Видаль считает, что «Барса» возьмет Лигу чемпионов, обыграв «Баварию» в финале

Артуро Видаль считает, что «Барселона» выиграет Лигу чемпионов.

Экс-хавбек каталонского клуба, ныне выступающий за «Коло-Коло», в тиктоке выложил видео, на котором выбирает победителей матчей Лиги чемпионов этого сезона.

В финале, по мнению чилийца, встретятся «Барселона» и «Бавария», а победу одержит каталонский клуб.