«Бавария» заинтересована в Зидане и связывалась с его окружением
«Бавария» заинтересована в Зинедине Зидане.
По данным Marca, руководство мюнхенского клуба связалось с окружением Зидана, чтобы узнать о его готовности вернуться к тренерской работе. Неизвестно, заинтересован ли француз в работе в «Баварии».
Напомним, Зидан находится без работы с 2021 года после ухода из «Реала».
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По сути же откровенная утка. Марка ни черта не знает про происходящее в Баварии. Есть несколько немецких журналистов, что общаются с руководством клуба и игроками, такие , как Фальк, Альтшафль, Плетти и вот они всегда выдают информацию первыми, а все что пишут про Баварию всякие марки-шмарки и прочие телеграфы это мусор