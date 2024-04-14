Видаль считает, что «Барса» возьмет Лигу чемпионов, обыграв «Баварию» в финале
Артуро Видаль считает, что «Барселона» выиграет Лигу чемпионов.
Экс-хавбек каталонского клуба, ныне выступающий за «Коло-Коло», в тиктоке выложил видео, на котором выбирает победителей матчей Лиги чемпионов этого сезона.
В финале, по мнению чилийца, встретятся «Барселона» и «Бавария», а победу одержит каталонский клуб.
«Реал Мадрид» периодически выходил в финал с худшей игрой и лучшим составом. Иногда вместе с турком и его честным свистком.