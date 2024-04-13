Галактионов продолжит работать в «Локо» после встречи с руководством: «Почему не должен? Была сформулирована задача, ответственность озвучена»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги игры с ЦСКА.

Московское дерби в 24-м туре Мир закончилось ничьей со счетом 3:3.

– Почему не смогли удержать победу?

– Сложно сказать. Понятно, что стандарты сыграли свою роль. Игра была под нашим контролем. Провели замены, войти в этот матч не просто, но мы не могли отдавать победу.

– Почему поменяли ?

– Подустал, были ошибки. Замена напрашивалась.

– Замены в таком матче не внесли позитива?

– Да, вы правы.

– Замена Дзюбы была готова до игры?

– По ходу.

– Если бы могли вернуться назад, Дзюбу выпустили бы снова?

– Ребята играли хорошо, мы произвели замены как только футболисты подустали.

– Была ли встреча с руководством?

– Была сформулирована задача. Ответственность была озвучена. Поговорили о многих факторах, что надо усилить в будущем и сейчас.

– Вы продолжаете работать?

– Почему не должен? Те, кто так это воспринял, значит, так восприняли. У нас другой был посыл, – сказал .

Напомним, ранее « » вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Уралу» (0:1). После матча главный тренер железнодорожников заявил, что инициирует встречу с руководством – сообщалось, что Галактионов планирует подать в отставку.