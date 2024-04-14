«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября – «Динамо». У команды Гончаренко были 5 поражений и ничья
«Урал» одержал первую победу в Мир РПЛ с ноября.
Сегодня команда дома одолела «Динамо» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата России.
Последний раз екатеринбуржцы выигрывали в Мир РПЛ у «Краснодара» (3:1) в конце ноября. С тех пор были 5 поражений и ничья.
В настоящее время «Урал», набравший 23 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата.
«Урал» победил «Динамо» – 2:1! Каштанов забил на 95-й, снял футболку и был удален за вторую желтую
От фанатов "Зенита" - респект и уважуха.
Как, впрочем, и тем, кто чпокнул Динамо туром ранее. Гы)
Григорию Иванову надо просто настаивать, чтоб этих продажных арбитров на игры Урала не назначали, естественно начнут судить нормально, сидеть без денег никто не захочет, а арбитры уровня Карасева хорошо начнут зарабатывать, ведь всем нужно честное судейство, а этих Чистяковых и Кукуянов в ФНЛ или в 2 лигу отправить.
"Урал"и Гончаренко громко и эффектно (после стольких поражений от, в том числе, всяких третьесортных команд) уронили громадный шкаф с виртуальными чемпионскими кубками "Динамо".
Может хоть теперь прекратятся эти необоснованные ничем, кроме города прописки, столично-"чемпионские" амбиции?
Там кубки и звёзды, покрытые толстым слоем пыли...