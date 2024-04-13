Галактионов продолжит работать в «Локо» после встречи с руководством: «Почему не должен? Была сформулирована задача, ответственность озвучена»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги игры с ЦСКА.
Московское дерби в 24-м туре Мир РПЛ закончилось ничьей со счетом 3:3.
– Почему не смогли удержать победу?
– Сложно сказать. Понятно, что стандарты сыграли свою роль. Игра была под нашим контролем. Провели замены, войти в этот матч не просто, но мы не могли отдавать победу.
– Почему поменяли Карпукаса?
– Подустал, были ошибки. Замена напрашивалась.
– Замены в таком матче не внесли позитива?
– Да, вы правы.
– Замена Дзюбы была готова до игры?
– По ходу.
– Если бы могли вернуться назад, Дзюбу выпустили бы снова?
– Ребята играли хорошо, мы произвели замены как только футболисты подустали.
– Была ли встреча с руководством?
– Была сформулирована задача. Ответственность была озвучена. Поговорили о многих факторах, что надо усилить в будущем и сейчас.
– Вы продолжаете работать?
– Почему не должен? Те, кто так это воспринял, значит, так восприняли. У нас другой был посыл, – сказал Галактионов.
Напомним, ранее «Локомотив» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Уралу» (0:1). После матча главный тренер железнодорожников заявил, что инициирует встречу с руководством – сообщалось, что Галактионов планирует подать в отставку.
Не выпускай больше Дзюбу, и купите уже нормального форварда
"Сложно сказать...."
занавес...
Господин Галактионов за эту весну из 10 голов мы 6 пропустили после стандартов