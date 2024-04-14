«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября – «Динамо». У команды Гончаренко были 5 поражений и ничья

«Урал» одержал первую победу в Мир РПЛ с ноября.

Сегодня команда дома одолела « » (2:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

Последний раз екатеринбуржцы выигрывали в у «Краснодара» (3:1) в конце ноября. С тех пор были 5 поражений и ничья.

В настоящее время « », набравший 23 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата.

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