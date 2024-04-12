Тевес сожалеет, что «Юве» не выиграл ЛЧ-2014/15: «Нам противостояла лучшая «Барса» в истории, но мы были очень сильны»

Карлос Тевес рассказал о самом большом сожалении в карьере.

«Я был уверен, что смогу выиграть Лигу чемпионов-2014/15 с «Юве», хотя нам противостояла лучшая « » в истории.

Мы были очень сильны, в полузащите у нас были , , Видаль и Маркизио, которые давали ощущение, что в любой момент могут вывести тебя на ворота», – сказал бывший нападающий « » .

В финале 2015 года «Ювентус» проиграл «Барселоне» со счетом 1:3.