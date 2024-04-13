Боруссия Дортмунд – Атлетико где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 16 апреля
Во вторник, 16 апреля, сыграют Боруссия Дортмунд и Атлетико в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Боруссия Дортмунд – Атлетико
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Боруссия – Атлетико
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