Тевес сожалеет, что «Юве» не выиграл ЛЧ-2014/15: «Нам противостояла лучшая «Барса» в истории, но мы были очень сильны»
Карлос Тевес рассказал о самом большом сожалении в карьере.
«Я был уверен, что смогу выиграть Лигу чемпионов-2014/15 с «Юве», хотя нам противостояла лучшая «Барселона» в истории.
Мы были очень сильны, в полузащите у нас были Пирло, Погба, Видаль и Маркизио, которые давали ощущение, что в любой момент могут вывести тебя на ворота», – сказал бывший нападающий «Ювентуса» Карлос Тевес.
В финале 2015 года «Ювентус» проиграл «Барселоне» со счетом 1:3.
А в целом тот состав Юве раз в 10 превосходит сегодняшний, но возможно Кьеллини не хватило Юве в финале.