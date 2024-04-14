«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября – «Динамо». У команды Гончаренко были 5 поражений и ничья

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Виктор Гончаренко Футбол

«Урал» одержал первую победу в Мир РПЛ с ноября.

Сегодня команда дома одолела «Динамо» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

Последний раз екатеринбуржцы выигрывали в Мир РПЛ у «Краснодара» (3:1) в конце ноября. С тех пор были 5 поражений и ничья.

В настоящее время «Урал», набравший 23 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата.

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8 комментариев
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Знают, кого побеждать.)
От фанатов "Зенита" - респект и уважуха.

Как, впрочем, и тем, кто чпокнул Динамо туром ранее. Гы)
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Ууууу лещуууук!! Вредитель!! А, стоп..
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Борьба за 3 место обостряется
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Забавно конечно, но Урал выиграл дома у всех команд из Москвы и Краснодара Галицкого, но не справился со всяким хламом футбольным, которое внизу, как Факел или Крылья, там арбитры правда помогали, как Кукуян например, этого арбитра можно пожизненно отстранить от судейства.
Григорию Иванову надо просто настаивать, чтоб этих продажных арбитров на игры Урала не назначали, естественно начнут судить нормально, сидеть без денег никто не захочет, а арбитры уровня Карасева хорошо начнут зарабатывать, ведь всем нужно честное судейство, а этих Чистяковых и Кукуянов в ФНЛ или в 2 лигу отправить.
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Честно, не ожидал победы урала
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Аплодирую стоя!!
"Урал"и Гончаренко громко и эффектно (после стольких поражений от, в том числе, всяких третьесортных команд) уронили громадный шкаф с виртуальными чемпионскими кубками "Динамо".
Может хоть теперь прекратятся эти необоснованные ничем, кроме города прописки, столично-"чемпионские" амбиции?
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Ответ Карл_Иваныч
Аплодирую стоя!! "Урал"и Гончаренко громко и эффектно (после стольких поражений от, в том числе, всяких третьесортных команд) уронили громадный шкаф с виртуальными чемпионскими кубками "Динамо". Может хоть теперь прекратятся эти необоснованные ничем, кроме города прописки, столично-"чемпионские" амбиции?
Не с виртуальными.
Там кубки и звёзды, покрытые толстым слоем пыли...
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