«Личка мог бы и «Спартаку» подойти. Но там такие злые болельщики, что никто не может справиться». Алексей Попов о тренере «Динамо»

Алексей Попов считает, что Марцел Личка не останется в московском «Динамо».

Чешский специалист возглавил «Динамо» в июне 2023 года. Под его руководством клуб, набравший 38 очков после 22 матчей, занимает третье место в турнирной таблице Мир . «Спартак» с 35 очками располагается на шестой строчке.

«У «Динамо» в этом году и не было задачи стать чемпионами. Если бы они такую задачу ставили, то не подписали бы контракт с только на один сезон. Условие же такое, что если он не будет в тройке, то с ним и контракт не продлят. Так что все закономерно.

Но Личка начал показывать результат. Сразу духом в клубе воспряли и подумали, что чемпионами станут. Но « » не готово к чемпионству. Они могут ими стать, но для этого Личке нужно время.

С Личкой заключили контракт на год, потому что в него не верили! Они думали: «А вдруг прокатит?» Как у нас обычно и делается. У нас могут с Черчесовым на пять лет контракт подписать, но не с человеком, который дает результат, как Личка. У него и человеческие качества очень хорошие, ведь он даже из «Оренбурга» никуда не уходил, не бросил команду в Первой лиге.

Не уверен, что Личка подпишет новый контракт с «Динамо». Взыграет гордость у человека, что ему не доверяли изначально и так с ним обошлись. С другой стороны, это незлопамятный человек, с ним можно договориться.

Но если у него будут предложения из других клубов, то он покинет « ». А предложения у него могут быть из Европы.

Он мог бы и « » подойти. Но там такие злые болельщики, что никто не может справиться (смеется). Очень жестко там все происходит. Не все могут выдержать такую социальную нагрузку, давление», – отметил бывший игрок «Рубина».