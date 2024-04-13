Боруссия Д — Атлетико: прогноз на матч 16 апреля 2024, Лига Чемпионов

Теги Боруссия Дортмунд Атлетико Лига чемпионов УЕФА Ставки на спорт Ставки на футбол прогнозы на футбол Футбол

16 апреля, во вторник, дортмундская «Боруссия» на своем поле примет мадридский «Атлетико» в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 22:00 по московскому времени.

🎁 Оставляйте свои прогнозы на матчи 💰💰💰

Рекомендуемые ставки: 1Х; ТМ 3.

Боруссия Д

 

Из этой пары, пожалуй, будет самый неожиданный участник полуфинала Лиги Чемпионов: вряд ли перед стартом турнира кто-либо ожидал, что «Боруссия» и «Атлетико» смогут зайти так далеко в главном клубном турнире.

Более того, «Боруссию» многие даже не видели в числе участников плей-офф. Ей досталась «группа смерти» с французским «ПСЖ», итальянским «Миланом» и английским «Ньюкаслом».

Но дортмундцы не только опровергли скептиков, но и выиграли свою группу, набрав 11 очков.

 

При этом немцы начали еврокубковую кампанию неудачно: с поражения в Париже от «ПСЖ» 0:2 и нулевой ничьей с «Миланом» на своем поле.

Первая победа на групповом этапе пришла в третьем туре — «Боруссия» в Англии оказалась сильнее «Ньюкасла» 1:0. Единственный гол в том матче забил Феликс Нмеча.

В ответной игре дортмундцы снова были сильнее — 2:0. Никлас Фюллькруг и Юлиан Брандт забили в каждом из таймов и существенно улучшили положение своей команды.

Уже в следующем туре «Боруссия» уверенно обыграла «Милан» на его поле со счетом 3:1. Уже на 10-й минуте Марко Ройс реализовал пенальти, на который хозяева ответили точным ударом Сэмюэла Чуквуэзе. Однако во втором тайме на поле была одна команда, и Джейми Байно-Гиттенс и Карим Адейеми забил по голу.

В последнем туре команда Эдина Терзича сыграла вничью на своем поле с «ПСЖ» — 1:1. Эта ничья позволила выйти в плей-офф и французам, которые заняли второе место, отстав от немцев на три чока.

В ⅛ финала «Боруссии» откровенно повезло при жеребьевке — им выпал не самый сильный соперник в лице голландского ПСВ.

Первая игра в Нидерландах завершилась вничью со счетом 1:1. Причем немцы были близки к победе и вели в счете благодаря голу экс-игрока ПСВ Дониэлла Малена в первом тайме. Во втором тайме Люк де Йонг сравнял счет с пенальти и отложил вопрос о четвертьфиналисте в этой паре до матча в Дортмунде.

На своем поле «Боруссия» выиграла 2:0. Уже на третьей минуте Джейдон Санчо открыл счет, а в компенсированное время, когда голландцы отчаянно пытались отыграться, Марко Ройс забил второй гол своей команды, сняв все вопросы о победителе в этом противостоянии.

Параллельно с текущим розыгрышем Лиги Чемпионов «Боруссия» решает вопрос попадания в турнир на следующий сезон. На данный момент дортмундцы в него не попадают — сейчас клуб занимает пятое место в турнирной таблице, которое позволяет сыграть только в Лиге Европы.

«Боруссия» набрала столько же очков, сколько и «РБ Лейпциг», — 56. Но дортмундцы пока уступают клубу из Лейпцига по дополнительным показателям.

Перед противостоянием с «Атлетико» «Боруссия» одержала важнейшую и трудную победу в Менхенгладбахе со счетом 2:1. Еще в первом тайме австриец Марсель Забитцер оформил дубль, но еще до перерыва его соотечественник Максимиллиан Вебер один мяч отыграл.

В втором тайме Адейеми получил красную карточку, но его партнеры сумели удержать победный счет и продолжили борьбу за попадание в Лигу Чемпионов.

