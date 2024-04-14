«Личка мог бы и «Спартаку» подойти. Но там такие злые болельщики, что никто не может справиться». Алексей Попов о тренере «Динамо»

Теги Спартак Алексей Попов премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Алексей Попов считает, что Марцел Личка не останется в московском «Динамо».

Чешский специалист возглавил «Динамо» в июне 2023 года. Под его руководством клуб, набравший 38 очков после 22 матчей, занимает третье место в турнирной таблице Мир РПЛ. «Спартак» с 35 очками располагается на шестой строчке.

«У «Динамо» в этом году и не было задачи стать чемпионами. Если бы они такую задачу ставили, то не подписали бы контракт с Личкой только на один сезон. Условие же такое, что если он не будет в тройке, то с ним и контракт не продлят. Так что все закономерно.

Но Личка начал показывать результат. Сразу духом в клубе воспряли и подумали, что чемпионами станут. Но «Динамо» не готово к чемпионству. Они могут ими стать, но для этого Личке нужно время.

С Личкой заключили контракт на год, потому что в него не верили! Они думали: «А вдруг прокатит?» Как у нас обычно и делается. У нас могут с Черчесовым на пять лет контракт подписать, но не с человеком, который дает результат, как Личка. У него и человеческие качества очень хорошие, ведь он даже из «Оренбурга» никуда не уходил, не бросил команду в Первой лиге.

Не уверен, что Личка подпишет новый контракт с «Динамо». Взыграет гордость у человека, что ему не доверяли изначально и так с ним обошлись. С другой стороны, это незлопамятный человек, с ним можно договориться.

Но если у него будут предложения из других клубов, то он покинет «Динамо». А предложения у него могут быть из Европы.

Он мог бы и «Спартаку» подойти. Но там такие злые болельщики, что никто не может справиться (смеется). Очень жестко там все происходит. Не все могут выдержать такую социальную нагрузку, давление», – отметил бывший игрок «Рубина».

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25 комментариев
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Подумал зачем российский голос формулы 1 даёт какие-то комментарий про футбол, видимо и его Абаскаль уже достал 😀
+7
0
+7
Ответ Сергей Лютый
Чем Личка лучше Абаскаля?
Ничем, что один, что другой тут ради лички
+6
0
+6
Чем Личка лучше Абаскаля?
+4
-1
+3
Бред про злых болельщиков,просто им надоело вот это вот всё...Пока в совете директоров нет футбольных людей такая фигня будет продолжаться.
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий9779
Бред про злых болельщиков,просто им надоело вот это вот всё...Пока в совете директоров нет футбольных людей такая фигня будет продолжаться.
Согласен, тем более в время фан айди делать виновными болельщиков, вся проблема в структуре клуба
+1
0
+1
Ответ Дмитрий9779
Бред про злых болельщиков,просто им надоело вот это вот всё...Пока в совете директоров нет футбольных людей такая фигня будет продолжаться.
Пока в кабинетах сидят типы из одного городка фигня с одним клубом будет продолжаться.
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Марцел на своем месте. Жаль лишь, что в Чехии его вряд ли позовут в Спарту или Славию после вояжа в РФ
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Он просто турецких и латиноамериканских болельщиков не видел))
+1
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Не всё у него гладко в организации игры и последние результаты в проигранных матчах красноречиво об этом говорят ошибки в выборе стартового состава с капитаном команды явно не то что нужно но как человек хороший видно что с игроками установлены нормальные взаимоотношения и конечно же хотелось чтобы он и дальше остался в команде ну и нужна ротация состава ряд игроков уже не подходит под нужный уровень чтобы давать результат...
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Ответ tankist231
Согласен, болелы у нас реально, не то чтобы злые, но нетерпеливые писец, чуть не пошло, всё, гоните в шею, а потом некоторые, О, смотрите то как Эмери в Европе тащит, мол надо было оставлять и винят в его уходе, Валеру, дзюбу, но не себя, хотя и болелы тоже были недовольны. С первого раза чемпионом тяжело стать, но наши этого не понимают, им надо здесь и сейчас, что игрока, что тренера загасят, за пару тройку неудачных игр. Терпение нужно ребята, терпение, как минимум пару сезонов давать, а если не пошло, то можно и гнать
Вина Валеры как раз велика, Эмери сам говорил, что помощи и поддержки у него не было. А игроки валяли дурака на теории, им неинтересно думать и учиться чему-то новому.
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Ответ Xm.md
Ничем, что один, что другой тут ради лички
Согласен)))
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Ответ Клименко
Марцел на своем месте. Жаль лишь, что в Чехии его вряд ли позовут в Спарту или Славию после вояжа в РФ
За чем ему в чехию?это фнл российская, за исключением 2 команд, иногда трех, если и уезжать, так германия или италия условная, на край португалия или бельгия,а там смотреть не будут, откуда он
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Самые глупые в России.
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Фигню прогнал и солому подстелил.
Личка, безусловно, в приоритете руководства Динамо на продление. Контракт там 1+2, думаю, все всё видят, в том числе и пресса...
Но кому-то выгодно "раздувать"
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я бы Юрана попробовал
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Скотный двор - есть скотский двор. За паскотину нельзя.
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Там не болельщики злые, а руководство некомпетентное, поэтому и на выходе - цирк-шапито🤡
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злые не злые... а с ружьишком на игроков и тренеров пока не охотились
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Шило на мыло?
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Тренер на своем месте. В «Спартаке» неоправданно-требовательная аудитория
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Конвейер секонд хенда....
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