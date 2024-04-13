Боруссия Д — Атлетико: прогноз на матч 16 апреля 2024, Лига Чемпионов

16 апреля, во вторник, дортмундская «Боруссия» на своем поле примет мадридский «Атлетико» в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: 1Х; ТМ 3.

Боруссия Д

Из этой пары, пожалуй, будет самый неожиданный участник полуфинала Лиги Чемпионов: вряд ли перед стартом турнира кто-либо ожидал, что «Боруссия» и «Атлетико» смогут зайти так далеко в главном клубном турнире.

Более того, «Боруссию» многие даже не видели в числе участников плей-офф. Ей досталась «группа смерти» с французским «ПСЖ», итальянским «Миланом» и английским «Ньюкаслом».

Но дортмундцы не только опровергли скептиков, но и выиграли свою группу, набрав 11 очков.

При этом немцы начали еврокубковую кампанию неудачно: с поражения в Париже от «ПСЖ» 0:2 и нулевой ничьей с «Миланом» на своем поле.

Первая победа на групповом этапе пришла в третьем туре — «Боруссия» в Англии оказалась сильнее «Ньюкасла» 1:0. Единственный гол в том матче забил Феликс Нмеча.

В ответной игре дортмундцы снова были сильнее — 2:0. Никлас Фюллькруг и Юлиан Брандт забили в каждом из таймов и существенно улучшили положение своей команды.

Уже в следующем туре «Боруссия» уверенно обыграла «Милан» на его поле со счетом 3:1. Уже на 10-й минуте Марко Ройс реализовал пенальти, на который хозяева ответили точным ударом Сэмюэла Чуквуэзе. Однако во втором тайме на поле была одна команда, и Джейми Байно-Гиттенс и Карим Адейеми забил по голу.

В последнем туре команда Эдина Терзича сыграла вничью на своем поле с «ПСЖ» — 1:1. Эта ничья позволила выйти в плей-офф и французам, которые заняли второе место, отстав от немцев на три чока.

В ⅛ финала «Боруссии» откровенно повезло при жеребьевке — им выпал не самый сильный соперник в лице голландского ПСВ.

Первая игра в Нидерландах завершилась вничью со счетом 1:1. Причем немцы были близки к победе и вели в счете благодаря голу экс-игрока ПСВ Дониэлла Малена в первом тайме. Во втором тайме Люк де Йонг сравнял счет с пенальти и отложил вопрос о четвертьфиналисте в этой паре до матча в Дортмунде.

На своем поле «Боруссия» выиграла 2:0. Уже на третьей минуте Джейдон Санчо открыл счет, а в компенсированное время, когда голландцы отчаянно пытались отыграться, Марко Ройс забил второй гол своей команды, сняв все вопросы о победителе в этом противостоянии.

Параллельно с текущим розыгрышем Лиги Чемпионов «Боруссия» решает вопрос попадания в турнир на следующий сезон. На данный момент дортмундцы в него не попадают — сейчас клуб занимает пятое место в турнирной таблице, которое позволяет сыграть только в Лиге Европы.

«Боруссия» набрала столько же очков, сколько и «РБ Лейпциг», — 56. Но дортмундцы пока уступают клубу из Лейпцига по дополнительным показателям.

Перед противостоянием с «Атлетико» «Боруссия» одержала важнейшую и трудную победу в Менхенгладбахе со счетом 2:1. Еще в первом тайме австриец Марсель Забитцер оформил дубль, но еще до перерыва его соотечественник Максимиллиан Вебер один мяч отыграл.

В втором тайме Адейеми получил красную карточку, но его партнеры сумели удержать победный счет и продолжили борьбу за попадание в Лигу Чемпионов.

В целом «Боруссия» находится в хорошей форме. В последних шести играх чемпионата Германии подопечные Терзича выиграли пять раз. В том числе и у «Баварии» на ее поле со счетом 2:0. Единственное поражение случилось в предыдущем домашнем матче от «Штутгарта», который идет вровень с «Баварией» и уже очень близок к попаданию в Лигу Чемпионов.

Фюллькруг и Мален — главные бомбардиры «Боруссии» в этом сезоне. В чемпионате Германии оба игрока забили по одиннадцать голов. А вот в Лиге Чемпионов ярче других себя проявляют Ройс и Адейеми, которые забили по два мяча.

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Атлетико

«Атлетико» решает схожие с «Боруссией» вопросы — команда Диего Симеоне еще не обеспечила себе место в Лиге Чемпионов на будущий год и поэтому разрывается на два фронта.

В целом пока получается успешно: в чемпионате Испании мадридцы в последнем туре обыграли на своем поле «Жирону» со счетом 3:1 и приблизились к третьему месту на расстояние в четыре очка.

Мадридцев преследует «Атлетик» из Бильбао: свежеиспеченный обладатель Кубка Испании отстает от подопечных Симеоне на пять очков, но имеет игру в запасе.

Так что расслабляться во внутреннем первенстве «Атлетико» никак нельзя, но и в Лиге Чемпионов команда хочет пройти далеко.

«Атлетико» тоже выиграл свою группу в главном еврокубке, став первым в квартете с римским «Лацио», голландским «Фейеноордом» и шотландским «Селтиком».

Начали испанцы с ничьей в Риме, причем «Лацио» отыгрался в компенсированное время благодаря голу вратаря с русскими корнями Ивана Проведеля — 1:1.

Затем были непростая победа дома над «Фейеноордом» 3:2 и снова ничейный выезд в Глазго — 2:2.

Во втором круге группового этапа «Атлетико» показал максимальный результат, выиграв во всех встречах с общим счетом 11:1. Особенно досталось «Селтику», который был разгромлен на «Метрополитано» с теннисным счетом 6:0.

В первом раунде плей-офф команду Симеоне ждало архисложное испытание — финалист прошлого сезона миланский «Интер».

Матч в Италии выиграли хозяева с минимальным счетом, а в ответной игре все решила серия пенальти. Хотя «Интер» и открыл счет после удара Федерико Димарко, «Атлетико» как всегда не сдался и благодаря голам Антуана Гризманна и Мемфиса Депая перевел матч в дополнительное время. Оно победителя не выявило, а в серии одиннадцатиметровых удачливее оказались хозяева.

Гризманн проводит очень хороший сезон — в активе француза 13 голов в Ла Лиге. А лучшим бомбардиром во внутреннем первенстве является Альваро Мората, который забил на один гол больше.

А вот в Лиге Чемпионов наоборот: Гризманн забил шесть мячей своей команды и на один точный удар опережает Альваро Морату. Еще три мяча забил бразилец Самуэл Лино.

Боруссия Д — Атлетико: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom предлагает следующие коэффициенты на предстоящий матч Лиги Чемпионов:

Победа «Боруссии» — 2.22

Ничья — 3.7

Победа «Атлетико» — 3.2

В первом матче «Атлетико» выиграл со счетом 2:1 и постарается сохранить свое преимущество. Причем победа мадридцев могла быть увереннее, но Себастьян Халлер в конце матча сократил отставание и оставил шансы для своей команды.

В этом матче можно поставить на 1Х за 1.37 — дортмундцы как минимум не должны проиграть на своем поле.

Также вряд ли в матче будет много голов, так что можно сделать ставку ТМ 3 за 1.79.

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