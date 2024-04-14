«Ливерпуль» опустился на 3-е место в АПЛ. У «Ман Сити» на 2 очка больше, у «Арсенала» лучше разница голов и матч в запасе

«Ливерпуль» потерял вторую строчку по итогам 33-го тура АПЛ.

Сегодня команда Юргена Клоппа уступила «Кристал Пэлас» (0:1). У нее осталось 71 очко.

Выше «красных» идут « » (73 очка), вчера разгромивший «Лутон», и « » (71), у которого лучше разница голов и игра в запасе.