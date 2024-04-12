Чемпионат Германии. «Аугсбург» против «Униона»

«Аугсбург» встретится с «Унионом» в 29-м туре Бундеслиги.

В субботу « » примет « », дортмундская « » в гостях встретится с гладбахской, « » сыграет с « ».

В воскресенье «Байер» дома будет играть с «Вердером».

29-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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