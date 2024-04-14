Агент Худякова: «Рассматриваем Европу, в основном Турцию. Парню нужно играть, испытывать честную конкуренцию, а не когда ты классно показываешь себя в течение недели, но в старте любимый вратарь»

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Турция агенты Вадим Шпинев Чемпионат.com Даниил Худяков Футбол

Агент Даниила Худякова рассказал, где может продолжить карьеру вратарь.

«Я работаю в разных направлениях, рассматриваем Европу. В основном это Турция, потому что уехать туда сейчас у российских футболистов шансов больше. В другие европейские страны уехать можно, но тяжелее, а у Дани все-таки пока не тот статус.

Парню нужно играть, испытывать честную конкуренцию. А не когда ты трудишься, классно показываешь себя в течение недельного цикла, но всегда в старте выходит любимый вратарь», – сказал Вадим Шпинев.

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13 комментариев
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Шпинев вообще берега путает
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Так Лантратов хороший кипер, и во всем сильнее Худяка. Даже Гиля сильнее Худякова)
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Смешно, он может любимый, потому что не косячит
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У меня в Турции знакомый прорабом на стройке работает. Пусть Худяков мне напишет-устрою его туда.
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Что за хрень несет этот Шпинев.
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Лысцов, Рукас, Корян, Иосифов. Все из Локо, все поехали раньше времени в Европу, наслушавшись сказок от родни и агентов.
С этим прощелыгой Шпенёвым, Худяков имеет все шансы пополнить этот список.
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Так Лантратов в разы сильнее, вот и играет.
Про Миранчука тоже самое. Пешком ходит и имеет 80% брака и хочет ту же зарплату, что и сейчас.
С такой игрой, вообще бесплатно должен играть.
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В Динамо проблема с вратарями, далеко ходить не нужно...
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Какая банальная накрутка своего игрока, лучше чего нибудь придумай чем заграница, изьезженн вариант
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Ему из Европы рассматривать если что Эстонию. Очень слабый вратарь. Единственные его преимущества – это "молодой" и "свой".
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Худяков сам хочет быть любимой женой)
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Ивич, как мы понимаем по Краснодару, может ответить даже хозяину. Не думаю, что в Спартаке такие менеджеры, которые смогут позволить кому-то быть с ними не нежными
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