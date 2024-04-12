Тевес сожалеет, что «Юве» не выиграл ЛЧ-2014/15: «Нам противостояла лучшая «Барса» в истории, но мы были очень сильны»

Теги Андреа Пирло Ювентус Клаудио Маркизио Карлос Тевес Барселона серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Артуро Видаль Поль Погба Футбол

Карлос Тевес рассказал о самом большом сожалении в карьере.

«Я был уверен, что смогу выиграть Лигу чемпионов-2014/15 с «Юве», хотя нам противостояла лучшая «Барселона» в истории.

Мы были очень сильны, в полузащите у нас были Пирло, Погба, Видаль и Маркизио, которые давали ощущение, что в любой момент могут вывести тебя на ворота», – сказал бывший нападающий «Ювентуса» Карлос Тевес.

В финале 2015 года «Ювентус» проиграл «Барселоне» со счетом 1:3.

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28 комментариев
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Бедный Юве, кто их проклял в ЛЧ так, 5 финалов подряд уже проиграно. Причем в 97 и 98 они были праймовые, они были 300% фаворитом в этих 2-х матчах. В эти годы был сильнейший Юве на всю их историю, включая нынешнюю.
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Самый сильный состав Ювентуса в период с 2012 по 2020 год пришелся именно на сезон 2014/2015. Просто мощнейшая команда на каждой позиции топы. Но та Барса была ещё сильней. Тогда Барса в плей-офф победила по очереди чемпиона Франции в 1/8, чемпиона Англии в 1/4, чемпиона Германии в 1/2 и чемпиона Италии в финале.
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Ответ Under
ну нынешняя история точно не праймовая, а вот что скажете про вторую половину 80-х?
Я считаю Ювентус Липпи сильнейшим и 3 финала ЛЧ подряд просто так не бывает, Сериа А была сильнейшей лигой в Европе на тот момент. Что говорить если Зубастик Роналдо поехал туда играть, а не остался играть в Барсе.
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Ответ rigobersong
В жизни есть бумеранг, ювентус за свою позорную победу в ЛЧ 1985 будет расплачиваться веками:)) Я покажу вам 2 эпизода:)) Игрок Ювентуса срубает игрока Ливерпуля в штрафной, пенальти нет:) https://youtu.be/tX3RXorBrtw?si=yWzQRqcrQSe-09Gz Игрок Ливерпуля фолит за 2 метра до штрафной - пенальти! https://youtu.be/gXUyUqg12PA?si=GrqGPmJKEX3kp4b2 И потом еще на меня всегда обижаются, что я говорю правду:)) Можете в закладки созранить, и каждому лицемеру это показывать!:))
Впервые увидел. Просто в шоке) в первом видео даже мяч дальше катится в другую сторону от сделанного подката,точнее сруба. А назначенный пенальти вообще за гранью фантастики)
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Лучшая Барса побежала в финалах МЮ, у вас было лучшее трио, которое отжигало года полтора, но на индивидуальном мастерстве без тренера это быстро заканчивается
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В отдельно взятом матче все могло быть, на таком уровне. Особенно до того, как Неймар забил на 97ой минуте.
А в целом тот состав Юве раз в 10 превосходит сегодняшний, но возможно Кьеллини не хватило Юве в финале.
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Ответ rigobersong
В жизни есть бумеранг, ювентус за свою позорную победу в ЛЧ 1985 будет расплачиваться веками:)) Я покажу вам 2 эпизода:)) Игрок Ювентуса срубает игрока Ливерпуля в штрафной, пенальти нет:) https://youtu.be/tX3RXorBrtw?si=yWzQRqcrQSe-09Gz Игрок Ливерпуля фолит за 2 метра до штрафной - пенальти! https://youtu.be/gXUyUqg12PA?si=GrqGPmJKEX3kp4b2 И потом еще на меня всегда обижаются, что я говорю правду:)) Можете в закладки созранить, и каждому лицемеру это показывать!:))
Ну, щас бумеранг за Айтекина, Эвребе, Негрейру прилетел. Да, Риго?))
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Естественно сожалеет. Классный заголовок отсебятиной) интересно, какой был вопрос) было б удивительно, если б он ответил, что безумно рад, что его команда проиграла финал.
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именно состав 2014/2015 был сильнейший за последние 10 лет, а не 2016/2017. прям каждая позиция глыбы. жаль что та Барселона была слишком сильна...
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Ответ rigobersong
В жизни есть бумеранг, ювентус за свою позорную победу в ЛЧ 1985 будет расплачиваться веками:)) Я покажу вам 2 эпизода:)) Игрок Ювентуса срубает игрока Ливерпуля в штрафной, пенальти нет:) https://youtu.be/tX3RXorBrtw?si=yWzQRqcrQSe-09Gz Игрок Ливерпуля фолит за 2 метра до штрафной - пенальти! https://youtu.be/gXUyUqg12PA?si=GrqGPmJKEX3kp4b2 И потом еще на меня всегда обижаются, что я говорю правду:)) Можете в закладки созранить, и каждому лицемеру это показывать!:))
писец. За такое прямая красная, не то, что пенальти
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Ответ rigobersong
https://youtu.be/7GhMIhgumEk?si=jPFr5p41c6ycxP5Z Тебя дальше унижать, или пока хватит?:)
Да нет, мне хватило 8-2 от Баварии)
+3
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Ответ Тилька Шмидт
Бедный Юве, кто их проклял в ЛЧ так, 5 финалов подряд уже проиграно. Причем в 97 и 98 они были праймовые, они были 300% фаворитом в этих 2-х матчах. В эти годы был сильнейший Юве на всю их историю, включая нынешнюю.
Зато в оставшихся трёх повезло вообще в финал залететь, а в десятых с учетом упадка лиги 2 финала - вообще чудо
+1
0
+1
Ответ rigobersong
В жизни есть бумеранг, ювентус за свою позорную победу в ЛЧ 1985 будет расплачиваться веками:)) Я покажу вам 2 эпизода:)) Игрок Ювентуса срубает игрока Ливерпуля в штрафной, пенальти нет:) https://youtu.be/tX3RXorBrtw?si=yWzQRqcrQSe-09Gz Игрок Ливерпуля фолит за 2 метра до штрафной - пенальти! https://youtu.be/gXUyUqg12PA?si=GrqGPmJKEX3kp4b2 И потом еще на меня всегда обижаются, что я говорю правду:)) Можете в закладки созранить, и каждому лицемеру это показывать!:))
Ювентус и коррумпированная клоака с ручными судьями это исторически синонимы, но тот финал даже для них перебор, да.
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за 2009-й значит не так жалко
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Ответ Zidane 21
Самый сильный состав Ювентуса в период с 2012 по 2020 год пришелся именно на сезон 2014/2015. Просто мощнейшая команда на каждой позиции топы. Но та Барса была ещё сильней. Тогда Барса в плей-офф победила по очереди чемпиона Франции в 1/8, чемпиона Англии в 1/4, чемпиона Германии в 1/2 и чемпиона Италии в финале.
Чемпионов прошлого сезона, понятно, что в Италии, Франции, Германии они не менялись, но сити не был сильнейшим на острове в том сезоне
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