«Личка мог бы и «Спартаку» подойти. Но там такие злые болельщики, что никто не может справиться». Алексей Попов о тренере «Динамо»
Алексей Попов считает, что Марцел Личка не останется в московском «Динамо».
Чешский специалист возглавил «Динамо» в июне 2023 года. Под его руководством клуб, набравший 38 очков после 22 матчей, занимает третье место в турнирной таблице Мир РПЛ. «Спартак» с 35 очками располагается на шестой строчке.
«У «Динамо» в этом году и не было задачи стать чемпионами. Если бы они такую задачу ставили, то не подписали бы контракт с Личкой только на один сезон. Условие же такое, что если он не будет в тройке, то с ним и контракт не продлят. Так что все закономерно.
Но Личка начал показывать результат. Сразу духом в клубе воспряли и подумали, что чемпионами станут. Но «Динамо» не готово к чемпионству. Они могут ими стать, но для этого Личке нужно время.
С Личкой заключили контракт на год, потому что в него не верили! Они думали: «А вдруг прокатит?» Как у нас обычно и делается. У нас могут с Черчесовым на пять лет контракт подписать, но не с человеком, который дает результат, как Личка. У него и человеческие качества очень хорошие, ведь он даже из «Оренбурга» никуда не уходил, не бросил команду в Первой лиге.
Не уверен, что Личка подпишет новый контракт с «Динамо». Взыграет гордость у человека, что ему не доверяли изначально и так с ним обошлись. С другой стороны, это незлопамятный человек, с ним можно договориться.
Но если у него будут предложения из других клубов, то он покинет «Динамо». А предложения у него могут быть из Европы.
Он мог бы и «Спартаку» подойти. Но там такие злые болельщики, что никто не может справиться (смеется). Очень жестко там все происходит. Не все могут выдержать такую социальную нагрузку, давление», – отметил бывший игрок «Рубина».
Личка, безусловно, в приоритете руководства Динамо на продление. Контракт там 1+2, думаю, все всё видят, в том числе и пресса...
Но кому-то выгодно "раздувать"