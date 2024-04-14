Клопп о 0:1: «Попади мячи в ворота, мы бы говорили о победе 4:1, но футбол так не работает. Во 2-м тайме «Пэлас» повезло, что мы не наказали их, но они взяли 3 очка, а мы – ни одного»

Теги Аталанта Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига Европы УЕФА Кристал Пэлас Мохамед Салах Дарвин Нуньес Футбол

Юрген Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче с «Кристал Пэлас».

В 33-м туре АПЛ мерсисайдцы уступили на «Энфилде» со счетом 0:1 и опустились на 3-е место в турнирной таблице.

– В первом тайме статистика была не так хороша, как во втором. Думаю, совершенно очевидно, что первый тайм мы провели плохо. Мы хотели реакции, и мы ее увидели.

На поле вышла не вполне уверенная в себе команда. Матч был действительно сложным, мы не были великолепны. У «Кристал Пэлас» было слишком много моментов, когда мы бежали не в том направлении.

Если понаблюдать за моими командами, более 20 лет они были очень хороши в прессинге и контрпрессинге, а иногда даже превосходны. В первом тайме ничего не получалось, а потом соперник повел в счете.

Во втором тайме мы попытались изменить расстановку и динамику, которая оказалась несложной для «Кристал Пэлас». В другой день вы могли бы стоять здесь и наблюдать, как те же мячи попадают в ворота, и мы бы говорили о победе со счетом 4:1, но футбол так не работает.

– Это последствия поражения от «Аталанты»?

