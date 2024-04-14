Агент Худякова: «Даниил отклонил унизительное предложение «Локомотива» о продлении контракта. С высокой вероятностью он уйдет свободным агентом»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва агенты Вадим Шпинев Чемпионат.com Даниил Худяков Футбол

Агент Даниила Худякова сообщил о вероятном уходе вратаря из «Локомотива».

«Лично я с «Динамо» никаких контактов не имел: ни с руководителями, ни с представителями. Может быть, мои партнеры общались с ними, предлагали кандидатуру Дани – особенно после матча со «Спартаком», когда проблема вратаря резко обозначилась у динамовцев. Но могу сказать однозначно, что никакой работы по «Динамо» я не веду, нет никаких договоренностей.

Что касается его будущего в «Локомотиве», то Даниил отклонил унизительное предложение клуба о продлении контракта. Нам предлагали продлить контракт на тех же условиях и всего на один год, парень на это не согласился.

С большой долей вероятности Худяков уйдет из «Локомотива» на правах свободного агента. Спортивный департамент клуба общается с игроком, высказывает заинтересованность в пересмотре отношений. Но фактического предложения с новыми условиями мы не получали», – сказал Вадим Шпинев.

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20 комментариев
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Через пару лет будет рад играть в Сахалине.
Приятного просмотра
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-2
+25
А он правда так хорош, чтобы продлевать с повышением?
+19
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+18
Если он 38 летнему Гильерме конкуренцию проигрывает, то унизительна его игра, а не предложение по контракту
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Ответ Дядя ТУРА
Был пример парнишки . При Биличе выходил в 16-17 лет. Забыл фамилию
Мирослав Лобанцев
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унизили парня))
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Сидит на банке, не играет вообще, предлагают те же условия(не хуже) и возможность проявить себя в новом сезоне, стать игроком ротации, выходить на подмену Илье и играть в кубке, но нет. Ну скатертью тогда, не того агента выбрал Даня.
+12
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+10
Объективно, ему не выйти на поле, пока в Локо Лантратов, надо уходить туда, где есть проблема с вратарями
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Хорошие данные на самом деле. В условном Ростове может заиграть.
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Ответ Аль Шинник
Объективно, ему не выйти на поле, пока в Локо Лантратов, надо уходить туда, где есть проблема с вратарями
А смысл? Он ни чего нового не добавит. Ему надо уходить туда где нет проблем с вратарями, что бы они появились.
+1
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+1
Ответ trav
Через пару лет будет рад играть в Сахалине. Приятного просмотра
Был пример парнишки . При Биличе выходил в 16-17 лет. Забыл фамилию
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Шпинёву ручку не позолотили, вот он и заныл как обычно.
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Очередной Акинфеев сливается
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26 игр за основу Локо , пропущенно 48. Лещук 33(-42) , Шунин 335(-367) . Вроде всё понятно.
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Скатертью дорога, этому привозиле место в клубах 2 лиги
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Шпинев также сказал, что Миранчук уйдет.
Локомотив теперь с Андреевым, наверное Жемалетдинов тоже покинет клуб.
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Почему унизительное, хотелось бы спросить?! Это предложение работодателя, имеет право. Скажи спасибо, что вообще что-то предложили!
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Все они выеживаются(ничего особо не показав) потом в медиалиге или фнл со второй лигой играют. Ты сначала покажи себя, потом выделывайся, а то стата в локо 26 игр 48 пропущенных, ещё и обижаетсч
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Худяков просто нулевой, пускал всё, что в его сторону летит, не нужно его продлевать, скатертью дорога
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Ответ lokoball
Мирослав Лобанцев
Да точно. Сейчас где-то в Казахстане вроде
+1
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