Я конечно за Арсенал, но Сити на первом месте выглядит устрашающе для меня)) Кажется их больше не остановить и Арсеналу остаётся только побеждать все оставшиеся матчи🙏🏻
Челси арсеналу не даст взять чашку
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0
+1
Если еще и Астон Вилли покажет класс на Энфилде то вечер можно будет назвать просто прекрасным)))
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