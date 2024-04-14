«Бавария» заинтересована в Зидане и связывалась с его окружением

«Бавария» заинтересована в Зинедине Зидане.

По данным Marca, руководство мюнхенского клуба связалось с окружением Зидана, чтобы узнать о его готовности вернуться к тренерской работе. Неизвестно, заинтересован ли француз в работе в «Баварии».

Напомним, находится без работы с 2021 года после ухода из «Реала».