Агент Худякова: «Рассматриваем Европу, в основном Турцию. Парню нужно играть, испытывать честную конкуренцию, а не когда ты классно показываешь себя в течение недели, но в старте любимый вратарь»
Агент Даниила Худякова рассказал, где может продолжить карьеру вратарь.
«Я работаю в разных направлениях, рассматриваем Европу. В основном это Турция, потому что уехать туда сейчас у российских футболистов шансов больше. В другие европейские страны уехать можно, но тяжелее, а у Дани все-таки пока не тот статус.
Парню нужно играть, испытывать честную конкуренцию. А не когда ты трудишься, классно показываешь себя в течение недельного цикла, но всегда в старте выходит любимый вратарь», – сказал Вадим Шпинев.
С этим прощелыгой Шпенёвым, Худяков имеет все шансы пополнить этот список.
Про Миранчука тоже самое. Пешком ходит и имеет 80% брака и хочет ту же зарплату, что и сейчас.
С такой игрой, вообще бесплатно должен играть.