В целом «Боруссия» находится в хорошей форме. В последних шести играх чемпионата Германии подопечные Терзича выиграли пять раз. В том числе и у «Баварии» на ее поле со счетом 2:0. Единственное поражение случилось в предыдущем домашнем матче от «Штутгарта», который идет вровень с «Баварией» и уже очень близок к попаданию в Лигу Чемпионов.

Фюллькруг и Мален — главные бомбардиры «Боруссии» в этом сезоне. В чемпионате Германии оба игрока забили по одиннадцать голов. А вот в Лиге Чемпионов ярче других себя проявляют Ройс и Адейеми, которые забили по два мяча.

Прогноз на матч Барселона – ПСЖ

Атлетико

 

«Атлетико» решает схожие с «Боруссией» вопросы — команда Диего Симеоне еще не обеспечила себе место в Лиге Чемпионов на будущий год и поэтому разрывается на два фронта.

В целом пока получается успешно: в чемпионате Испании мадридцы в последнем туре обыграли на своем поле «Жирону» со счетом 3:1 и приблизились к третьему месту на расстояние в четыре очка.

Мадридцев преследует «Атлетик» из Бильбао: свежеиспеченный обладатель Кубка Испании отстает от подопечных Симеоне на пять очков, но имеет игру в запасе.

Так что расслабляться во внутреннем первенстве «Атлетико» никак нельзя, но и в Лиге Чемпионов команда хочет пройти далеко.

«Атлетико» тоже выиграл свою группу в главном еврокубке, став первым в квартете с римским «Лацио», голландским «Фейеноордом» и шотландским «Селтиком».

Начали испанцы с ничьей в Риме, причем «Лацио» отыгрался в компенсированное время благодаря голу вратаря с русскими корнями Ивана Проведеля — 1:1.

Затем были непростая победа дома над «Фейеноордом» 3:2 и снова ничейный выезд в Глазго — 2:2.

Во втором круге группового этапа «Атлетико» показал максимальный результат, выиграв во всех встречах с общим счетом 11:1. Особенно досталось «Селтику», который был разгромлен на «Метрополитано» с теннисным счетом 6:0.

В первом раунде плей-офф команду Симеоне ждало архисложное испытание — финалист прошлого сезона миланский «Интер».

Матч в Италии выиграли хозяева с минимальным счетом, а в ответной игре все решила серия пенальти. Хотя «Интер» и открыл счет после удара Федерико Димарко, «Атлетико» как всегда не сдался и благодаря голам Антуана Гризманна и Мемфиса Депая перевел матч в дополнительное время. Оно победителя не выявило, а в серии одиннадцатиметровых удачливее оказались хозяева.

Гризманн проводит очень хороший сезон — в активе француза 13 голов в Ла Лиге. А лучшим бомбардиром во внутреннем первенстве является Альваро Мората, который забил на один гол больше.

А вот в Лиге Чемпионов наоборот: Гризманн забил шесть мячей своей команды и на один точный удар опережает Альваро Морату. Еще три мяча забил бразилец Самуэл Лино.

Боруссия Д — Атлетико: прогноз на матч

 

Букмекерская компания BetBoom предлагает следующие коэффициенты на предстоящий матч Лиги Чемпионов:

  • Победа «Боруссии» — 2.22
  • Ничья — 3.7
  • Победа «Атлетико» — 3.2

В первом матче «Атлетико» выиграл со счетом 2:1 и постарается сохранить свое преимущество. Причем победа мадридцев могла быть увереннее, но Себастьян Халлер в конце матча сократил отставание и оставил шансы для своей команды.

В этом матче можно поставить на 1Х за 1.37 — дортмундцы как минимум не должны проиграть на своем поле.

Также вряд ли в матче будет много голов, так что можно сделать ставку ТМ 3 за 1.79.

Где смотреть матч Боруссия – Атлетико

💰 Кто победит в матче? Угадывай результат! 🎁🎁🎁

Боруссия Д Германия – Атлетико Испания
Дата проведения
16 апреля, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий