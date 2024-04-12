Чемпионат Германии. «Аугсбург» против «Униона»

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«Аугсбург» встретится с «Унионом» в 29-м туре Бундеслиги.

В субботу «Бавария» примет «Кельн», дортмундская «Боруссия» в гостях встретится с гладбахской, «РБ Лейпциг» сыграет с «Вольфсбургом».

В воскресенье «Байер» дома будет играть с «Вердером».

Чемпионат Германии

29-й тур

Аугсбург – Унион
Дата проведения
12 апреля, 21.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Боруссия М – Боруссия Д
Дата проведения
13 апреля, 16.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Бавария – Кельн
Дата проведения
13 апреля, 16.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

РБ Лейпциг – Вольфсбург
Дата проведения
13 апреля, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Майнц – Хоффенхайм
Дата проведения
13 апреля, 16.30, «Мева Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Бохум – Хайденхайм
Дата проведения
13 апреля, 16.30, «Рурштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Штутгарт – Айнтрахт Ф
Дата проведения
13 апреля, 19.30, «МХП-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Дармштадт – Фрайбург
Дата проведения
14 апреля, 16.30, «Штадион ам Белленфалльтор»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Байер – Вердер
Дата проведения
14 апреля, 18.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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