«Ливерпуль» опустился на 3-е место в АПЛ. У «Ман Сити» на 2 очка больше, у «Арсенала» лучше разница голов и матч в запасе
«Ливерпуль» потерял вторую строчку по итогам 33-го тура АПЛ.
Сегодня команда Юргена Клоппа уступила «Кристал Пэлас» (0:1). У нее осталось 71 очко.
Выше «красных» идут «Манчестер Сити» (73 очка), вчера разгромивший «Лутон», и «Арсенал» (71), у которого лучше разница голов и игра в запасе.
Кажется их больше не остановить и Арсеналу остаётся только побеждать все оставшиеся матчи🙏🏻
Сейчас же никто не пишет про Сити, все адекватные болелы понимают что Ливерпуль проиграл сам себе
Ужасный перфоманс. В защите уже который матч подряд - полный бардак. Но далеко не такой ужас, как в нападении. Какие команде ещё нужны моменты? Нуньес - два, Диаз - два, Джонс - два. По Салаху отдельный разговор. Команду надо тащить, а он выдаёт столько безликих матчей подряд. Продавайте его наверное, надо начинать все заново. Про чемпионство конечно же можно забыть. Буду верить, но надо смотреть правде в глаза.
По Ван Дайку было видно что он уже все понимает. Вот как на ментальных монстров действует Сити!
Считал, что именно Ливерпуль является фаворитом в гонке за титул. Всё же календарь с учётом всех турниров был легче, чем у Сити и Арсенала. ЛЕ Клопп легко мог слить ради победы в АПЛ.
Сейчас на первый план вышел Арсенал.
Но, могу сказать, что сейчас в каждом туре первые 3 места могут тасоваться как угодно.
Да, Ливерпуль стратегически ухудшил свои позиции, но всё ещё остаётся в гонке за титул.