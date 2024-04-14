Клопп о 0:1: «Попади мячи в ворота, мы бы говорили о победе 4:1, но футбол так не работает. Во 2-м тайме «Пэлас» повезло, что мы не наказали их, но они взяли 3 очка, а мы – ни одного»
Юрген Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче с «Кристал Пэлас».
В 33-м туре АПЛ мерсисайдцы уступили на «Энфилде» со счетом 0:1 и опустились на 3-е место в турнирной таблице.
– В первом тайме статистика была не так хороша, как во втором. Думаю, совершенно очевидно, что первый тайм мы провели плохо. Мы хотели реакции, и мы ее увидели.
На поле вышла не вполне уверенная в себе команда. Матч был действительно сложным, мы не были великолепны. У «Кристал Пэлас» было слишком много моментов, когда мы бежали не в том направлении.
Если понаблюдать за моими командами, более 20 лет они были очень хороши в прессинге и контрпрессинге, а иногда даже превосходны. В первом тайме ничего не получалось, а потом соперник повел в счете.
Во втором тайме мы попытались изменить расстановку и динамику, которая оказалась несложной для «Кристал Пэлас». В другой день вы могли бы стоять здесь и наблюдать, как те же мячи попадают в ворота, и мы бы говорили о победе со счетом 4:1, но футбол так не работает.
– Это последствия поражения от «Аталанты»?
– Не знаю, я бы так не сказал. Я бы сказал, что при тех моментах, что у нас были, нам действительно не повезло. Что могли сделать Дарвин или Мо [Салах] со своими моментами. «Кристал Пэлас» повезло, что мы не наказали их во втором тайме, но именно поэтому они взяли целых три очка, а мы – ни одного, – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Ожидание: Квадрупл
Реальность: Залупл и отскок в финале КЛ против кризисного Челси..
P.s. вообще перед началом сезона с учётом прошлого сезона , с учётом трансферов , думал максимум гонка с Ттх , Мю, Челси за 3-4 место дающее путёвку за Лигу Чемп , и то что они после 30 х туров они были во главе чемпионской гонке , это было сверх ожидания , на подобие чуда , вероятно Клопп и сам устал бороться с денежным мешком Сити да и рынок Апл перенасыщенный , любой средний футболист начинает от 70 лямов и выше
Клопп давно всем все доказал. Он уже среди лучших.
свалить... когда напы не могут попасть по воротом тут к тренеру вопросов мало... нуньес диаз... бегают а толку то... из 158% моментов не попасть... да. уж...