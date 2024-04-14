Защитник «Локо» Ненахов: «Задача — попасть в тройку. Работаем над ней»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Матч ТВ Максим Ненахов Футбол

Максим Ненахов рассказал о задаче «Локомотива» в текущем сезоне Мир РПЛ.

Защитник железнодорожников дал комментарий после матча с ЦСКА (3:3).

— Почему не удалось удержать преимущество?

— Стандарты — наша большая проблема, много пропускаем со стандартов, если не ошибаюсь, больше 6–7 голов с нового года. Надо работать над этим компонентом чуть больше.

— Кажется, что после 3:1 отошли от своей игры, отдали инициативу ЦСКА…

— Тоже так показалось, все верно. Этому нет объяснения. Наоборот, говорили, чтобы контролировали всю игру до конца, а вышло, что отдали мяч и преимущество.

— Какая задача на оставшуюся часть сезона?

— Наша задача — попасть в тройку, мы работаем над ней, — сказал Ненахов.

После 23 игр «Локо» занимает в таблице 5-е место.

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4 комментария
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Галактионов видимо не в курсе)) работает над 5-6 местом
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чувак, это матч твоего имени, имени Максима Ненахова
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Ответ Дядя ТУРА
Галактионов видимо не в курсе)) работает над 5-6 местом
У него видимо задача с прошлого сезона осталась - не попасть в зону стыков)
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Ответ Игнат Говновозченко
чувак, это матч твоего имени, имени Максима Ненахова
а вы не минусуйте, а гляньте обзор, два последних года коней забиты из под Ненахова, в то время как он наблюдал как кони звбивали
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