Видаль считает, что «Барса» возьмет Лигу чемпионов, обыграв «Баварию» в финале

Теги Бавария Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Артуро Видаль Футбол

Артуро Видаль считает, что «Барселона» выиграет Лигу чемпионов.

Экс-хавбек каталонского клуба, ныне выступающий за «Коло-Коло», в тиктоке выложил видео, на котором выбирает победителей матчей Лиги чемпионов этого сезона.

В финале, по мнению чилийца, встретятся «Барселона» и «Бавария», а победу одержит каталонский клуб.

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ ljolik888
Барселона даже не фаворит с ПСЖ . На счёт победы в одном матче надо подумать , а не о всем турнире .
Такие как ты говорили,что Барса из группы не выйдет,потом Наполи не пройдут.Верь до конца,что Барса отлетит от ПСЖ
+12
-7
+5
Ответ N-6 AlexanderX
Если эта «Бавария» дойдет до финала и встретится с этой «Барселоной», то у Генича может случиться микроинсульт еще до игры. - Киргуду.) Мечты. Мечты.
А почему эта Бавария не может дойти до финала? Реал с гораздо худшей игрой, с сумасшедшими отскоками брал ЛЧ, причем несколько раз.
+9
-6
+3
Чилийская селитра забирает покруче продукции колумбийских соседей, как я погляжу :)
+2
-2
0
Ответ ljolik888
Барселона даже не фаворит с ПСЖ . На счёт победы в одном матче надо подумать , а не о всем турнире .
Так команда в гостях одержала победу и едет домой, они априори фавориты
+2
-2
0
Ответ ЭкспертДиванный
Тебе самому то 30 есть хоть?
Все как обычно . Пёрнють можешь , а за свои слова не отвечаешь . К сожалению , что можно взять с мололеток , которые в футболе полный ноль . И да мне 42 года и я этим горжусь . Уже жизнь прожил и отличаю белое от чёрного.
0
0
0
Ответ FEZ10
Бавария от Арсенала ели отлетели ,какой там финал .Домой поедут через недельку после матча с Арсеналом
Бавария поедет домой после матча с Арсеналом дома? ) Вы бы хоть думали что пишете )
+1
-1
0
Ответ FEZ10
Бавария от Арсенала ели отлетели ,какой там финал .Домой поедут через недельку после матча с Арсеналом
наркоман
+1
-1
0
Ответ el_marca
А почему эта Бавария не может дойти до финала? Реал с гораздо худшей игрой, с сумасшедшими отскоками брал ЛЧ, причем несколько раз.
Все мы иногда Видали. Я уверен, что через год Винисиус и Рэшфорд будут играть за «Баварию». А тренировать ее будут Александр Мостовой и Зарема Павловна.

«Реал Мадрид» периодически выходил в финал с худшей игрой и лучшим составом. Иногда вместе с турком и его честным свистком.
0
0
0
Ответ Flow market Victor Mercedes
Бавария закончит на МС в полуфинале, хотя болею за Барсу но желаю Реалу финал, когда ещё будет такой шанс на Эль-Класико в финале ЛЧ))) ещё и на Уембли)))🔥👍
Эль класико уже давно не то ,чего ждёт большинство
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий