«Бавария» заинтересована в Зидане и связывалась с его окружением

Теги Бавария бундеслига Германия Зинедин Зидан Футбол

«Бавария» заинтересована в Зинедине Зидане.

По данным Marca, руководство мюнхенского клуба связалось с окружением Зидана, чтобы узнать о его готовности вернуться к тренерской работе. Неизвестно, заинтересован ли француз в работе в «Баварии».

Напомним, Зидан находится без работы с 2021 года после ухода из «Реала».

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17 комментариев
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Зидан до старости будет ждать сборную Франции
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Там один рыжий испанец официально свободен, стоит присмотреться
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Ответ Tun
Это уже интереснее, чем возвращение юнца без регалий
Юнец хотя бы работал в своей карьере не только с одним суперклубом и понятно что он умеет
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Это уже интереснее, чем возвращение юнца без регалий
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Бавария вроде ищет тренера, так зачем Зидан
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Мне кажется, Бавария какой-то недостаточно надёжный для Зидана вариант

Зидан должен возглавить Зенит
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Это они зря..
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Зидана нужно подписывать только с Чакыром.
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мимо, зидану нужен топ состав и абонемент в суддейском корпусе.
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Ответ Любезный Коссутий
Зидан до старости будет ждать сборную Франции
Скорее Ювентус, но там в руководстве молятся на Алегри(
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Ответ !!!Bata!!!
Скорее Ювентус, но там в руководстве молятся на Алегри(
Какой Ювентус?) он как огня боится взять сложный проект судя по ощущениям)
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Ответ !!!Bata!!!
Скорее Ювентус, но там в руководстве молятся на Алегри(
Ювентус бы его хоть сегодня подписал, если бы мог удовлетворить его запросы. Зидан придет в Ювентус лишь под команду с топ составом, который имеет потенциал. Он уж точно не мечтает о работе с Маккени, Кьезой, Гатти, Локателли, Шчесны итд
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Ответ Tun
Что он умеет? Зидан хоть в супер клубах результат даёт
Чакыр-Кашшай его пара форвардов.
По сути же откровенная утка. Марка ни черта не знает про происходящее в Баварии. Есть несколько немецких журналистов, что общаются с руководством клуба и игроками, такие , как Фальк, Альтшафль, Плетти и вот они всегда выдают информацию первыми, а все что пишут про Баварию всякие марки-шмарки и прочие телеграфы это мусор
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Ответ Никита Алексеев
Там один рыжий испанец официально свободен, стоит присмотреться
С фамилией на А?
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