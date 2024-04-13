Боруссия Дортмунд – Атлетико где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 16 апреля

Теги Боруссия Дортмунд Атлетико Лига чемпионов УЕФА Футбол

Во вторник, 16 апреля, сыграют Боруссия Дортмунд и Атлетико в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА.

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  • Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 1.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Боруссия Дортмунд – Атлетико

  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Боруссия Дортмунд: все новости

Атлетико: все новости

Лига чемпионов УЕФА: все новости

Прогноз на матч Боруссия – Атлетико

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