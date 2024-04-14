Защитник «Локо» Ненахов: «Задача — попасть в тройку. Работаем над ней»

Максим Ненахов рассказал о задаче «Локомотива» в текущем сезоне Мир РПЛ.

Защитник железнодорожников дал комментарий после матча с ЦСКА (3:3).

— Почему не удалось удержать преимущество?

— Стандарты — наша большая проблема, много пропускаем со стандартов, если не ошибаюсь, больше 6–7 голов с нового года. Надо работать над этим компонентом чуть больше.

— Кажется, что после 3:1 отошли от своей игры, отдали инициативу ЦСКА…

— Тоже так показалось, все верно. Этому нет объяснения. Наоборот, говорили, чтобы контролировали всю игру до конца, а вышло, что отдали мяч и преимущество.

— Какая задача на оставшуюся часть сезона?

— Наша задача — попасть в тройку, мы работаем над ней, — сказал .

После 23 игр «Локо» занимает в таблице 5-е место.