– Не знаю, я бы так не сказал. Я бы сказал, что при тех моментах, что у нас были, нам действительно не повезло. Что могли сделать Дарвин или Мо [Салах] со своими моментами. «Кристал Пэлас» повезло, что мы не наказали их во втором тайме, но именно поэтому они взяли целых три очка, а мы – ни одного, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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56 комментариев
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Ответ Vadiay
Не может научить команду не пропускать в первые 15 минут уже какой матч. Просто пора признать, что ему больше нечего предложить команде.
Он уже признал это в январе, просыпайся
+46
0
+46
Матч не видел. Дарвин опять улыбался, промахнувшись?
+32
-3
+29
Когда Мс прет как танк, а Арсенал рвет победы как безумные(учитывая что в прошл сезоне не хватило чуть чуть), я понимаю что Ливерпуль с его постоянными травмами прет только на моральных. К сожалению в Апл это не работает. Спасибо жадным владельцам. Из этих ребят которые играют похоже выжали абсолютно все. Да и удача тоже отвернулась
+22
-1
+21
Ответ смело бегущий ёжик
Матч не видел. Дарвин опять улыбался, промахнувшись?
Улыбка вообще с его лица сходить не должна, учитывая количество запоротых моментов.
+19
-2
+17
Тоже самое Юрген мог бы сказать в обратную сторону. Два убойных момента Матета, один Робертсон вынес с ленточки, второй Алисон с двух метров просто чудом отразил. Залетай, и могло быть 0:3🤷‍♂️
+10
-1
+9
Ответ CCCP{{BOOM}}
Болельщики Ливерпуля: Ожидание: Квадрупл Реальность: Залупл и отскок в финале КЛ против кризисного Челси..
Строчите одно и тоже из стати в статью настолько часто, что это уже неинтересно. И ещё и разные люди. Фантазии - ноль.
+7
0
+7
Какой то вялый комментарий. Юрген, очнись и разнеси раздевалку после матча
+9
-3
+6
Попадаешь в ворота - забиваешь гол, не попадаешь в ворота - не забиваешь гол. Джейсон Стэтхэм.
+6
0
+6
Ответ dr. cage
К сожалению Клопп в Ливерпуле не смог превзойти достижения Блекберн Роверс и Лестера.. Столько потраченных средств, сил и эмоций и лишь одно чемпионство за 8 лет..
Да-да, те самые знаменитые победы Блекберна и Лестера в Лиге Чемпионов до сих пор на слуху
+6
-1
+5
Болельщики Ливерпуля:
Ожидание: Квадрупл
Реальность: Залупл и отскок в финале КЛ против кризисного Челси..
+29
-24
+5
Ответ Garre Garre
Когда Мс прет как танк, а Арсенал рвет победы как безумные(учитывая что в прошл сезоне не хватило чуть чуть), я понимаю что Ливерпуль с его постоянными травмами прет только на моральных. К сожалению в Апл это не работает. Спасибо жадным владельцам. Из этих ребят которые играют похоже выжали абсолютно все. Да и удача тоже отвернулась
У Ливера состав уровня Фулхэма, за исключением нескольких игроков. Игроки хорошие, но титулы выигрывают лучшие. Ливер и Реалу постоянно сливал из-за этого. Клоппу и его штабу респектовать надо за то, что так высоко идут
+11
-6
+5
Раньше все говорили что Пэлас неудобный соперник для Сити. Но они ещё умеют обыграть Ливерпуль. И это часто случается
+4
0
+4
Попади мяч в ворота было бы 0-2. Почему-то Юрген забыл как Ван Дайк решил плюхнуться на задницу в неподходящий момент
+11
-8
+3
Пора тебе в отпуск дружище
+3
0
+3
Ответ Garre Garre
Когда Мс прет как танк, а Арсенал рвет победы как безумные(учитывая что в прошл сезоне не хватило чуть чуть), я понимаю что Ливерпуль с его постоянными травмами прет только на моральных. К сожалению в Апл это не работает. Спасибо жадным владельцам. Из этих ребят которые играют похоже выжали абсолютно все. Да и удача тоже отвернулась
Примерно такие же мысли были у меня , не возможно на морально волевых тащить в чемпионской гонке , было много матчей когда затащили после 90 мин на морально волевых , да и реализация начала сильно проседать , что это реализация проседает из за усталости , или это реальный уровень Нуньеса , Диаса, Салах в решающий отрезок получил травму , а после играет не внятно , так что против монстра Сити который в чемпионских гонках не разу не проиграл и против набравшего ход Арсенала , этого не достаточно
P.s. вообще перед началом сезона с учётом прошлого сезона , с учётом трансферов , думал максимум гонка с Ттх , Мю, Челси за 3-4 место дающее путёвку за Лигу Чемп , и то что они после 30 х туров они были во главе чемпионской гонке , это было сверх ожидания , на подобие чуда , вероятно Клопп и сам устал бороться с денежным мешком Сити да и рынок Апл перенасыщенный , любой средний футболист начинает от 70 лямов и выше
+3
0
+3
Ответ Джанлука Нальюка
Какой то вялый комментарий. Юрген, очнись и разнеси раздевалку после матча
А почему одно исключает другое? Официальный комментарий дал вялый, а потом пошел и расх...рил раздевалку - почему нет?
+2
0
+2
Сейчас Ливерпуль оступился. Завтра Сити, сегодня Арсенал. Это футбол.
Клопп давно всем все доказал. Он уже среди лучших.
+3
-2
+1
я прям чую его боль.... побыстрее бы
свалить... когда напы не могут попасть по воротом тут к тренеру вопросов мало... нуньес диаз... бегают а толку то... из 158% моментов не попасть... да. уж...
+2
-1
+1
Шутки про залупл-квадрупл уже были?
+2
-1
+1
ливерпулю нужны забивающие игроки . Уже сколько очков из-за этого потеряно
+1
0
+1
Ответ Vadiay
Не может научить команду не пропускать в первые 15 минут уже какой матч. Просто пора признать, что ему больше нечего предложить команде.
Если твою логику наложить на аргентинский чемпионат, то там нужно каждый день менять тренеров.
+1
0
+1
Клопп - out? Хотя постойте....
+1
0
+1
Ответ Евгений Орлов
Кто бы сказал в начале сезона, что в топ 5 лиг случится залупл ливера и неверлузен никто бы не поверил в неверлузен
Пожелаю, чтобы у вас никогда не случился залупл в жизни. Ну, разве что вы сами его захотите. ))
+1
0
+1
Ответ Vadiay
Это его проблема как тренера.
Просто ради интереса - как можно такую проблему решить? )) Как правильно настроить игроков, чтобы они не пропускали в первые 15 минут? )
+1
0
+1
Ответ AvluvRhoadesLeal
У Ливера состав уровня Фулхэма, за исключением нескольких игроков. Игроки хорошие, но титулы выигрывают лучшие. Ливер и Реалу постоянно сливал из-за этого. Клоппу и его штабу респектовать надо за то, что так высоко идут
Только вот Фулхэм не покупает за 100 млн. игрока премии Дарвина. И прочих Гакпо по 50млн.+. Т.е. ты сейчас тут признаешь, что Клопка распилил деньги на посредственных игроков?
0
0
0
Ответ CCCP{{BOOM}}
Какое бесславное завершение карьеры Клоппа в Ливерпуле..
Клопп же ещё не закончил карьеру в Ливерпуле.Еще много матчей,а в футболе иногда всякое случается.
0
0
0
Ответ Quya Piu
Если бы ,да кабы!!!! хорош Клопп!!!
👍
0
0
0
В первом круге в матче с тем же КП вы отскочили.
+4
-4
0
Ответ Джанлука Нальюка
Хотелось бы. Но на мой взгляд реакция тренера публичная должна быть более жесткая.
Зачем? Чтобы игроки, и без того находящиеся в моральном упадке, знали, что тренер против них и готов публично их во всем обвинить?))
0
0
0
Ответ Бондарев Олег
А почему одно исключает другое? Официальный комментарий дал вялый, а потом пошел и расх...рил раздевалку - почему нет?
Хотелось бы. Но на мой взгляд реакция тренера публичная должна быть более жесткая.
0
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