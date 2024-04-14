Агент Худякова: «Рассматриваем Европу, в основном Турцию. Парню нужно играть, испытывать честную конкуренцию, а не когда ты классно показываешь себя в течение недели, но в старте любимый вратарь»

Агент Даниила Худякова рассказал, где может продолжить карьеру вратарь.

«Я работаю в разных направлениях, рассматриваем Европу. В основном это Турция, потому что уехать туда сейчас у российских футболистов шансов больше. В другие европейские страны уехать можно, но тяжелее, а у все-таки пока не тот статус.

Парню нужно играть, испытывать честную конкуренцию. А не когда ты трудишься, классно показываешь себя в течение недельного цикла, но всегда в старте выходит любимый вратарь», – сказал .