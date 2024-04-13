Галактионов продолжит работать в «Локо» после встречи с руководством: «Почему не должен? Была сформулирована задача, ответственность озвучена»

Теги ЦСКА Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Артем Карпукас Футбол

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги игры с ЦСКА.

Московское дерби в 24-м туре Мир РПЛ закончилось ничьей со счетом 3:3. 

– Почему не смогли удержать победу?

– Сложно сказать. Понятно, что стандарты сыграли свою роль. Игра была под нашим контролем. Провели замены, войти в этот матч не просто, но мы не могли отдавать победу.

– Почему поменяли Карпукаса?

– Подустал, были ошибки. Замена напрашивалась.

– Замены в таком матче не внесли позитива?

– Да, вы правы.

– Замена Дзюбы была готова до игры?

– По ходу.

– Если бы могли вернуться назад, Дзюбу выпустили бы снова?

– Ребята играли хорошо, мы произвели замены как только футболисты подустали.

– Была ли встреча с руководством?

– Была сформулирована задача. Ответственность была озвучена. Поговорили о многих факторах, что надо усилить в будущем и сейчас.

– Вы продолжаете работать?

– Почему не должен? Те, кто так это воспринял, значит, так восприняли. У нас другой был посыл, – сказал Галактионов.

Напомним, ранее «Локомотив» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Уралу» (0:1). После матча главный тренер железнодорожников заявил, что инициирует встречу с руководством – сообщалось, что Галактионов планирует подать в отставку.

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ооочень зол на галактинова! Очень! Это его вида за результат!
Не выпускай больше Дзюбу, и купите уже нормального форварда
+6
0
+6
Хоть на табло и ничья но чисто тренерское поражение в исполнении Галактионова…
+7
-1
+6
"Почему не удержали победу?"
"Сложно сказать...."
занавес...
+2
0
+2
Были ошибки Карпукаса? Серьезно? У него сегодня лучший матч в этом календарном году, многократно выходил из-под прессинга нескольких игроков
+1
0
+1
>Стандарты сыграли свою роль
Господин Галактионов за эту весну из 10 голов мы 6 пропустили после стандартов
+1
0
+1
Ему, на самом деле, надо было потренировать команду из низшей части или ФНЛ, набраться опыта. Сейчас недостаток клубной работы видно
+1
0
+1
Ответ VanyaVanya063
Хоть на табло и ничья но чисто тренерское поражение в исполнении Галактионова…
Гений вместо того чтобы удержать счёт - выпускает Дзюбу тормоза и Рифата ) адекватный тренер выпустил бы опорников и мяч придержал
+1
0
+1
70 минут матча просто отличные и за оставшиеся 20-25 просрать такое преимущество. Мда.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий