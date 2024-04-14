Агент Худякова: «Даниил отклонил унизительное предложение «Локомотива» о продлении контракта. С высокой вероятностью он уйдет свободным агентом»

Агент Даниила Худякова сообщил о вероятном уходе вратаря из «Локомотива».

«Лично я с « » никаких контактов не имел: ни с руководителями, ни с представителями. Может быть, мои партнеры общались с ними, предлагали кандидатуру Дани – особенно после матча со «Спартаком», когда проблема вратаря резко обозначилась у динамовцев. Но могу сказать однозначно, что никакой работы по «Динамо» я не веду, нет никаких договоренностей.

Что касается его будущего в « », то отклонил унизительное предложение клуба о продлении контракта. Нам предлагали продлить контракт на тех же условиях и всего на один год, парень на это не согласился.

С большой долей вероятности Худяков уйдет из «Локомотива» на правах свободного агента. Спортивный департамент клуба общается с игроком, высказывает заинтересованность в пересмотре отношений. Но фактического предложения с новыми условиями мы не получали», – сказал .