Чемпионат Германии. «Аугсбург» против «Униона»
«Аугсбург» встретится с «Унионом» в 29-м туре Бундеслиги.
В субботу «Бавария» примет «Кельн», дортмундская «Боруссия» в гостях встретится с гладбахской, «РБ Лейпциг» сыграет с «Вольфсбургом».
В воскресенье «Байер» дома будет играть с «Вердером».
29-й тур
- Дата проведения
- 12 апреля, 21.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 13 апреля, 16.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 13 апреля, 16.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 13 апреля, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 13 апреля, 16.30, «Мева Арена»
- Дата проведения
- 13 апреля, 16.30, «Рурштадион»
- Дата проведения
- 13 апреля, 19.30, «МХП-Арена»
- Дата проведения
- 14 апреля, 16.30, «Штадион ам Белленфалльтор»
- Дата проведения
- 14 апреля, 18.30, «БайАрена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.